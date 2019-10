Baden-Baden (ots) -Es ist ein Bild, das um die Welt ging, das nun anlässlich des Tagsder Deutschen Einheit unter den virtuellen Hammer kommt: der "Sprungin die Freiheit" von Fotograf Peter Leibing wird unterwww.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, füreinen guten Zweck versteigert. Die wohl berühmteste Fotografie einerDDR-Flucht zeigt Conrad Schumann, einen 19-jährigen Polizisten derVolkspolizei-Bereitschaften der DDR, in dem Moment, als er über denStacheldraht in den Westen und damit in die Freiheit springt. Seit2011 zählt das Bild zum UNESCO-Weltdokumentenerbe und es existierennur 50 autorisierte Abzüge - darunter das zur Auktion stehendeExemplar. United Charity leitet den gesamten Erlös an den HamburgerVerein "rautenherz" weiter, der schwerkranke Kinder und Familien inNotsituationen unterstützt und dem die Fotografie von der Enkelin des2008 verstorbenen Künstlers gestiftet wurde.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die mannormalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. DasInternet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- undzeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützigeStiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Lebengerufen und erzielte seither mehr als 8,8 Millionen Euro. DieAuktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationenund Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell