"Die Welt braucht einen Marshallplan" / Buchautorin Sibylle Barden-Fürchtenicht reflektiert in "Wie wollen wir leben?" die Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft seit der Weltfinanzkrise

Berlin (ots) - Sibylle Barden-Fürchtenicht fordert in ihrem neuen Buch ein globales Konjunkturprogramm. In 66 eindringlichen Essays führt sie den politisch-ökonomischen Wertewandel seit 2007 vor Augen und tritt für ein Umdenken ein: hin zu nachhaltiger Wirtschaftspolitik und mehr Bewusstsein für die Bedeutung einer solidarischen Gesellschaft. 275 Seiten, 15 Euro.

Erstveröffentlichungstag von "Wie wollen wir leben? Die Welt braucht einen Marshallplan" ist am 24.10.2018.