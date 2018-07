Hannover (ots) - Derzeit leben 7.635.250.000 Menschen auf derErde. Das sind rund 83 Millionen Menschen mehr als vor einem Jahr.Und die Menschheit wächst weiter. Jede Sekunde kommendurchschnittlich 2,6 Erdenbürger hinzu. Besonders stark wächst dieBevölkerung in Afrika, wo sie sich von heute rund 1,3 MilliardenMenschen auf voraussichtlich rund 2,5 Milliarden im Jahr 2050 fastverdoppeln wird. Diese Zahlen gibt die Deutsche StiftungWeltbevölkerung (DSW) anlässlich des Weltbevölkerungstags am 11. Julibekannt.50 Jahre Menschenrecht auf Familienplanung"In Afrika südlich der Sahara kann jede zweite Frau nichtverhüten, obwohl sie das möchte, und bekommt somit mehr Kinder, alssie sich wünscht", sagt DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr. "Das liegtvor allem daran, dass es an Aufklärung und Verhütung mangelt und dassFrauen nicht gleichberechtigt sind. Dabei ist Familienplanung einMenschenrecht. Bereits vor 50 Jahren gestanden die Vereinten Nationenjedem Menschen das Recht zu, frei und eigenverantwortlich über dieAnzahl seiner Kinder und den Zeitpunkt ihrer Geburt zu entscheiden.Es ist ein Skandal, dass dieses Menschenrecht noch immer MillionenFrauen versagt wird. Wenn alle frei entscheiden könnten, ob, wann undwie viele Kinder sie bekommen, ginge es den Menschen in armen Ländernbesser und das jährliche Weltbevölkerungswachstum würde um rund einViertel verringert."Die Welt als Dorf - heute und 2050Wenn die Welt heute ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre, wärendavon 60 Asiaten, 16 Afrikaner und zehn Europäer. Die Zahl derDorfbewohner würde bis zum Jahr 2050 auf 131 Menschen steigen. Davonwären 70 Asiaten, 34 Afrikaner und zehn Europäer.Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wirEinfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den BereichenGesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.Weitere InformationenUnsere Weltbevölkerungsuhr zeigt sekundengenau, wie viele Menschenauf der Erde leben: www.dsw.orgBlogbeitrag: "5 Fragen - 5 Antworten zur Weltbevölkerung:http://ots.de/8AUx00Grafik: "Die Welt - ein Dorf": http://ots.de/bHpKXeInfoblatt: "Weltbevölkerung: Entwicklung und Projektionen":http://ots.de/exDz17Pressekontakt:Ute Stallmeister (Pressesprecherin)Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)ute.stallmeister@dsw.org0511 94373-31Original-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell