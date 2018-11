Weltdiabetestag 2018: Typ-2-Diabetes verhindern, bevor er entsteht (FOTO)

Mannheim (ots) -Über acht Millionen Menschen leben in Deutschland bereits mitTyp-2-Diabetes - und die Zahl steigt kontinuierlich. DerWeltdiabetestag am 14. November soll Aufmerksamkeit für diechronische Stoffwechselerkrankung schaffen und den Blick auch auf diePrävention lenken. Denn viele Fälle von Typ-2-Diabetes könntenverhindert werden. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Ess-und Bewegungsgewohnheiten, doch diese zu ändern fällt im Alltag nichtimmer leicht. Dabei helfen können digitale Lösungen wie dasGesundheitsprogramm Accu-Chek View. Die Ergebnisse einer aktuellenStudie zeigen: Accu-Chek View wirkt. Betroffene sind durch dieTeilnahme am Programm motivierter und können ihr Gewicht - und damitauch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung - dauerhaft erfolgreichsenken.Neben genetischen Einflüssen zählt Übergewicht zu einem derrelevantesten Faktoren für die Entstehung von Typ-2-Diabetes: InDeutschland gelten zwei Drittel der Männer und über die Hälfte derFrauen als übergewichtig und haben damit ein erhöhtesDiabetes-Risiko.[1] Um Übergewicht und damit auch Typ-2-Diabetesvorzubeugen, können schon 30 Minuten Bewegung am Tag ausreichen.Außerdem sollte auf eine ausgewogene, fettarme und ballaststoffreicheErnährung geachtet werden.Änderung des Lebensstils fällt schwerDie Umsetzung der guten Vorsätze ist im Alltag jedoch nicht immerleicht. Nach einiger Zeit lässt die Motivation nach und alteGewohnheiten schleichen sich wieder ein: Der tägliche Spaziergangwird vernachlässigt und bei der gesunden Ernährung werden immer öfterAusnahmen gemacht. Das digitale Gesundheitsprogramm Accu-Chek Viewwurde speziell für Menschen mit Typ-2-Diabetes sowie dessen Vorstufenentwickelt und hilft diesen dabei, am Ball zu bleiben. So kann dasDiabetes-Risiko gesenkt bzw. Folgeerkrankungen vermieden werden.Gemeinsam mit digitaler Unterstützung ans ZielAccu-Chek View besteht aus einer App und einem Online-Portal. Inder App können Nutzer ihre Werte - z. B. zu Blutzucker, Bauchumfangoder Bewegung - erfassen und stets im Blick behalten. Dank derübersichtlichen Darstellung können die Anwender jederzeit selbsterkennen, wie es aktuell um ihre Gesundheit steht. Rote Zahlen stehenfür kritische, grüne Zahlen für positive Werte. So werdenErfolgserlebnisse schnell sichtbar, was wiederum die Motivation zumWeitermachen erhöht.Doch nicht nur der App-Nutzer erhält auf diese Weise einenÜberblick über die aktuellen Werte: Diese können über dasOnline-Portal zeitgleich mit dem jeweiligen Arzt oder Diabetes-Coachgeteilt werden. In gemeinsamen Gesprächen werden dann individuelleZiele festgelegt und deren Erreichung in regelmäßigen Abständenüberprüft. Das hilft den Nutzern dabei, ihr persönliches Ziel nichtaus den Augen zu verlieren.Studienergebnisse zeigen: digitales Programm wirktAktuelle Studienergebnisse weisen nach, dass Accu-Chek View auchin der Praxis wirkt. Im Rahmen der einjährigen Beobachtungsstudiekonnten die Studienteilnehmer, die durchgängig das Accu-Chek ViewProgramm nutzten, ihr Körpergewicht um durchschnittlich 8 Kilogrammund ihren BMI um 2,7 Punkte verringern. Die Wahrscheinlichkeit, nacheinem Jahr das Körpergewicht um mindestens fünf Prozent zureduzieren, lag damit sechsmal höher als in der Vergleichsgruppe, diekeine digitale Unterstützung erhielt.[2] Damit bestätigen dieErgebnisse, dass digitale Lösungen wie Accu-Chek View - intelligentvernetzt und mit einem strukturierten Prozess verbunden - zu einererfolgreichen Diabetesprävention beitragen können.Arzt oder Coach ständig an der SeiteDas digitale Gesundheitsprogramm Accu-Chek View ist inunterschiedlichen Modellen verfügbar: Krankenkassen und privateKrankenversicherungen bieten ihren Versicherten eine Teilnahme an. Indiesem Fall erhalten die Nutzer digitale Unterstützung von ihrembehandelnden Arzt. Nimmt die eigene Krankenversicherung noch nicht amProgramm teil, ist Accu-Chek View auch auf Selbstzahlerbasis nutzbar.Dann steht dem Anwender telefonisch ein sogenannter TeleCoach inPerson eines erfahrenen Diabetesberaters zur Verfügung.Bei einer Anmeldung bis zum 30. November 2018 ist die Teilnahme amProgramm für einen monatlichen Preis von 29,90 Euro über einenZeitraum von sechs Monaten erhältlich. Bei einmaliger Zahlung zuBeginn des sechsmonatigen Abonnements erhalten die Teilnehmer einenGratismonat und bezahlen mit 149,50 Euro nur den Preis für fünfMonate.Für Accu-Chek View+TeleCoach können sich Interessierte beimAccu-Chek Kunden Service Center unter der kostenfreien Telefonnummer0800 44 66 800 (Mo - Fr, 08:00 - 18:00 Uhr) registrieren. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.accu-chek-view.de.Quellen:[1] Robert Koch Institut - Übergewicht und Adipositas,http://ots.de/Oy4dVf, Zugriff: Oktober 2018[2] Arens JH et al., Novel App- and Web-Supported DiabetesPrevention Program to Promote Weight Reduction, Physical Activity,and a Healthier Lifestyle: Observation of the Clinical Application. JDiabetes Sci Technol. 2018 Jul;12(4):831-838.Über Roche Diabetes Care Deutschland GmbHDie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH ist als eigenständigeVertriebsgesellschaft innerhalb der Roche-Gruppe verantwortlich fürMarketing, Verkauf und Kundenbetreuung von modernenDiabetes-Therapielösungen im deutschen Markt. Diese umfassenklassische und Langzeit-Glukosemessung, digitale Dokumentation undAuswertung, smarte Insulinabgabe sowie motivierende Services.Gemeinsam Diabetes weiter denken - das ist die Mission von RocheDiabetes Care Deutschland. Als Marktführer ist das Unternehmengestaltende Kraft bei der Versorgung von Menschen mit Diabetes undbegleitet Behandler, Versorger und Patienten auf dem Weg in einedigitalisierte Diabetesversorgung der Zukunft: Dank vernetztermoderner Therapielösungen zu mehr Überblick, mehr Zeit, mehrMotivation und verbesserten Therapieergebnissen.Weitere Informationen zu Roche Diabetes Care Deutschland findenSie unter www.roche-diabetes-care.de. Weitere Informationen zuunseren Produkten und Services finden Sie unter www.accu-chek.de, undunsere Community www.mein-buntes-leben.de bietet hilfreiche Tipps undServices für Menschen mit Diabetes.Pressekontakt:Roche Diabetes Care Deutschland GmbHKatja HuberSandhofer Straße 11668305 MannheimTelefon: (0621) 759 9697, E-Mail: katja.huber@roche.com3K Agentur für Kommunikation GmbHTamara WemmerFeldbergstraße 3560323 Frankfurt am MainTelefon: (069) 97 17 11 10, E-Mail: tamara.wemmer@3k-kommunikation.deOriginal-Content von: Roche Diabetes Care, übermittelt durch news aktuell