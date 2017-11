Die Welt trifft sich in Taiwan zum Global Talent Design Festival mit 21 führenden Designorganisationen aus 5 Kontinenten

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Das Global Talent DesignFestival (GTDF), das gemeinsam von der iSee Taiwan Foundation und derSayling Wen Cultural and Educational Foundation, ausgerichtet wird,verspricht für den 25. und 26. November 2 spannende Tage vollAktivitäten. Unter anderem will der Global Talent Design Workshopjungen Designern aus Taiwan und anderen Ländern dabei helfen, sichdie Fähigkeiten und Erkenntnisse anzueignen, die sie als zukünftigeFührungspersönlichkeiten der globalen Design-Community brauchen.Ebenfalls mit Spannung erwartet wird das Global Design LeadershipForum, bei dem GK Design Group CEO Kazuo Tanaka und Good DesignAustralia CEO Dr. Brandon Gien einen seltenen gemeinsamen Auftritthaben und ihre jeweilige Sichtweise zu gutem Design und globalenDesigntrends ganz offen diskutieren werden. Im Rahmen des GTDF findetauch der 1. World Summit of Design Organizations statt, für den sichVertreter aus 21 Designorganisationen aus aller Welt angemeldethaben. Dazu gehören in- und ausländische Designinstitute sowie Größender internationalen Designbranche. Die Veranstalter freuen sich aufangeregte Diskussionen und Ideen zum Thema "Innovative Leadership".Es besteht die Hoffnung, dass die auf diesem Gipfeltreffenhervorgebrachten Ideen den Sektor neu beleben und die Förderung undAusbildung der nächsten Generation an Spitzendesignern maßgeblichvoranbringen.Das Global Design Leadership Forum freut sich außerordentlich,dass es sowohl Kazuo Tanaka, CEO der GK Design Group (Japansrenommierteste und größte universelle Designfirma), und Dr. BrandonGien, CEO von Good Design Australia und ehemaliger ICSID-Präsident,für die Veranstaltung gewinnen konnte. Sie werden darlegen, wie diesinnhafte Verknüpfung von kreativen Ideen und Designperspektiven mitden Grundlagen des Designs die Welt zum Besseren verändern kann. Mehrals 700 Designstudierende, Lehrkräfte und Designer haben sich für dasForum angemeldet. Dies ist Beweis für das wachsende internationaleAnsehen des GTDF und seine erfolgreiche Arbeit bei der Förderung vonkreativem, kompetentem Leadership für die Zukunft.Das GTDF hat innerhalb der internationalen Design-Community stetigan Fahrt und Bekanntheit gewonnen. Aus 10 internationalenDesignorganisationen in 2015 und 15 in 2016 sind dieses Jahr 21geworden. Zu den Programmpunkten des diesjährigen D21 Global DesignSummit gehört unter anderem eine Diskussion über die Errichtung eines5 Kontinente umspannenden, engmaschigen Netzwerks, das einerseits alsPlattform für permanenten Dialog und Austausch dient und andererseitsRessourcen und Talent organisationsübergreifend integriert. Damitsollen die langfristige Entwicklung und Förderung von Spitzenleistungproaktiv und nachhaltig unterstützt werden.In Anlehnung an das Motto des GTDF 2017 "Innovative Leadership xiSee Future" setzt der GTDF Global Talent Design Workshop am 25.November auf der Idee "Something we can do for the future" auf. Beidem Workshop werden sich Vertreter internationalerDesignorganisationen mit den Preisträgern der Taiwan InternationalStudent Design Competition (TISDC) 2017 treffen. Die Preisträgerwerden zuhören, diskutieren und ihre Expertise im Rahmen einerAktivität teilen, die die Kernkonzepte von "Innovative Leadership xiSee Future" behutsam in die Denkweise der Designstudierendeneinbringt. Bei dem Workshop sind die verschiedensten Kulturkreisevertreten. 56 % der Teilnehmer kommen von auswärts. Damit habentaiwanesische Designstudierende die einmalige Chance, sich mit ihreninternationalen Studienkollegen auszutauschen und dieWettbewerbsaussichten junger Designtalente maßgeblich zu verbessern.Pressekontakt:Alice Chang, Tel.: +886 2 7745 1574, Mobil: +886 912 205 267,AliceW.Chang@ogilvy.comOriginal-Content von: iSee Taiwan Foundation, übermittelt durch news aktuell