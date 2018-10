Die Welt wird kleiner (FOTO)

Wuppertal (ots) -Bereits jetzt leben nach Statistiken der Vereinten Nationen rund50 % der Weltbevölkerung in Großstädten:Mit beinahe 38 Mio. Einwohnern führt die japanische HauptstadtTokyo das Ranking der Großstädte auf unserem Planeten an. Der Trendzur Urbanisierung hält ungebrochen an und führt bereits jetzt dazu,dass Wohnflächen in den Metropolen der Welt knapper und teuer werden.Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Art und Weise, wie wir Menschenwohnen.Verschiedene Studien zeigen, wie Menschen auf kleinstem Raumreduziert und funktional leben können. "Das Architekturbüro concretein Amsterdam hat zum Thema reduzierter Wohnraum mit den ZOKU Loftsnicht nur ein raffiniertes Raumspar-Konzept entwickelt, sonderndieses auch exzellent umgesetzt", zeigt sich Martin Auerbach vomVerband der deutschen Heimtextilien-Industrie beeindruckt. Er ist imRahmen seiner Recherchen zu dem Verbands-Projekt House of Textile(www.house-of-textile.blog) auf concrete aufmerksam geworden. In denZOKU Lofts, die als Wohnung auf Zeit vermietet werden, finden sichBetten in Schlafkojen wieder, Treppen verschwinden in Schränken.Bei allem Purismus darf aus Auerbachs Sicht aber auch das"Heimelige" und Individuelle nicht zu kurz kommen und dies lasse sichmit Heimtextilien in Form flexibler Sitzmöbel sowie textilenRaumteilern und Wandbezügen bewerkstelligen. "Heimtextilien könnenneben einer angenehmen Atmosphäre auch die individuelle undbedarfsgerechte Anpassung von kleinen Räumen erheblich unterstützen.Das zeigen die ersten Einreichungen zu unserem Projekt House ofTextile, an denen u.a. Studierende der Studienbereiche Architekturund Innenarchitektur teilnehmen." So könnte laut Auerbach mit denErgebnissen des Projekts eine erhebliche Lücke geschlossen werden:"Kleiner Wohnraum wird nicht nur noch modularer, sondern auchkuscheliger." Die zehn besten Entwürfe von Studierenden ausbundesweit zwölf Universitäten und Fachhochschulen werden zurinternationalen Messe Heimtextil in Frankfurt umgesetzt und dort imJanuar (07. - 10.01.2019) ausgestellt. Nähere Infos zum Projekt unterwww.house-of-textile.com/initiator und zu den ZOKU Lofts unterwww.livezoku.com.Pressekontakt:Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.Martin AuerbachHans-Böckler-Str. 20542030 WuppertalTel.: 0202 / 7597-20Mail: martin.auerbach@heimtex.deOriginal-Content von: Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V., übermittelt durch news aktuell