Weltalzheimertag: Musiker des WDR Sinfonieorchesters spielen für Menschen mit Demenz

Köln (ots) - Das WDR Sinfonieorchester und die Initiative"dementia+art" bieten anlässlich des Weltalzheimertags am 21.September in diesem Jahr zum 25. Mal besondere Konzerte fürAlzheimerpatienten an.Zudem ist seit einigen Jahren auch die Beteiligung für Menschenmit leichten Demenzerkrankungen an den "Happy Hour"-Konzerten des WDRSinfonieorchesters in der Kölner Philharmonie möglich. Das nächsteKonzert findet am 27. September um 19.00 Uhr statt."Auch Menschen mit Demenz sehnen sich nach Kultur undgesellschaftlicher Teilhabe. Dass Musik ein Schlüssel zu ihrerinneren Welt sein kann und Emotionen weckt, erleben wir regelmäßig"erklärt Jochen Schmauck-Langer, Geschäftsführer von dementia+art,einer Organisation, die maßgeschneiderte Kulturangebote fürdemenziell veränderte Menschen anbietet. Um diese Erfahrungen zuermöglichen, hat Siegwald Bütow, Manager des WDR Sinfonieorchesters,die Zusammenarbeit mit dementia+art begründet: "Ebenso wichtig wiejunge Hörer für die klassische Musik zu begeistern, ist es, Konzertefür Menschen mit nachlassenden Fähigkeiten zu geben. Alsöffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt können wir Angebote entwickeln,die für kommerzielle Anbieter nicht möglich sind. Hier wird derKulturauftrag zum Dienst an der Gesellschaft."Das WDR Sinfonieorchester bietet in Kooperation mit dementia+artseit 2012 barrierefreie und kostenlose Kammerkonzerte für Menschenmit Demenz und ihre Angehörigen an. Dabei musizieren Mitglieder desWDR Sinfonieorchesters im Kleinen Sendesaal in Köln, in Konzerträumenin ganz NRW und in Senioreneinrichtungen.Die Termine im Überblick:Dienstag, 18. September | Luchtenberg-Richartz-Haus | BurscheidFreitag, 21. September | WDR-Funkhaus Wallrafplatz, KleinerSendesaal| Köln | Konzertbeginn jeweils 15.00 Uhr, Dauer: 60 Minuten,Moderation: Jochen Schmauck-LangerAnmeldung erforderlich! Die Anzahl der Plätze ist begrenzt! Bittemit Angabe von Name, Institution, Email-Adresse, Anzahl der Menschenmit Demenz, Anzahl der Begleiter, Anzahl der Rollstühle und/oderRollatoren und ob Sie mit einem Bus anreisen an JochenSchmauck-Langer: mobil 0157 - 88 34 58 81 oder per Mail an:info@dementia-und-art.deDonnerstag, 27. September "Happy Hour" | WDR SinfonieorchesterKöln, Marek Janowski | Kölner Philharmonie | Konzertbeginn 19 Uhr,Dauer: 60 Minuten, Moderation: Marlis SchaumAnmeldung erforderlich! Die Anzahl der Plätze ist begrenzt! JochenSchmauck-Langer, dementia+art: mobil 0157 - 88 34 58 81 oder per Mailan: info@dementia-und-art.dewww1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchesterwww.dementia-und-art.de/index.php/blog/14-demenz-basics/395-demenzwochen-in-koeln-2018.htmlPressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122,barbara.feiereis@wdr.defor artists, Maren Borchers und Silke Ufer, Tel. 030 644 752-40, 030644 752-45, maren.borchers@forartists.de, silke.ufer@forartists.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell