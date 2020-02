Weltfrauentag: Frauen stellen Karriere für Familie zurück - obwohl ihnen Geld wichtig ist (FOTO)

München (ots) - Finanzielle Sicherheit hat für vier von zehn Frauen in letzterZeit an Bedeutung gewonnen- Gleichzeitig legt nur jede Siebte mehr Wert auf beruflichenErfolg- Blick in Ancestry-Datenbanken zeigt: 62 Prozent der Frauen warenbereits vor 100 Jahren berufstätigFrauen verdienen laut dem Statistischen Bundesamt im Schnitt pro Stunde 21Prozent weniger als Männer. Doch das liegt nicht daran, dass ihnen Geldunwichtig ist. 43 Prozent der Frauen in Deutschland sagen, dass finanzielleSicherheit in den vergangenen Jahren für sie an Bedeutung gewonnen hat. Bei dendeutschen Männern sind es lediglich 37 Prozent. Allerdings hat bei den Frauendie Familie einen höheren Stellenwert als der berufliche Erfolg. Nur 15 Prozentvon ihnen sagen, dass Karriere ihnen heute mehr bedeutet als noch vor ein paarJahren. Bei den Männern sind es immerhin 19 Prozent. Das sind Ergebnisse einerrepräsentativen Befragung von 1.500 Bundesbürgern im Auftrag von Ancestry, derweltweit führenden Online-Plattform für Ahnenforschung und DNA-Genealogie.Schon seit Generationen stellen Frauen ihre eigene Karriere zurück, weil sieunbezahlte Arbeiten im Haushalt, bei der Kindererziehung oder der Pflege vonAngehörigen übernehmen. Das liegt auch daran, dass sie ihre Verantwortung mehrim privaten Bereich sehen als Männer. So sagen 78 Prozent der Frauen, dass ihnendie Familie "sehr wichtig" ist. Bei den Männern liegt der Wert neunProzentpunkte darunter. Für 37 Prozent der Frauen hat die Familie in denvergangenen Jahren sogar noch an Bedeutung gewonnen. Diese Ansicht teilen nur 32Prozent der Männer. Neben der Familie hat auch ein schönes Zuhause für zwei vondrei Frauen (65 Prozent) höchste Priorität, aber nur für jeden zweiten Mann (52Prozent). Jede Dritte (34 Prozent) sagt, dass dieser Aspekt ihr wichtiger istals vor ein paar Jahren. Dem stimmt nur jeder Vierte (28 Prozent) zu."Rollenmodelle werden häufig von einer Generation zur anderen weitergegeben",sagt Alexandra Rudhart, Senior Communications Managerin bei Ancestry. "UnsereRecherchen zur Familienforschung zeigen, dass im Beruf erfolgreiche Frauen oftein Vorbild in ihrer Familie haben, an dem sie sich orientieren konnten. UnsereVorfahren beeinflussen unser Handeln auch unbewusst."Ein Blick in die Ancestry-Datenbanken belegt: Berlin hatte schon vor 100 Jahrenhohe Quote von berufstätigen FrauenHistorisch gesehen waren berufstätige Frauen vor allem in Berlin schon früh weitverbreitet. Bereits im Jahr 1920 lag der Anteil der arbeitenden Frauen dort bei62 Prozent. Das geht aus einer aktuellen von Ancestry durchgeführtenUntersuchung von Daten einiger Berliner Standesämter hervor. Für dieFrauenbewegung spielt die deutsche Hauptstadt noch immer eine wichtige Rolle. Soist Berlin das einzige Bundesland, in dem der Weltfrauentag am 8. März einoffizieller Feiertag und damit arbeitsfrei ist.Seit seiner Einführung im Jahr 1911 dient der Internationale Tag der Frauendazu, auf die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam zu machen. Derzeitsetzen viele Frauen allerdings in ihrem Leben andere Prioritäten als Männer.Während für 55 Prozent der Frauen eigene Kinder "sehr wichtig" sind, gilt dasnur für 47 Prozent der Männer. Im Gegensatz dazu machen sich Frauen weniger ausStatussymbolen wie einem teuren Auto, Designerkleidung, der Mitgliedschaft inexklusiven Klubs oder Titeln. Nur sechs Prozent von ihnen sagen, dass dieseDinge in den vergangenen Jahren für sie an Bedeutung gewonnen haben. Bei denMännern sind es immerhin zehn Prozent.Über die StudieFür die Umfrage "Meine Heimat ist bunt" wurden insgesamt 1.500 Menschen inDeutschland befragt. Über die StudieFür die Umfrage "Meine Heimat ist bunt" wurden insgesamt 1.500 Menschen inDeutschland befragt. Die Befragung fand im August und September 2019 onlinestatt und ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. 