Die Welt mit einem Baum retten / InitiativeTree geht mit innovativen Baumpflanzprogramm an den Start (FOTO)

Weinstadt (ots) -Es ist soweit: Die InitiativeTree ist offiziell gestartet. Dasweltweite Baumpflanzprogramm möchte den Planeten und das Klima "Baumfür Baum" retten. Die Visionäre hinter der Initiative glauben daran,dass durch das Pflanzen von Bäumen die Zukunft der Menschheit besserund grüner werden wird. Mit dem Programm wollen sie der Natur helfen,sich selbstständig und langsam zu erholen, wieder aufzubauen und vorallem zu überleben. Wie das funktioniert? Mit der Hilfe einer stetigwachsenden Community, in welcher jeder Teil der bahnbrechendenInitiative werden kann.Der Weg zu einem Baum ist einfach. Das Konzept dahinter: Je größerdie Initiative Tree-Community wird und je mehr Aufmerksamkeit damiterreicht wird, desto größer kann das Investment der Gründer werden.Jeder der dabei sein möchte, erhält einen Einladungs-Link für Freundeund Familie. Mit jedem verschickten Link - und damit jedem neuenMitglied der Initiative - kommt der Teilnehmer seinem ersten Baumeinen Schritt näher. So kann jeder bis zu drei Bäume pflanzenlassen.Bis zum heutigen Tag, wurden durch die industrielle Revolutionrund die Hälfte der weltweiten Waldbestände abgeholzt. Um dieseEntwicklung zu stoppen und sogar rückgängig zu machen, müssen wirMenschen laut InitiativeTree bei uns selbst anfangen. Wir müsstenhandeln. Und genau dafür haben die Gründer Land gekauft und möchtenmit ihrem eigenen Kapital Bäume pflanzen. Sie glauben daran, dassumweltbewusste Taten die Zerstörung der Welt aufhalten und die"Lungen" der Natur, unseren Waldbestand, retten können. Ihr Motto:"Jeder kann einen Baum pflanzen!"Website https://initiative-tree.com/Contact:info@initiative-tree.comInitiative TreeUmweltbotschafter e.V.Mercedesstr. 3571384 Weinstadt, GermanyCompany Registration No. VR723438Original-Content von: InitiativeTree, übermittelt durch news aktuell