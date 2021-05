Weltbekannter Arzt wird Chief Medical Officer bei Core One Labs

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, Kanada – 05. Mai 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Santiago Ferro, Chief Executive Officer von Akome Biotech Ltd. („Akome“), zum Chief Medical Officer des Unternehmens ernannt wurde. Dr. Ferro wird die klinischen Studien des Unternehmens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung