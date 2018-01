"Welten verbinden - Zusammenhalt stärken. 100 Innovationen für Deutschland" - Jetzt teilnehmen am Innovationswettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2018" (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: "Auf Deutschland warten in Zukunft vieleHerausforderungen: Immer mehr Menschen leben allein, die Kluftzwischen Arm und Reich wird größer, die Anzahl junger Menschen ohneSchulabschluss steigt gleichzeitig mit denen der Hochschulabsolventenund auch die Unterschiede zwischen Ost und West sind noch deutlicherkennbar. Gleichzeitig verspüren viele Menschen den Wunsch nach mehrSolidarität und einem stärkeren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.Lösungen dafür gibt es aber nur, wenn wir über unseren eigenenTellerrand schauen und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Derdeutschlandweite Wettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen2018" sucht deshalb ab sofort wieder die innovativsten Projekte.Oliver Heinze berichtet.Sprecher: "Welten verbinden - Zusammenhalt stärken. 100Innovationen für Deutschland". Das ist das Motto des diesjährigenWettbewerbs "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen".O-Ton 1 (Ute E. Weiland, 22 Sek.): "Es ist so, dass das Gefühl derZersplitterung und des Auseinanderdriftens in unserer Gesellschaftimmer stärker wird. Wir wollen aber beweisen, dass Deutschland sehrviele gute Ideen hat und Innovationen hat, die zeigen, wie unsereGesellschaft zusammenhält und an einem Strang zieht - wie wirGegensätze zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Stadt und Landüberbrücken können."Sprecher: So Ute Weiland von der Initiative "Deutschland - Landder Ideen", die den Wettbewerb ausrichtet. Und darum geht's konkret:O-Ton 2 (Ute E. Weiland, 23 Sek.): "Wir suchen im WettbewerbProjekte und Innovationen, die helfen, Gegensätze zu überbrücken, dieAlthergebrachtes infrage stellen. Also zum Beispiel digitaleProjekte, die für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. Projekte, dieeine Verbindung zwischen Stadt und Land herstellen. Aber auchnatürlich soziale Innovationen wie ein Mehrgenerationenhaus, oderIntergrations-Projekte oder Projekte zur Inklusion."Sprecher: 100 Preisträger wird es am Ende geben. Die bekommen dannlaut Christian Rummel vom Kooperationspartner Deutsche Bank...O-Ton 3 (Christian Rummel, 25 Sek.): "...zunächst einmal eineBühne, um ihr Projekt bekannt zu machen und darüber hinaus eben auchbundesweit tatsächlich eine mediale Strahlkraft. Des Weiteren ist dasLabel 'Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen' mittlerweile zu einemGütesiegel für Innovationskraft geworden. Und die Deutsche Bankfördert tatsächlich diese Projekte auch mit dem Engagement unserereigenen Mitarbeiter, um eben in Kommunikations- oder auch inFinanzierungsfragen zu unterstützen."Sprecher: Alles, was Sie darüber hinaus noch über den Wettbewerbwissen müssen, finden Sie natürlich im Internet, sagt Ute Weiland:O-Ton 4 (Ute E. Weiland, 20 Sek.): "Ich schlage vor, Sie schaueneinfach mal auf der Seite 'Ausgezeichnete MINUS Orte DE' nach: Dortgibt es alle anderen Informationen, wie man sich bewerben kann undauch ein Online-Bewerbungsformular. Und ich würde mich sehr freuen,wenn Sie ihre Bewerbung bis zum 20. Februar 2018 einreichen. Und ichfreu´ mich jetzt schon auf tolle Projekte!"Abmoderationsvorschlag: Falls Ihnen das gerade zu schnell ging:Alle Informationen über den bundesweiten Innovationswettbewerb"Welten verbinden - Zusammenhalt stärken. 100 Innovationen fürDeutschland" - und wie Sie daran teilnehmen können - finden Sie imInternet unter ausgezeichnete-orte.de. Bewerbungsschluss ist der 20.Februar 2018.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenStefan VolovinisTel.: 030 206 459 160Mail: presse@land-der-ideen.dewww.ausgezeichnete-orte.deOriginal-Content von: Deutschland - Land der Ideen, übermittelt durch news aktuell