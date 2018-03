Weltfischbrötchentag: Es lebe das Fischbrötchen / Ostsee Schleswig-Holstein feiert am 5. Mai küstenweit den Weltfischbrötchentag mit Veranstaltungen rund um die Delikatesse (FOTO)

Scharbeutz (ots) -Küstenkult trifft Kulinarik: Am 5. Mai wird es nordisch-originellan der Ostsee Schleswig-Holstein, denn die ganze Region feiert hierden "Weltfischbrötchentag". Mit online und offline-Aktionen wie einem"3-Fang-Menü" nach dem Running-Dinner-Prinzip, einer digitalenSchnitzeljagd rund ums Tagesthema sowie dem längsten Fischbrötchender Welt huldigen Bewohner und Touristen der bekanntesten maritimenDelikatesse. Dabei steht in den Orten zwischen Glücksburg undScharbeutz nicht nur die traditionelle Version mit knackigem Brötchenund bekanntem Belag auf dem Speiseplan - Neugierige wagen sich andiesem Tag zum Beispiel auch an neue Kreationen, wie eine eigensentwickelte Fischbrötchenpizza. Aktionen wie Schauräuchern,Bootsfahrten und Shantychöre runden das Programm ab. MehrInformationen auf www.weltfischbrötchentag.de.Wer die nordische Delikatesse nicht nur live in der Realitäterleben möchte, kann in der Lübecker Bucht beispielsweise auch dasvirtuelle Pendant treffen: Hier geht es via App mit zwei"Fischbrötchen-Kommissaren" darum, einen Kriminalfall in der Regionzu lösen. Social-Media Fans können dazu noch bei einemInstagram-Foto-Wettbewerb rund um das Fischbrötchen-Thema ihre Bilderonline stellen und gewinnen. Gäste, die lieber in der "echten Welt"unterwegs sind, nehmen mit einem fertig gepackten Korb am"Fischbrötchen Picknick" am Strand teil. Interessierte Fans desKüstensnacks erleben in Eckernförde ein Schauräuchern, fahren inHeikendorf an der Kieler Förde mit einem Boot aufs Wasser oder macheneine Führung durch den Fischerei-Infopavillion. Kinder können derweilden Grundstein ihrer Karriere auf dem Meer legen und ihrSteuermannpatent machen.Fischbrötchen-Freunde, die die kleine Delikatesse an diesem Tagbesonders oft schlemmen möchten, werden küstenweit in allenteilnehmenden Orten fündig: Hier nehmen verschiedene gastronomischeBetriebe am Aktionstag teil und bieten Gästen unterschiedlicheKreationen an - mancherorts sogar für einen guten Zweck: So wirdbeispielsweise in einigen Restaurants ein Teil der Einnahmen denSeenotrettern (DGzRS) gespendetWeitere Informationen rund um den Weltfischbrötchentag und dieProgramme der teilnehmenden Orte finden Interessierte unterwww.weltfischbrötchentag.de., Wissenswertes zu einem Urlaub an derOstseeküste Schleswig-Holsteins unterwww.ostsee-schleswig-holstein.de sowie telefonisch beimOstsee-Holstein-Tourismus e.V. unter 04503 88 85 25.Pressekontakt:Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.Julia PrangeAm Bürgerhaus 2, 23683 ScharbeutzTel.: 04503 / 88 85-13, Fax: 04503 / 88 85-15E-Mail: presse@ostsee-sh.deInternet: www.ostsee-schleswig-holstein.deOriginal-Content von: OSTSEE-HOLSTEIN-TOURISMUS e.V., übermittelt durch news aktuell