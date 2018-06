Weltflüchtlingstag / Sicherung der Qualität der Asylverfahren, Identifikation besonders Schutzbedürftiger und Integration sollten zentrale Bestandteile des Regierungshandelns sein

Berlin (ots) - Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Junierklärt das Deutsche Institut für Menschenrechte:"Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag ihr Bekenntnis zumGrundrecht auf Asyl und zu ihren Verpflichtungen der GenferFlüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention undder UN-Kinderrechtskonvention bekräftigt. Damit bekennt sie sich zumFlüchtlingsschutz und zu den Menschenrechten von Flüchtlingen. Diegegenwärtige politische Debatte zeigt hingegen ein anderes Bild: Hierist nicht mehr von Schutzgewährung, Rechten und Integration, sondernnur noch von Zurückweisung, Missbrauch und Abschiebung die Rede.Menschenrechte stehen allen Menschen zu - jederzeit und überall.Die verbrieften Rechte Schutzsuchender sollten in der Debatte in denMittelpunkt gerückt werden. Auch für die angestrebte europäischeLösung für ein gerechtes Verfahren zur Verteilung von Asylsuchendensollten die Menschenrechte der Maßstab sein.Angesichts der globalen Lage - die Fluchtursachen in Kriegs- undKrisenländern bestehen fort, und die Zahl der vomUN-Flüchtlingshilfswerk) weltweit erfassten Flüchtlinge istunvermindert auf Rekordhöhe - ist es zynisch, wenn europäischeStaaten beginnen, den Erfolg von Flüchtlingspolitik daran zu messen,dass sie möglichst wenige Schutzsuchende in ihr Land lassen.In Deutschland muss die Sicherung der Qualität der Asylverfahrenund -entscheidungen angegangen werden. Wir brauchen nicht nurschnelle, sondern vor allem gute Asylverfahren. Einen wichtigenBeitrag dazu kann eine unabhängige Verfahrens- und Rechtsberatung vonSchutzsuchenden leisten. Die Gewährleistung fairer undergebnisoffener Asylverfahren zur Prüfung des individuellen Rechtsauf Schutz sowie effektiver gerichtlicher Überprüfung sind einerechtsstaatliche Errungenschaft. Die einseitige Fokussierung auf dieVerfahrensbeschleunigung und Durchsetzung negativerAsylentscheidungen und Abschiebungen stellt die Ergebnisoffenheit derVerfahren hingegen in Frage.Zudem müssen besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, etwatraumatisierte Menschen, Opfer von sexualisierter Gewalt undMenschenhandel, unbegleitete Minderjährige und Geflüchtete mitBehinderungen systematisch bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungenidentifiziert werden, damit sie angemessen untergebracht und versorgtwerden können und ihre Schutzbedürftigkeit in den Verfahrenberücksichtigt wird.Nach wie vor ist es eine zentrale politische Herausforderung,durch frühzeitige und zugängliche Angebote die Integration undTeilhabe geflüchteter Menschen zu ermöglichen."FAQ Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze: Fragen undmenschenrechtliche Antworten http://ots.de/TDBx8EFAQ Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigtehttp://ots.de/Ev90t7Pressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell