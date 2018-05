Die Welt leuchtet auf für den Premier-League-Sieg von Manchester City

Manchester, England (ots/PRNewswire) -- Bilder der City-Spieler wurden auf Gebäude in ihren Heimatstädtenauf der ganzen Welt projiziert- Es wurden Standorte mit persönlichen Verbindungen zu Spielernausgewählt - einschließlich Fußballvereine aus der Kindheit undehemalige Schulen- Die Spieler waren von den Lichtprojektionen überrascht, mit der ihrGewinn der Premier League gefeiert wurdeUm den Premier-League-Gewinn von Manchester City zu feiern, fandletzte Nacht eine Reihe von Lichtprojektionen in allen Heimatstädtender Spieler auf der ganzen Welt statt. Diese Projektionen, die über25 Städte auf drei Kontinenten verteilt waren, stellten einebesondere Überraschung für die Spieler dar, nachdem sie gestern imEtihad-Stadium den Sieg in der Premier League davongetragen haben.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687661/Manchester_City_David_Silva.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/687661/Manchester_City_David_Silva.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687662/Manchester_City_Gabriel_Jesus.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/687662/Manchester_City_Gabriel_Jesus.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687664/Manchester_City_Kevin_De_Bruyne.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/687664/Manchester_City_Kevin_De_Bruyne.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687665/Manchester_City_Sergio_Aguero.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/687665/Manchester_City_Sergio_Aguero.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687666/Manchester_City_Leroy_Sane.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/687666/Manchester_City_Leroy_Sane.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687667/Manchester_City_Pep_Guardiola.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/687667/Manchester_City_Pep_Guardiola.jpg) )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/687669/Manchester_City_Town_Hall.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687670/Manchester_City_Vincent_Kompany.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/687670/Manchester_City_Vincent_Kompany.jpg) )Jeder Spieler, der an der Titelgewinn-Kampagne teilgenommen hatte,sowie Manager Pep Guardiola und seine Coaching-Mitarbeiter warengestern Abend in den Projektionen vertreten, die jeweils mit einemBild des Kaders auf dem Rathaus von Manchester begannen. Jeder derOrte wurde aufgrund einer persönlichen Verbindung mit einem Spielerausgewählt, vom ersten Spielfeld, wo er jemals Fußball gespielt hat,bis hin zur Schule aus seiner Kindheit.Zu den Orten gehörten die Favelas in Sao Paulo, wo Gabriel Jesusdas Fußballspielen lernte, der Strand in Gran Canaria, wo der jungeDavid Silva seine Fertigkeiten übte, und der Heimatort von Kevin deBruynes erstem Club in Belgien, wo jetzt jedes Jahr junge Fußballerum den "Kevin de Bruyne Cup" konkurrieren. Eine Projektion fand auchin Deutschland auf einem lokalen Wahrzeichen statt, das sich LeroySané auf den Rücken tätowieren ließ. Projektionen fanden auch anverschiedenen Stellen in der City Football Academy in Manchesterstatt, um die jungen Spieler anzuerkennen, die diese Akademieabsolviert haben, um in dieser Saison mit dem ersten Team anzutreten.Der Chief Operating Officer von Manchester City, Omar Berrada,sagte: "Dies war ein ehrgeiziges und spannendes Projekt, das wir inden letzten 24 Stunden enthüllt haben. Gestern war ein großer Tag inManchester, als wir die Siegestrophäe der Premier League in denHänden hielten, und wir wollten etwas tun, das mit unseren Spielernresonieren und unsere Feierlichkeiten auf ihre Heimatstädte ausweitenwürde.Die Reaktionen der Spieler waren fantastisch - sie warenbegeistert zu sehen, wie ihre Leistung bei der Premier League ansolch besonderen Orten herausgestellt wurde und damit ihre Fans vorOrt einbezog. Ich möchte auch den Freunden und Familien der Spielerfür ihre Hilfe bei der Ermöglichung dieses Projekts danken."Fotos und Videos jeder Projektion können Sie aufhttp://www.mancity.com oder den Social-Media-Plattformen des Vereinssehen.Orte der Projektionen (nach Kadernummern geordnet):- Ganzer Kader: Rathaus von Manchester, Vereinigtes Königreich- Pep Guardiola: Rathaus von Santpedor, Peps Heimatstadt in Spanien- Kyle Walker: Lansdowne Estate in Sharrow, Sheffield, im VereinigtenKönigreich, wo Kyle als Kind mit seinen Freunden Fußball gespielthat- John Stones: Johns frühere Grundschule, die Penistone GrammarSchool in Barnsley, Vereinigtes Königreich- Raheem Sterling: Copland Community School in Wembley, VereinigtesKönigreich, wo Raheem als Kind und Jugendlicher im Fußballteamgespielt hat- Fabian Delph: Fabians ehemalige Schule, die Tong Leadership Academyin Bradford, Vereinigtes Königreich- Brahim Diaz: Escuela de Futbol Tiro Pichón in Málaga, wo Brahimerstmals als Fußballer trainiert hat- Phil Foden: der Stockport-Viadukt in Phils Heimatstadt- David Silva: Strand von Playa las Marañuelas in Arguineguín, GranCanaria, wo David als Kind Fußball gespielt hat- Bernardo Silva: Bernardos ehemalige Schule, Colégio Valsassina inLissabon- Aymeric Laporte: Place des Laitiers in Agen, Frankreich, wo Aymericaufgewachsen ist- Benjamin Mendy: Benjamins erster Fußballverein, US Palaiseau inParis, Frankreich- Ilkay Gündogan: Stadium des SV Gelsenkirchen-Hessler 06 e.V. inDeutschland, wo Ilkay erstmals Fußball spielte- Leroy Sané: die Himmelsleiter, eine Sehenswürdigkeit in Essen,Deutschland, die sich Leroy auf den Rücken tätowieren ließ- Vincent Kompany: Helihavenlaan, ein Block von 35 Hochhäusern inBrüssel, Belgien, wo Vincent aufgewachsen ist- Kevin De Bruyne: am Standort seines früheren Vereins Drogen inGhent, Belgien, das jetzt jedes Jahr einen Wettkampf um denKevin-De-Bruyne-Pokal organisiert- Oleksandr Zinchenko: die Burg Radomyshl in Oleksandrs HeimatstadtRadomyshl in der Ukraine- Yaya Touré: Yayas frühere Fußballakademie ASEC Mimosas in Abidjan,Elfenbeinküste- Claudio Bravo: Geschäft in Viluco, Santiago, Chile, das seinenEltern gehört und wo er aufgewachsen ist- Danilo: Danilos örtliche Kirche in Bicas, Brasilien, zu der er alsKind gegangen ist- Fernandinho: Fernandinhos erstes Fußballfeld in Londrina Paraná,Brasilien- Ederson: Edersons erstes Fußballfeld in Osasco, Sao Paulo inBrasilien- Gabriel Jesus: Gabriels erstes Fußballfeld in der Favela in JardimPeri, Sao Paulo in Brasilien- Sergio Agüero: Sergios erster Fußballverein, Loma Alegre FootballClub, in Buenos Aires, Argentinien- Nicolás Otamendi: Nicolás' Familienkirche in La Paloma, BuenosAires, Argentinien- Eliaquim Mangala: Fußballverein AC Lustin in Namur, Belgien, woEliaquim erstmals nach seinem Umzug nach Belgien spielte- Tosin Adarabioyo, Daniel Grimshaw, Lukas Nmecha und Arijanet Muric:Projektionen an mehreren Stellen der City Football Academy inManchester, Vereinigtes Königreich, wo die Spieler während ihrerZeit an der Vereinsakademie trainiert haben- Management und Coaching-Personal: Trainingskomplex der CityFootball Academy in Manchester, Vereinigtes Königreichhttps://boardwalkstudio.app.box.com/s/vhh37sihzcrus4o9yqvnir8wlp1iztep/folder/49162479680