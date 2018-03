München (ots) -Neue Panelshow bei RTL II: Unglaubliche Talente mitaußergewöhnlichen Fähigkeiten- Ausstrahlung am Montag, 26. März 2018, um 22:15 Uhr bei RTL IIIn der Doppelfolge von "Was kann ich?" bringen acht Kandidaten mitaußergewöhnlichen Fähigkeiten das vierköpfige Panel mit Sonya Kraus,Maxi Gstettenbauer, Oliver Beerhenke und Amiaz Habtu ins Grübeln. Diegroße Frage: Was kann der Kandidat und welcher Promi kann daserraten?Bei "Was kann ich?" glänzen große Fragezeichen in den Augen desvierköpfigen Panels. Dieses Mal stellen acht Kandidaten ihrebesondere Fähigkeit anhand einer einzigen Geste vor - eine großeHerausforderung bei solchen außergewöhnlichen Talenten. Sonya Kraus,Maxi Gstettenbauer, Oliver Beerhenke und Amiaz Habtu geben ihrBestes, um die richtige Lösung herauszufinden.Manuel (31) aus Staufenberg wurde letztes Jahr Weltcup-Sieger. DasVorbild von Kandidat Lukas (27) aus Berlin ist Jackie Chan. Währendder 13-jährige Trejan aus Hamburg bis zu fünfmal in der Wochetrainiert, praktiziert Anne (54) aus Betzenstein ihr Talent bereitsseit über 20 Jahren und konnte auch schon ihre Tochter dafürbegeistern.In seiner Disziplin hat Stefan (37) aus Niedersachsen bereitseinen Meistertitel ergattert. Während Annemarie (27) aus Gründau imjungen Alter von acht Jahren mit ihrem Talent anfing, hat Maximiliano(27) aus Heßdorf seine besondere Fähigkeit durch Zufall entdeckt. AlsGeste führt Kerim (38) aus Hannover einen niedrigen Kick mit seinemrechten Bein aus. Doch welches Talent steckt dahinter?"Was kann ich?" - Ausstrahlung am Montag, 26. März 2018, um 22:15Uhr bei RTL IIÜber "Was kann ich?"Durch eine einzige Geste eine Fähigkeit erraten? Das klingt imersten Moment nicht so schwer. Doch bei der neuen Comedyshow "Waskann ich?" ist das Gegenteil der Fall, denn hier zeigen besondereTalente ihre wirklich außergewöhnlichen Begabungen. Mit Ja- oderNein-Fragen tastet sich die prominente Jury mit Sonya Kraus, MaxiGstettenbauer, Oliver Beerhenke und Amiaz Habtu an die Lösung heran.Pro "Nein" fließt Geld in die Tasche des Kandidaten. Insgesamt hatdas Talent die Chance bis zu 1.000 Euro zu gewinnen. Hat das Paneldie Fähigkeit nach sechs Fragen noch nicht herausgefunden, verrätModerator Giovanni Zarrella die Lösung.Pressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell