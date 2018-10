"Weltbürger statt Reichsbürger!" / In Berlin findet vom 11.-18. November die "Säkulare Woche der Menschenrechte" statt (FOTO)

Berlin (ots) -Die universellen Menschenrechte sind durch den Vormarsch vonNationalisten und Fundamentalisten weltweit bedroht. Aus diesem Grunderinnert die "Säkulare Woche der Menschenrechte" (Berlin, 11.-18.November) an die weltbürgerliche Haltung, die der "AllgemeinenErklärung der Menschenrechte" zugrunde liegt. Mit von der Partie sindu.a. Richard Dawkins, Hamed Abdel-Samad, Ingrid Matthäus-Maier,Michael Schmidt-Salomon, Mina Ahadi, Michael Shermer und PhilippMöller.Den Auftakt macht am Sonntag, dem 11. November, einePodiumsdiskussion in der Urania Berlin zwischen dem britischenEvolutionsbiologen Richard Dawkins und dem amerikanischenWissenschaftsjournalisten Michael Shermer. Am Montag (12.11.) stelltdie Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) im Haus der Bundespressekonferenzdie Anliegen der "Säkularen Woche der Menschenrechte" sowie ihreBroschüre "Die Menschenrechte: Wie sie entstanden sind - und warumwir sie verteidigen müssen" vor. Im Rahmen der Pressekonferenz wirdsich zudem der Verein "Säkulare Flüchtlingshilfe" (Atheist RefugeeRelief) präsentieren, der religionsfreie Menschen unterstützt, dievor dem politischen Islam nach Deutschland geflohen und auchhierzulande besonders gefährdet sind.Zum Gedenken an den vor 50 Jahren unter mysteriösen Umständengestorbenen hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer findet amDonnerstag (15.11.) im Kino Hackesche Höfe eine Vorführung desDokumentarfilms "Fritz Bauer - Tod auf Raten" mit anschließendemGespräch zwischen der Regisseurin Ilona Ziok und dem PhilosophenMichael Schmidt-Salomon statt. "Islam und Menschenrechte -verschiedene Kulturen, die gleichen Probleme?" lautet das Thema derPodiumsdiskussion am Freitagabend (16.11.) im VeranstaltungszentrumPalisa. Mitwirkende sind u.a. Hamed Abdel-Samad ("Der islamischeFaschismus"), Mina Ahadi (Vorsitzende des "Zentralrats derEx-Muslime") und Rana Ahmad ("Frauen dürfen hier nicht träumen").Am Samstagabend (17.11.) kommt es im Kino Hackesche Höfe zu einerEuropäischen Filmpremiere: Der Film "The World is My Country - TheGarry Davis Story" dokumentiert die abenteuerliche Geschichte des"Weltbürgers Nr. 1" Garry Davis, der, unterstützt u.a. von AlbertCamus und Albert Einstein, am 19. November 1948 dieUN-Vollversammlung besetzte. Die von Davis initiierte"Weltbürgerbewegung", der sich in kürzester Zeit Hunderttausendeanschlossen, erzeugte einen so starken zivilgesellschaftlichen Druck,dass die UN-Delegierten gar nicht anders konnten, als die "AllgemeineErklärung der Menschenrechte" am 10.12.1948 zu verabschieden.Die "Säkulare Woche der Menschenrechte" endet am Sonntagmorgen(18.11.) mit einer Podiumsdiskussion zur Frage "Wie sieht dersäkulare Staat der Zukunft aus?" Der Vorsitzende desKoordinierungsrates säkularer Organisationen (KORSO) Helmut Finkdiskutiert über dieses Thema mit Ingrid Matthäus-Maier (ehemaligeSPD-Spitzenpolitikerin und Juristin), Michael Schmidt-Salomon (gbs),Thomas Heinrichs (HVD) sowie mit Vertreterinnen und Vertretern derdeutschen Politik.Weitere Infos zur "Säkularen Woche der Menschenrechte":http://ots.de/XYJlYOhttp://saekulare-woche.de/Pressekontakt:Elke Held (gbs-Geschäftsführung)https://www.giordano-bruno-stiftung.de/content/pressekontaktOriginal-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell