Weltdiabetestag - Herz-Kreislauf-Erkrankungen: eine unterschätzte Gefahr bei Diabetikern

München (ots) - "Patienten mit Diabetes mellitus versterben zu 50Prozent [...] an kardiovaskulären Erkrankungen", sagt der MedizinerProf. Dr. med. Christian A. Schneider. Dass ein Zusammenhang zwischender Zuckerkrankheit und Herzinfarkt und Co. besteht, wissen vielePatienten jedoch nicht. Dabei ist eine gezielte Prävention undBehandlung wichtig. Am 14. November ist Weltdiabetestag.http://ots.de/98y11WWeitere Artikel rund um Diabetes finden Sie auf Pharma Fakten:Diabetes in Deutschland: Viele neue Medikamente nicht erhältlichDiabetes ist weltweit auf dem Vormarsch: Einer von elf Erwachsenenhat die Zuckerkrankheit bereits. Gut eingestellte Diabetiker habenein deutlich geringeres Risiko für schwere Folgeerkrankungen. Dochneue Medikamente haben in Deutschland einen schweren Stand. Dabeigilt: Die therapeutische Vielfalt ist Grundvoraussetzung für einebedarfsgerechte, am Patienten orientierte Versorgung.http://ots.de/JVmfsnPharma Fakten-Grafik: Im Jahr 2045 - Weltweit 629 MillionenDiabetikerAktuell leiden weltweit rund 425 Millionen Menschen an derZuckerkrankheit (2017). 58 Millionen sind es allein in Europa. Dochangesichts einer alternden Gesellschaft wird der Anteil derBetroffenen an der Weltbevölkerung weiter ansteigen. Davon berichtetdas Beratungsunternehmen IQVIA. In Deutschland scheint Diabetesbereits jetzt für mehr Todesfälle verantwortlich zu sein als bisherangenommen, wie Forscher herausgefunden haben.http://ots.de/xyUYPlDiabetes bei Erwachsenen: Forscher identifizieren fünfverschiedene ErkrankungstypenDie Mehrheit der Menschen, die an der "Zuckerkrankheit" leiden,sind von Typ 2 betroffen; er tritt vor allem bei Älteren auf. Doch jenach Patient hat Diabetes sehr unterschiedliche Auswirkungen undVerlaufsformen. Ein schwedisch-finnisches Forscherteam hat sich nundie Daten von fast 15.000 im Erwachsenenalter Erkrankten genauervorgenommen - und die Einteilung der Patienten in insgesamt fünfverschiedene Typen vorgeschlagen. Dies könnte ganz neue Möglichkeitenfür die Therapie eröffnen.http://ots.de/KPrGlb