Weltbekannter Komponist und Pianist Steve Barakatt veröffentlicht offizielle Hymne für das zukünftige Drehkreuz Asiens: die Stadt Saemangeum

Seoul (ots/PRNewswire) -Saemangeum-Hymne ist ab sofort auf allen wichtigenMusikvertriebsplattformen verfügbarAbaca Group Inc. und der weltbekannte Komponist und Pianist SteveBarakatt freuen sich bekannt zu geben, dass "One More Heart, One MoreDream - The Official Anthem of Saemangeum" (Noch ein Herz mehr, nochein Traum mehr - die offizielle Saemangeum-Hymne) heute weltweitveröffentlicht wurde.Im Werk, gespielt von Steve Barakatt am Klavier und dem Korea PopsOrchestra, kommt unter anderem die Daegeum zum Einsatz, eintraditionelles koreanisches Instrument. Die Komposition wurde vonKASDI (Korea Agency for Saemangeum Development and Investment) inAuftrag gegeben, um die Entwicklung der Megacity, für die der größteSchutzdeich der Welt gebaut wurde,weiter zu fördern."Ich fühle mich sehr geehrt, ein musikalisches Werkveröffentlichen zu dürfen, das einer äußerst sinnvollen Initiativeeinen starken Impuls geben soll", sagt Steve Barakatt. "Die Hymnelädt die Welt dazu ein, sich für neue Stadt mit vollem Herzen undvielen Träumen stark zu machen, damit Saemangeum in allen Aspektendes menschlichen Lebens gedeihen kann".Steve Barakatt wird in Begleitung des Korean Pops Orchestra dieHymne am 8. September 2018 beim bevorstehenden Barakatt-Konzerts inder Lotte Concert Hall in Seoul live uraufführen.Ein Dokumentarfilm, der sowohl in Südkorea als auch in Kanadagedreht wurde und den gesamten Prozess von Komposition undMusikproduktion beleuchtet, wird in den kommenden Monaten aufmehreren TV-Sendern laufen.Für seinen leidenschaftlichen Einsatz und seine unermüdlicheUnterstützung für Saemangeum wurde Steve Barakatt im vergangenen Jahrvon Nak Yon Lee, Premierminister der Republik Korea, eineEhrenmedaille verliehen.INFORMATIONEN ZU STEVE BARAKATTDer preisgekrönte Komponist, Pianist, Sänger, Produzent undKreativdirektor Steve Barakatt arbeitet seit mehr als dreiJahrzehnten in Hunderten von Projekten mit den besten Künstlern,Studios und Organisationen der Welt zusammen. Teils Künstler, teilsPhilantrop, teils Entrepreneur ist Steve Barakatt treibende Kraft undInspirationsquelle zugleich. Seine Karriere als Konzertpianisterstreckt sich über fünf Kontinente und mehr als 500 Aufführungen,weltweit wurden über 5 Millionen Alben verkauft. Steve Barakatt hatim Laufe seiner Karriere Hymnen für eine Reihe von großenOrganisationen komponiert, darunter UNICEF (International), FairmontLe Château Frontenac, 66 Royal Golf Clubs, und die Lotte Group.Weitere Details finden Sie unter http://www.stevebarakatt.comAbaca Group Inc - management@abacagroup.com , +1-418-265-2471Original-Content von: Abaca Group Inc., übermittelt durch news aktuell