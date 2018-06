Weltflüchtlingstag: 36 Millionen Kinder auf der Flucht

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/zgv8lV--------------------------------------------------------------München (ots) - Noch nie in der Nachkriegszeit waren so vieleKinder auf der Flucht. Jeder zweite Flüchtling weltweit ist ein Kind,insgesamt sind das 36 Millionen. Sie ertrinken, sterben an Hunger undDurst, werden Opfer von Menschenhandel, Kidnapping, Vergewaltigungoder Mord: Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni fordern dieSOS-Kinderdörfer weltweit deshalb die Regierungen auf, Kinder undJugendliche auf der Flucht und in der Migration besser zu schützen."Wir brauchen dringend internationale Vereinbarungen und Maßnahmen,um diese Kinder und Jugendlichen vor Ausbeutung, Missbrauch und Todzu bewahren", sagt Louay Yassin, Pressesprecher der SOS-Kinderdörferweltweit.53 Prozent der Flüchtlinge sind Kinder, darunter viele unbegleitetoder von ihren Familien getrennt. "Die leiden am meisten! Sie habenihre Heimat auf der Suche nach einem besseren, sichereren Lebenverlassen, stattdessen sind sie auf der Flucht großen Risikenausgesetzt", sagt Yassin.Laut UNHCR, dem Hohen Flüchtlingskommissariat der VereintenNationen, waren Ende des vergangenen Jahres 68,5 Millionen Menschenauf der Flucht. Das sind fast drei Millionen mehr als im Jahr zuvor.53 Prozent der Flüchtlinge sind Kinder, darunter viele unbegleitetoder von ihren Familien getrennt.Kinder auf der Flucht, vier Beispiele:Griechenland: Die Situation der Flüchtlingskinder in Griechenlandist miserabel: Laut SOS-Kinderdörfer weltweit befinden sich aktuell22.500 Flüchtlingskinder in Griechenland, das sind 97 Prozent mehrals im Vorjahr. Unter ihnen 3150 unbegleitete Minderjährige. "Vielemüssen sich prostituieren, um zu überleben", sagt der Leiter derSOS-Kinderdörfer in Griechenland, George Protopapas. Die meistenwollen weiter nach Großbritannien oder Deutschland. Da es aber kaumlegale Wege gibt, um Landesgrenzen zu überqueren, sind sie aufskrupellose Schleuser und Menschenhändlern angewiesen, die ihnen überdie Grenze helfen, nur um sie dann in die Prostitution zu zwingen."Es ist unfassbar, dass wir Kinder nicht besser vor diesenKriminellen schützen!", sagt Protopapas.Kolumbien: Flüchtlingsfamilien aus Venezuela, die vor der Krise inihrer Heimat ins benachbarte Kolumbien geflohen sind, sind oftlebensbedrohenden Gefahren ausgesetzt. Vor allem Mädchen und Frauenwerden häufig Opfer von sexuellen Übergriffen, denen sie ohneUnterkunft schutzlos ausgeliefert sind. "Die Zahl derMissbrauchsfälle steigt rapide an. Zudem sind immer mehr junge Frauenzur Prostitution gezwungen", erklärt die Leiterin derSOS-Kinderdörfer in Kolumbien, Angela Maria Rosales.USA: Sie werden deportiert, in Heime gebracht, oder ins Gefängnisgesteckt: "An der Grenze zwischen Mexiko und den USA werden Kinderillegaler Einwanderer gezielt und gewaltsam von ihren Elterngetrennt", sagt Dirk Glas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Mexiko."Das ist systematischer Kindsraub! Diese schändliche Praxis kannnicht toleriert werden." Die Hilfsorganisation berichtet, dass Elternin Gefängnisse gesteckt würden, Kinder kämen in Heime,Pflegefamilien, Migrationszentren, manchmal sogar inPrivatgefängnisse, oft hunderte Kilometer von ihren Eltern entfernt.Allein zwischen dem 6. und dem 19. Mai 2018 wurden laut offiziellenAngaben des Ministeriums für Innere Sicherheit 658 Kinder von ihrenEltern getrennt, das sind etwa 50 Kinder pro Tag, darunter auch Babysund Kleinkinder.Bosnien-Herzegowina: Immer mehr Flüchtlinge versuchen, überBosnien-Herzegowina in die EU einzureisen. Seit Beginn des Jahreswurden 5100 Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina registriert, das sindsiebenmal so viele wie im gesamten letzten Jahr. "Wir sind völligunvorbereitet", sagt Amir Omanovic, Leiter der SOS-Kinderdörfer inBosnien-Herzegowina. "Die Situation ist ein Desaster! Die Camps sindnicht offiziell, niemand fühlt sich verantwortlich, es fehlt anEssen, Unterkünften, sanitären Anlagen und Gesundheitsversorgung. DieMenschen prügeln sich für um Wasser", sagt Amir. Besonders dramatischsei die Situation für Familien und unbegleitete Kinder. "Sie sindpermanentem Stress ausgesetzt. Manche von ihnen sind bereits seitzwei, drei oder vier Jahren auf der Flucht."Hörfunk: Ein Interview mit dem SOS-Pressesprecher Louay Yassin zumWeltflüchtlingstag können Radiosender auf der Website vonMedienkontor kostenfrei unterhttp://www.medienkontor-audio.de/beitraege/sos-kinderdoerferherunterladen.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell