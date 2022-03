Weltfrauentag: Diese Frauen bei XXXLutz inspirieren uns

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Würzburg (ots) -Auch über 110 Jahre nach dem ersten Weltfrauentag in Deutschland 1911 wirbt unsere Gesellschaft am 8. März für Gleichberechtigung. In den Ursprungstagen ging es um die Einführung eines Frauenwahlrechts, heute um die Gleichstellung der Geschlechter. In vielen Unternehmen ist das längst Teil der Firmenphilosophie - so auch bei XXXLutz. Hier ist Gleichstellung gelebter Alltag.Das liegt an der modernen Unternehmenskultur, die individuelle Entwicklung fördert, und an der ausgeglichenen Belegschaft, die viele Talente hervorbringt. 40 Prozent der Mitarbeiter*innen sind weiblich, 42 Prozent aller Führungspositionen mit Frauen besetzt, 54 Prozent der Auszubildenden weiblich. Das zeigt, dass XXXLutz ein attraktiver Arbeitgeber ist, bei dem Frauen und Männer dieselben Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen.Etwa Sabrina Greifenstein. Sie begann ihre Karriere 2005 als Abteilungsleiterin und trägt heute als Gebietsverkaufsleiterin Verantwortung für neun Möbelhäuser. Für den Nachwuchs hat sie einen Tipp parat: "Bleiben Sie sich treu. Auch steinige Wege sind überwindbar, wenn man lernt, die Hürden zu überspringen." Das klappt am besten, wenn man sich ständig selbst hinterfragt und seine Ansprüche und Werte kennt.Oder Selina Frei. Als sie 2013 ihre Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing begann, ahnte sie nicht, dass sie heute als Teamleiterin in der Abteilung Social Media den Marketing-Auftritt des Möbelhauses gestalten würde. Mit dem Mut zur Veränderung hat sie es geschafft. "Ich bewundere Frauen, die sich trauen, etwas aufzugeben, damit neue Wege entdeckt werden können." Etwas selbst in die Hand zu nehmen, das ist ihr Ding. Das geht nicht, ohne an sich selbst zu arbeiten. "Schaue nicht darauf, was andere tun oder von dir erwarten. Motiviere dich selbst, liebe dich selbst und konzentriere dich auf das positive."Olivia Illig ging noch zur Schule, als sie ihre Karriere 2007 bei XXXLutz als Aushilfe im Verkauf startete. Damit besserte sie ihr Taschengeld auf. Auch während ihres Studiums blieb sie dem Möbelhändler treu. Gut so, denn die Personalentwicklung wurde auf sie aufmerksam und erkannte ihr Potenzial. Bald leitete sie erste Seminare für Auszubildende und Verkäufer. Das machte sie so gut, dass sie 2021 die Teamleitung der Personalentwicklung Vertrieb übernahm. Ihre Einstellung kommt ihr dabei zugute: "Sei mit Engagement und Spaß dabei. Dies ermöglicht viele Chancen!"Genau deshalb ist XXXLutz der perfekte Arbeitgeber für die drei Damen und unzählige weitere, die das tun, was sie lieben und am besten können. Bei XXXLutz kommt voran, wer will. Ganz egal, welches Geschlecht oder welche Herkunft. Hauptsache, die Einstellung stimmt - dann stellt sich auch der Erfolg ein.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 350 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 45 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.Pressekontakt:Volker MichelsPressesprecherE-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell