Weltenbummler Joey Kelly steht Vielreisenden auf dem Caravan Salon-Stand von Ford Rede und Antwort (FOTO)

Als Kind der Kelly Family ist der Musiker, Extremsportler undVielreisende praktisch in einem Reisemobil aufgewachsen - demikonischen Doppeldeckerbus der Kult-Band- Ford präsentiert auf dem Caravan Salon den Ford Euroline mitverlängertem Radstand und Aufstelldach sowie die neueNugget-Familie inklusive dem Nugget Plus- Aufgewertete Custom-Baureihe als Basis für alle Reise- undFreitzeitmobile von Ford, Transit Kastenwagen liefert vielseiteGrundlage für Reisemobilindustrie- Ford ist vom 24.8. bis 2.9. auf der weltgrößten Messe fürReisemobile, Caravans, Camping und mobile Freizeit in Halle 16(Stand D40) vertretenZusätzlich zu seinem erfolgreichen Programm an Freizeit- undMultifunktionsfahrzeugen bietet Ford auf dem diesjährigen CaravanSalon in Düsseldorf ein weiteres Highlight auf: Musiker,Extremsportler und Weltenbummler Joey Kelly steht den Messebesuchernam Donnerstag, 30. August, auf der Ausstellungsfläche von Ford inHalle 16 (Stand D40) unter dem Motto "Joey hautnah" gleich zwei Malfür Autogramme und einen Erfahrungsaustausch unter Vielreisenden zurVerfügung. Der 13-fache Ironman-Teilnehmer hat extremeHerausforderungen in den entferntesten Ecken der Welt bestanden. AlsMitglied der berühmten Kelly Family, die Ende der 70er Jahre/Anfangder 80er Jahre mit ihrem eigenen Londoner Doppeldeckerbus durchEuropa tourte, ist der 1972 geborene Joey praktisch in einemReisemobil aufgewachsen. Bei Ford beantwortet er die Fragen der Fansvon 10:30 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 16:00 Uhr.Auch abseits dieser Zeiten kann der Kölner Automobilhersteller aufdem Caravan Salon in Düsseldorf mit zahlreichen Höhepunktenaufwarten. Im Rampenlicht steht zum Beispiel der Ford Nugget Plus.Die Langversion des ebenso gefragten wie bewährtenCampingbus-Klassikers Nugget hat ihre Weltpremiere bereits auf derCMT in Stuttgart gefeiert, damals aber noch in einer auf 100Exemplare begrenzten Edition. Diese Limitierung hat Ford angesichtsder hohen Nachfrage inzwischen aufgehoben. Der Nugget Plus basiertauf dem Ford Transit Custom Kombi 340 L2 mit langem Radstand undFrontantrieb, den Umbau übernimmt die Westfalen Mobil GmbH imostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück. Dank seines serienmäßigenHochdachs und einem Zweiraum-Interieur, das gegenüber dem Ford Nuggetum 36,7 Zentimeter gestreckt wurde, bietet er nochmals souveränerePlatzverhältnisse - die unter anderem für eine fest installierteToilette sowie ein Klappwaschbecken hinter dem ebenfalls im Heckmontierten Küchenblock genutzt werden.Zu den markanten Vorteilen des vollwertigen Fünfsitzers zählt auchdie hochmoderne technische Grundlage der verjüngten TransitCustom-Baureihe mitsamt ihren fortschrittlichen FordEcoBlue-Turbodieselmotoren mit 2,0 Litern Hubraum. Sie stehen für denFord Nugget und Nugget Plus sowie für den multifunktionalen FordEuroline ebenso zur Verfügung wie ganz generell für dieTransit-Fahrgestelle und den Transit-Kastenwagen, den Ford mitFront-, Heck- und Allradantrieb anbietet. Die Euro 6-Vierzylinderdecken eine Leistungsbandbreite von 77 kW (105 PS)* und 360Newtonmeter Drehmoment bis 125 kW (170 PS)* und 405 Nm ab. Dabeiüberzeugen sie mit einer 13 Prozent verbesserten Kraftstoffeffizienz1und einem spürbar erhöhten Akustikkomfort. Im Vergleich zurVorgängermotorisierung sank das Geräuschniveau bereits beiLeerlauf-Drehzahl um 4 dB(A).Neues auch vom Ford Euroline: Voraussichtlich ab Mai 2019 geht dasvielseitige Reisemobil in einer zweiten Version mit langemL2-Radstand und nach vorne öffnendem Aufstelldach an den Start. Sieergänzt die bewährte Variante mit kurzem Radstand ohne Aufstelldach,die ebenfalls den hochflexiblen Multifunktionsboden desAusbaupartners Sortimo besitzt.Stellvertretend als Beispiel für das breite Portfolio anTransit-Kastenwagenmodellen und -Fahrgestellen in unterschiedlichenNutzlastklassen und für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten stelltFord in Düsseldorf einen Transit Kastenwagen mit Frontantrieb,mittlerem Radstand und Hochdach (Ausführung L2 H3) aus, die sich alsinteressantes Basisfahrzeug für die Hersteller vonReisemobil-Innenausbauten empfiehlt.Neu: Erstmals können in diesem Fahrzeug dank einer 3D-Simulationpotentiellen Privatkäufern und Repräsentanten vonReisemobil-Aufbauherstellern Einrichtungsbeispiele demonstriertwerden.Pick-up-Modelle wie der Ford Ranger - Deutschlands und EuropasBestseller in diesem Segment - mit Absetzkabine zählen zu denKlassikern unter den mobilen Campern. Auf dem Caravan Salonpräsentiert der Kölner Autohersteller einen Ranger Wildtrak mitExtrakabine und der variablen Absetzkabine Trail 260 S desAufbauspezialisten Tischer Freizeitmobile. Der Pritschenwagen stehtmit 96 kW (130 PS)* oder 118 kW (160 PS)* starkem2,2-Liter-Turbodiesel sowie mit einem 3,2 Liter großen Fünfzylinderzur Wahl, der 147 kW (200 PS)* leistet. Dank des zuschaltbarenAllradantriebs mit Geländeuntersetzung, der für die meistenRanger-Versionen erhältlich ist, beeindruckt der Pick-up mit eineraußergewöhnlichen Geländegängigkeit inklusive einer Wattiefe von 800Millimetern und Anhängelasten von bis zu 3,5 Tonnen. Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.