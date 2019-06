Weltflüchtlingstag: Bauarbeitsmarkt profitiert überdurchschnittlich von Flüchtlingen

Wiesbaden (ots) - Der Bauarbeits- und ausbildungsmarkt profitiertüberdurchschnittlich vom Zuzug geflüchteter Menschen. Dies ergebenAuswertungen von SOKA-BAU anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20.Juni. Insbesondere gilt das für den Bauausbildungsmarkt. Somit machensich die generelle Integrationsfähigkeit der Baubranche, aber auchspezielle Integrationsmaßnahmen wie das Programm Berufsstart Bau zurVorbereitung auf eine Bauausbildung bezahlt.Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren zum Ende desdritten Quartals 2018 - dies sind die aktuellsten verfügbaren Zahlender BA - fast 300.000 Menschen aus den Asylherkunftsländernsozialversicherungspflichtig beschäftigt und damit fast 50 % mehr alszum gleichen Zeitpunkt im Jahr zuvor. Davon arbeitet der größte Teilim Wirtschaftsbereich Arbeitnehmerüberlassung, gefolgt vomGastgewerbe und dem Handel. Rund 10 % der Personen aus denAsylherkunftsländern arbeitet im Baugewerbe - gemessen an der Größedes Wirtschaftsbereichs sind dies überdurchschnittlich viele.Noch sehr viel deutlicher profitiert der Bauausbildungsmarkt vongeflüchteten Menschen. So liegt der Anteil der Auszubildenden imBaugewerbe an allen Auszubildenden bei rund 10 %, der Anteil derAuszubildenden aus den Asylherkunftsländern aber fast doppelt so hochbei rund 19 %. Flüchtlinge hatten in den vergangenen zwei Jahrenmaßgeblichen Anteil an dem starken Anstieg der neuenAusbildungsverhältnisse in der Bauwirtschaft um rund 7,5 % im Jahr2017 und um mehr als 8 % im Jahr 2018.Dies unterstreicht die Integrationsfähigkeit der Baubranche. Inder Bauausbildung erleichtert aber auch das Projekt Berufsstart Bauden Flüchtlingen den Start in die Berufsausbildung. Das im Jahr 2013ins Leben gerufene Projekt zielt darauf ab, ausbildungswillige jungeMenschen durch eine Einstiegsqualifizierung optimal auf den Beginneiner Berufsausbildung in der Bauwirtschaft vorzubereiten. Dabeisetzt das Projekt auf regionale Fördermaßnahmen, die vonüberbetrieblichen Ausbildungsstätten der Bauwirtschaft in Kooperationmit in der Region ansässigen Bauunternehmen angeboten und vonSOKA-BAU finanziert werden. Seit 2015 nehmen auch verstärktFlüchtlinge an dem Projekt teil. Insbesondere das überbetrieblicheAusbildungszentrum Bau in Hamburg hat über das Programm vielegeflüchtete Menschen in die Bauausbildung gebracht. "Wir sind immerwieder erstaunt, über welche handwerklichen Fertigkeiten dieFlüchtlinge verfügen und mit welcher Energie und Freundlichkeit siesich in das Praktikum stürzen", so Torsten Rendtel, Geschäftsführerdes Ausbildungszentrums Bau. "Unter unseren derzeit 550Auszubildenden sind auch mehr als 140 Geflüchtete, die durchweg einhohes Engagement zeigen. Sie haben großes Potenzial und können diebenötigten Fachkräfte für morgen sein. Auch die Betriebe, dieFlüchtlinge ausbilden, sind durchweg zufrieden. Manche Firmen wollenanstatt einem sogar zwei Flüchtlinge einstellen, weil sie schon einesehr hohe Reife mitbringen."Pressekontakt:SOKA-BAUMichael DelmhorstTelefon: 0611 707-2100E-Mail: presse@soka-bau.dewww.soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell