Die Welt schaut darauf, was Warren Buffett zuletzt getan hat

Die Welt wartet sehnsüchtig auf einen COVID-19-Impfstoff, aber es ist unklar, wie lange wir darauf warten müssen. Die Entwicklung eines universellen Coronavirus-Impfstoffs könnte ein Jahr oder länger dauern. Der Prozess ist kompliziert und langwierig. Die Menschen müssen vorerst Sicherheitsprotokolle befolgen, um eine Infektion zu vermeiden.

In der Zwischenzeit warten die Investoren auf die nächsten Schritte von Warren Buffett. Der milliardenschwere Investor hat bereits seinen gesamten Bestand an Fluglinien-Aktien abgestoßen. Alle beobachten ihn. Wenn Buffett sich bewegt, bewegt sich der Markt.

Der Markt zeigt sich brüskiert

Buffett ist zu einem zaghaften Investor im Jahr 2020 geworden. Er ist nicht mehr so ein aggressiver Käufer wie früher, wenn der Markt zusammenbricht. Es besteht keine Dringlichkeit, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Seit mehr als 60 Jahren schlägt sich Buffett gut mit der Strategie des Value Investing. Jeder Investor möchte in seine Fußstapfen treten und den gleichen Erfolg erzielen.

Es brauchte jedoch einen Doppelschlag (Ausbruch des Coronavirus und Einbruch des Ölpreises), damit Buffett seinem Investitionsansatz widersprach. Das verwirrt die Investoren. Sein Konglomerat, Berkshire Hathaway, sitzt auf einem 137-Milliarden-Dollar-Barbestand, der jedoch unangetastet bleibt.

Ein neuer Marktcrash steht bevor

Wer darauf wartet, dass Buffett etwas tut, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Der größte Investor der heutigen Zeit glaubt, dass die Baisse des Jahres 2020 noch lange nicht vorbei ist. Laut Buffett wird der Aktienmarkt wie ein Fass ohne Boden sein. Im Moment ist also die Devise nichts zu tun.

Buffett zeigt nach dem letzten Börsencrash ein anderes Gesicht. Sein üblicher Ratschlag ist, gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind. Gegenwärtig hat er mehr Angst als andere.

Entscheidungen auf dem Markt

Abgesehen von den Aktien der Fluggesellschaften hat Berkshire alle Phillips66-Aktien verkauft. Zum 31. März 2020 hat Buffetts Imperium nur noch zwei Energieaktien im Portfolio. Das Unternehmen behält Occidental Petroleum und Suncor Energy (WKN:A0NJU2), allerdings hat er auch hier seine Positionen reduziert.

Berkshire hat nur 70.000 Aktien verkauft, trotz Suncor’s umfangreicher Exponierung gegenüber dem Ölpreis. Der aktuelle Bestand beträgt fast 14.500 Aktien im Wert von 236,2 Millionen US-Dollar. Der Ölsandriese genießt immer noch das Vertrauen von Buffett.

Suncor ist Kanadas größtes integriertes Energieunternehmen und gehört zu den Dividendenaristokraten an der TSX. Dieses Unternehmen mit einem Umsatz von 36,44 Milliarden US-Dollar beschäftigt sich mit Ölsanderschließung, Offshore-Ölförderung, Biokraftstoffen und Windenergie. Es hat auch ein Netzwerk von über 1.500 Petro-Canada-Stützpunkten, die raffinierten Treibstoff verkaufen.

Die Performance in Q1 2020 ist das komplette Gegenteil von Q1 2019. Aufgrund des massiven Überangebots an Rohöl und eines erheblichen Nachfragerückgangs bei den Kraftstoffen für den Transport hat das Unternehmen schockierende Zahlen gemeldet. Der Betriebsverlust im Quartal betrug 309 Millionen CAD gegenüber 1,21 Milliarden CAD Gewinn im Vorjahr.

Das Management versichert den Investoren, dass das integrierte Geschäftsmodell und die starke Bilanz das Unternehmen durch den Sturm tragen werden. Die Ankündigung einer Dividendenkürzung war jedoch enttäuschend. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes notiert Suncor bei 23,39 CAD, mit einer Dividendenrendite von 3,51 %. im Jahresvergleich hat die Energie-Aktie 43 % verloren.

Einfluss des Marktes

Bis heute ist Warren Buffetts Investitionsphilosophie sehr zutreffend. Er kann auch mit jedem Schachzug den Markt beeinflussen. Suncor steht auf wackligem Boden. Buffett wird es sich nicht zweimal überlegen, ob er einen Verlierer verkauft.

The post Die Welt schaut darauf, was Warren Buffett zuletzt getan hat appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Dieser Artikel wurde von Christopher Liew auf Englisch verfasst und am 31.05.2020 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt folgende Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Juni 2020 $205 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020