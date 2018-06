Weltblutspendetag: 10 Fakten zur Blutspende

Berlin (ots) - Immer weniger Menschen in Deutschland spendenregelmäßig Blut. Langjährige Spender kommen aufgrund ihres Altersnicht mehr infrage. Und jüngere Freiwillige sind mitunter rar. Dabeibraucht es nicht viel, Spender zu werden. Anlässlich desWeltblutspendetags hat die Stiftung Gesundheitswissen 10 Fakten zurBlutspende zusammengestellt.1. Es gibt immer weniger Blutspender in DeutschlandNach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung(BZgA) werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt - unddas pro Tag. Doch die Zahl der Spender ist seit einigen Jahrenrückläufig. Daten des Paul-Ehrlich-Instituts belegen: 2011 wurden pro1.000 Einwohner noch 95 Spenden registriert, 2017 waren es lediglich83 - ein Rückgang um 12,7 Prozent. In diesem Zeitraum sank dieGesamtzahl der Vollblutspenden von knapp 5 Millionen auf weniger alsvier Millionen. Eine Ursache des Negativtrends: die Altersentwicklungder Bevölkerung. Immer mehr langjährige Spender erreichen dieAltersgrenze und kommen als Spender nicht mehr infrage.2. Für Blut gibt es keinen künstlichen ErsatzVon Krebspatienten bis zu Unfallopfern: Viele Menschen sind aufBlutspenden angewiesen. Bislang gibt es - anders als beispielsweisebei Kniegelenken - jedoch keinen künstlichen Ersatz. Um den Bedarf anBlut zu decken, sind Empfänger weiterhin auf freiwillige Spenderangewiesen.3. Für Spender gelten AltersgrenzenWer in Deutschland zur Blutspende zugelassen ist, geht aus denRichtlinien der Bundesärztekammer und des Paul-Ehrlich-Institutshervor. Demnach dürfen gesunde Menschen ab dem 18. Lebensjahr Blutspenden. Nach oben gilt eine Altersgrenze von 68 Jahren. Sofern einArzt keine gesundheitlichen Bedenken hat, dürfen Spender auch ältersein. Erstspender dürfen maximal 60 Jahre alt sein. Doch auch hiersind Ausnahmen möglich, falls ein Arzt oder eine Ärztin zustimmt.4. Männer können häufiger spendenDer Körper gleicht den Flüssigkeitsverlust einer Blutspende wenigeStunden später aus. Innerhalb von zwei Wochen hat er auch dieentnommenen Blutzellen ersetzt. Deutlich länger - etwa acht Wochen -braucht der Körper jedoch, um den Verlust von Eisen zu kompensieren.Deshalb müssen Spender zwischen den Blutspenden eine Pause einlegen.Männer dürfen höchstens sechs Mal pro Jahr Blut spenden. Frauendürfen - aufgrund der Menstruation - bis zu vier Mal Blut pro Jahrspenden. Bei Bedarf empfehlen oder verabreichen BlutspendediensteEisentabletten.5. Vor der Spende braucht man StärkungVor der Blutspende sollten Sie ausreichend essen und trinken. Aufanstrengende körperliche Aktivitäten wie Sport oder Alkoholkonsumverzichten Sie an den Tagen vor und nach der Spende am besten.Bringen Sie zu jedem Blutspendetermin Ihren Personalausweis mit. WennSie zum ersten Mal Blut spenden, erhalten Sie im Anschluss einenBlutspendeausweis. Darauf ist unter anderem Ihre Blutgruppe vermerkt.Bitte bringen Sie das Dokument zu allen Folgespenden mit. Insgesamtsollten Sie für jede Spende etwa eine Stunde Zeit einplanen.6. So läuft die Blutspende abVor jeder Blutspende wird Ihre Spendentauglichkeit festgestellt.Hierfür füllen Sie als potentieller Spender einen Fragebogen überIhren aktuellen Gesundheitszustand aus. Anschließend findet einpersönliches Gespräch mit dem zuständigen Arzt statt. DieBlutentnahme dauert dann nur rund 10 Minuten. Anschließend ist eine20-30-minütige Erholungspause empfehlenswert.7. Es muss nicht dieselbe Blutgruppe sein - aber die passendeGemäß des "AB0-Systems" lässt sich Blut in vier Hauptgruppenunterteilen. In Deutschland haben die meisten Menschen die BlutgruppeA (43 Prozent) oder 0 (41 Prozent). Deutlich seltener sind dieBlutgruppen B (11 Prozent) und AB (5 Prozent). Darüber hinausentscheiden winzige Eiweißstrukturen auf den roten Blutkörperchenüber den Rhesusfaktor. Bei 85 Prozent der Menschen ist derRhesusfaktor positiv - bei 15 Prozent negativ. Bei einer Spende sinddiese Informationen zunächst unerheblich - bei einer Transfusionhingegen lebenswichtig. Blutgruppe und Rhesusfaktor von Spender undEmpfänger müssen zwar nicht identisch, aber kompatibel sein.Andernfalls wehrt der Körper des Empfängers die fremden Blutkörperab. Schlimmstenfalls verklumpt das Blut - was zum Tod führen kann.8. Man kann auch Teile des Bluts spendenDie sogenannte Vollblutspende wird am häufigsten vollzogen. Dabeilässt der Körper zwischen 450 und 500 Milliliter Blut. Ein weiteresVerfahren ist die "Apheresespende". In diesem Fall wird dem Spenderzwar das Blut ebenfalls entnommenen. Doch mit einer Zentrifuge werdenwährend des Vorgangs bestimmte Bestandteile wie Blutplättchen oderBlutplasma entzogen. Das restliche Blut wird dem Spender unmittelbarzurückgeführt.9. Nach der Blutspende tickt die UhrNach jeder Spende prüfen Labor-Mitarbeiter das entnommene Blut.Sind bestimmte Werte problematisch oder stellen sie Krankheitserregerfest, informieren sie den Spender - auf Wunsch auch dessen Hausarzt -und schließen das gespendete Blut von der Verwendung aus. Entdeckendie Experten nichts, ist das Blut bereit für eine Transfusion. In derRegel erhalten Empfänger heutzutage nur die Blutbestandteile, die siebenötigen. Deshalb wird die Vollblutkonserve in rote Blutkörperchen,Blutplasma und Blutplättchen aufgeteilt. Auf diese Weise können miteiner Spende mehrere Patienten versorgt werden. Allerdings ist dieHaltbarkeit der Blutbestandteile begrenzt. Beispielsweise könnenBlutplättchen bei einer Temperatur von 20° Celsius maximal für vierTage gelagert werden - ein weiterer Aspekt, der den Bedarf anfreiwilligen Spendern verdeutlicht.10. Diese Kriterien schließen Spender ausDie Gesundheit von Spendern und Empfängern hat oberste Priorität.Deshalb gibt es Standards, die bestimmte Personen als Spenderausschließen - entweder für einen begrenzten Zeitraum odergrundsätzlich. Temporär dürfen etwa Schwangere kein Blut spenden,weil sie nicht körperlich belastet werden sollen. Kriterien für einendauerhaften Ausschluss sind Herz- und Gefäßkrankheiten, schwereErkrankungen des Zentralnervensystems oder klinisch relevanteBlutgerinnungsstörungen. Homosexuelle Männer oder etwa Prostituiertewaren früher lebenslang ausgeschlossen. Seit dem 7. August 2017 sindPersonengruppen wie diese jedoch bedingt zugelassen - sofern ihrSexualverhalten über einen bestimmten Zeitraum kein "deutlicherhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwereInfektionskrankheiten" wie HIV birgt. Details der entsprechenden"Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zurAnwendung von Blutprodukten (Richtlinie Hämotherapie)" sind auf denSeiten der Bundesärztekammer zu finden.Über die Stiftung Gesundheitswissen:Die gemeinnützige, operative Stiftung Gesundheitswissen mit Sitzin Berlin will die Kompetenz von Menschen in Deutschland im Hinblickauf Gesundheit und Prävention stärken und die Informationsasymmetrienzwischen Arzt und Patient abbauen. Dazu erstellt sie u.a.laienverständliche Gesundheitsinformationen auf Grundlage aktuellerwissenschaftlicher Erkenntnisse, zeigt Präventionsmöglichkeiten sowieBehandlungsalternativen auf und fördert das Gesundheitswissen imAllgemeinen. Stifter ist der Verband der Privaten Krankenversicherunge.V. 