Weltcup-Auftakt der Skispringer live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Mit dem Weltcup-Auftakt der Skispringer startet das ZDF in daserste Wochenende mit Live-Übertragungen der Wintersportsaison2017/2018. Am Samstag, 18. November 2017, ist von 14.30 Uhr bis 18.10Uhr und am Sonntag, 19. November 2017, von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhrunter anderem der Teamwettbewerb der Skispringer im polnischen Wislalive im Zweiten zu erleben. Außerdem stehen die Weltcup-Wettbewerbeim Bob, Skeleton, Rodeln und Eisschnelllauf auf dem ZDF-Programm.In Wisla, wo vor fünf Monaten der Sommer-Grand-Prix derSkispringer startete, beginnt am Wochenende die Winter-Wettkampfserieder Schanzen-Profis, die sich bis zum 25. März 2018 über 23 Einzel-und acht Teamwettbewerbe erstreckt. Höhepunkte sind neben derjährlichen Vierschanzentournee und den Skiflug-Weltmeisterschaften inOberstdorf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Das ZDF istbei den Skisprung-Ereignissen mit seinem bewährten Team am Start: mitLive-Reporter Stefan Bier, Moderator Norbert König und Experte ToniInnauer.Vom Rodel-Weltcup in Innsbruck-Igls berichtet in den "ZDFSPORTextra"-Sendungen am 18. und 19. November 2017 Live-ReporterNorbert Galeske, Stephan Pacho moderiert. Beim Eisschnelllauf imnorwegischen Stavanger will der deutsche Sprinter Nico Ihle nachseinem zweiten Platz zum Saisonauftakt seine gute Frühform über die500-Meter-Distanz bestätigen. Hermann Valkyser ist dort alsZDF-Live-Reporter und Kristin Otto als Moderatorin im Einsatz. Vonden Bob- und Skeleton-Wettbewerben im US-amerikanischen Park-Cityberichtet Reporter Michael Kreutz.Von Mittwoch, 29. November 2017, bis Sonntag, 3. Dezember 2017,bietet das ZDF an fünf Tagen Wintersport live, unter anderem mit demWeltcup-Auftakt der Biathleten in Östersund. Das dritte langeWintersport-Wochenende im Zweiten folgt vom 14. bis 17. Dezember2017.