Weltfrauentag 8. März 2020 / Studie zeigt: Frauen mit weniger Wissen bei Finanzen und Vorsorge als Männer (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Geschlechterungleichheit in Bezug auf die Finanz-und Vorsorgeplanung sowie beim Thema Versicherungen ist noch immer groß. Dasergibt eine repräsentative Studie des Online-Versicherungsmanagers CLARK inZusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut YouGov anlässlich des Weltfrauentagsam 8. März. So fühlen sich laut Befragung Frauen deutlich unsicherer als Männer:Während nahezu jeder zweite Mann sein Wissen in Bezug auf Finanzen, Vorsorge undVersicherungen mit gut oder sehr gut bewertet (48 Prozent), stimmt dem nur knappjede dritte Frau (30 Prozent) zu.Bei Finanzen und Vorsorge sind die Rollen weiterhin klassisch verteiltSeit 1975 ist der 8. März der offizielle Tag der Vereinten Nationen für dieRechte der Frau. Ins Leben gerufen wurde der Weltfrauentag bereits im Jahr 1911,um der Forderung der Frauen nach Gleichberechtigung Nachdruck zu verleihen. Dassdieses Ziel zumindest im Bereich der finanziellen Vorsorge noch immer nicht ganzumgesetzt ist, zeigt sich laut aktueller Umfrage vor allem in Ehen und Familien.So fühlen sich in Partnerschaften mit einem gemeinsamen Haushalt beideGeschlechter noch gleich gut informiert. Übereinstimmend geben 36 Prozent an,mit den Grundlagen vertraut zu sein, jede/r Fünfte aus dieser Gruppe (20Prozent) fühlt sich sogar gut oder sehr gut mit Finanzen, Vorsorge undVersicherungen vertraut. Unterschiede treten erst in Ehen und Familien auf. InEhen geben nur noch 18 Prozent der Frauen an, sich gut oder sehr gutauszukennen, aber 28 Prozent der Männer. Noch deutlicher wird es in Familien mitzwei Kindern. Hier fühlen sich nur noch 14 Prozent der Frauen gut oder sehr gutmit dem Thema vertraut, jedoch 35 Prozent der Männer.Die Ergebnisse lassen auch darauf schließen, dass in Partnerschaften, in denendas Einkommen gemeinsam gemanagt wird, vor allem Männer den finanziellenÜberblick behalten. Mit Blick auf ein steigendes Haushaltseinkommen ergibt sichhier: Ist das Haushaltsnettoeinkommen noch niedriger (2000 bis 2500 Euro), gebensowohl 18 Prozent der Frauen als auch der Männer an, sich gut oder sehr gutauszukennen. Je weiter dieses steigt, desto größer werden die Unterschiede. Beieinem gemeinsamen Einkommen zwischen 5.000 und 10.000 Euro geben 48 Prozent derMänner an, sich gut oder sehr gut auszukennen, aber nur 15 Prozent der Frauen."Derart wichtige Entscheidungen, wie die finanzielle Versorgung im Ruhestandoder die Absicherung gegen individuelle Lebensrisiken, sollten gemeinsamgetroffen werden", sagt Dr. Marco Adelt, Co-Gründer des digitalenVersicherungsmanagers CLARK und selbst Familienvater. "Und das geht am besten,wenn beide ein gutes Verständnis für das Thema haben."Vorsorge und Versicherungen für Frauen und Männer gleichermaßen wichtigFür den Fall, dass etwas Ungeplantes im Leben passiert, ist es wichtig,abgesichert zu sein. Noch immer wird jede dritte Ehe in Deutschland geschiedenund Frauen haben tendenziell ein höheres Armutsrisiko als Männer. Auch dasRisiko, von Altersarmut betroffen zu sein, ist für Frauen aufgrund von häufigerTeilzeitbeschäftigung und "Gender-Pay-Gap" höher, wie eine Studie derOrganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus demJahr 2019 aufzeigt. Zugleich sind Frauen gegen Lebensrisiken jedoch tendenziellschlechter abgesichert als Männer: So verfügt nur jede achte Frau (12 Prozent)über eine Berufsunfähigkeitsversicherung (Männer: 17 Prozent) und auch eineRisikolebensversicherung haben nur 11 Prozent abgeschlossen (Männer: 15Prozent)."Kein anderes Themenfeld hat einen so bedeutenden Einfluss auf die individuelleLebensgestaltung und die persönliche Unabhängigkeit wie die finanzielle Vorsorgeund Versicherungen", stellt Marco Adelt fest. "Das gilt für Frauen und Männergleichermaßen. Niemand sollte das unnötig auf die lange Bank schieben. Es lohntsich auch gar nicht - im Gegenteil: Wegen der längeren Laufzeit sind dieVersicherungs- bzw. Vorsorgebeiträge umso niedriger, je früher man damitanfängt." Digitale Tools und Rechner wie die CLARK App können dabeiunterstützten, die eigene Versicherungssituation und Vorsorgeplanung zuanalysieren, zu verstehen und frühzeitig anzugehen.Allen Frauen, die ihre finanzielle Vorsorge und Versicherungen zum Weltfrauentagselbst in die Hand nehmen wollen, macht der digitale Versicherungsmanager CLARKein besonderes Angebot: Wer sich die App herunterlädt und den Gutscheincode"Weltfrauentag2020" eingibt, erhält einen Amazon.de-Gutschein in Höhe von 30Euro (Teilnahmebedingungen unter www.clark.de/de/weltfrauentag2020).Zur Befragung: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH im Auftrag von CLARK, die im Zeitraum 4. bis 6. Februar 2020durchgeführt wurde und an der 2018 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurdengewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über CLARKCLARK ist Deutschlands führender digitaler Versicherungsmanager und bietetseinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit ihre Versicherungen zu verbessern.Nach einem 2-minütigen Anmeldeprozess haben Kunden die Möglichkeit, in einemübersichtlichen Versicherungs-Cockpit in der App (iOS und Android) und auf derWebseite den Status ihrer Versicherungssituation einzusehen. Algorithmus-basiertbietet CLARK eine Analyse sämtlicher Tarife des Kunden. CLARK durchsucht dasAngebot von über 160 Versicherungsunternehmen, um für den Kunden die bestenTarife zu identifizieren. Kunden haben im Anschluss die Möglichkeit, mit wenigenKlicks ihre Versicherungssituation zu verbessern. CLARK wurde im Juni 2015gegründet und wird von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt undChris Lodde geführt. CLARK wurde im Juni 2015 gegründet und wird von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde geführt.