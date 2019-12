Weltexklusive Premiere auf der Essen Motor Show: Der erste Tuning-Ratgeber als App (FOTO)

Essen (ots) - Alle Infos zu sicherem Automobil-Tuning in einer App: Brandneu undweltexklusiv präsentiert die Initiative TUNE IT! SAFE! den erstenTuning-Ratgeber als App auf der Essen Motor Show. Darüber hinaus bietet die Appweitere Features. Ob Chat-Funktion mit dem virtuellen Tuning-Experten MR. SAFET., 360°-Foto vom eigenen Fahrzeug oder spannende Messergebnisse mit demintegrierten Messer dB-Control. So gibt es alle Tuning-Themen kompakt verpacktin einer App und unter https://www.tune-it-safe.de/tuning-ratgeber-app/ zumDownload für iOS und Android.Ob Räder und Reifen, Fahrwerke, Bremsen, Licht und Sicht, Anbauteile, Motor,Abgasanlage oder Interieur - der Ratgeber geht auf alle Tuning-Maßnahmen ein.Dazu gibt es einen Einblick in Nachweise und Regeln und Polizei-Tipps. Außerdemkommt der virtuelle Tuning-Experte MR SAFE T. zum Einsatz. Er steht im Chat zuallen Fragen mit einer Antwort parat. Und wer ein ganz konkretes Anliegen hat,kann einfach und schnell die Frage per E-Mail an MR SAFE T. weiterleiten underhält in Kürze einen individuellen Experten-Rat.Exklusive Features in einer App vereintDazu ist die Tuning-Ratgeber-App mit zwei weiteren Features ausgestattet undsorgt so für vollen Tuning-Spaß in nur einer App. Das erste Feature bietet dieMöglichkeit, eine 360°-Aufnahme eines Fahrzeuges zu erstellen. Durch einfacheAnweisungen und acht in Folge geschossenen Fotos, erstellt die App automatischeine 360°-Aufnahme des Fahrzeugs. Ein weiteres Feature lässt die Lautstärkeeines Fahrzeugs auf einfache Weise messen. Natürlich ist dies eine reineFun-Funktion und die Messergebnisse sind nicht verbindlich und ohne Gewähr.Nichtsdestotrotz vereint die Tuning-Ratgeber-App Spaß und nützliche Tipps füralle Tuning-Fans.Pressekontakt:TUNE IT! SAFE!c/o P.AD.Herr Daniel Exner-HoffmannTrotzenburg58540 MeinerzhagenTel.: +49 (0) 2354 / 91 82 18E-Mail: presse@tune-it-safe.dewww.tune-it-safe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73672/4461213OTS: TUNE IT! SAFE!Original-Content von: TUNE IT! SAFE!, übermittelt durch news aktuell