"Welt, bleib wach": Thalia erfindet sich neu (FOTO)

Hagen (ots) -Im Leben vieler Menschen spielt das Lesen heutzutage einegeringere oder keine Rolle mehr. Das will Thalia ändern. Der größteSortimentsbuchhändler im deutschsprachigen Raum positioniert sich neuund setzt auf unterschiedliche Strategien, um Geschichten zurück inden Alltag der Menschen zu bringen. Beim Auftakt der Kampagne "Welt,bleib wach" spielt selbst Donald Trump eine Rolle."Donald Trump liest nicht gern." - ein Satz, der Menschen zumNachdenken anregen soll. Das Motiv ist Teil der neuen Markenkampagne"Welt, bleib wach" des Buchhändlers Thalia. Ab 21. September werdenvier aufmerksamkeitsstarke Motive über alle Kanäle hinwegdeutschlandweit zu sehen sein. Ab Ende November starten zusätzlichOut-of-Home und TV. Die Kampagne soll die Menschen ermutigen, ihrVerhalten bei der Gestaltung von Freizeit, Kommunikation, sozialemLeben und des Lernens zu hinterfragen.Thalia hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen wieder für das Lesenzu begeistern. "Unsere Welt ist zunehmend schnelllebig undoberflächlich - geistiges Junk Food dominiert. Irgendwo zwischenSerien-Bingewatching und Springen von Screen zu Screen haben dieMenschen verlernt, tief in Inhalte einzutauchen. Jeder Vierte liestüberhaupt nicht mehr. Das wollen - und müssen - wir ändern", sagtMichael Busch, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von Thalia.Geschehen soll das mit einem neuen Gesamtauftritt der Marke Thalia:entwickelt in Zusammenarbeit von mehr als 100 Mitarbeitern desUnternehmens. Gemeinsam haben sie mit viel Energie und Herzblut diebesonderen Stärken von Thalia herausgearbeitet. "Über eineinhalbJahre haben sich Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichstenBereichen in den Prozess eingebracht. Wir haben ihn bewusst nichthierarchisch angelegt: Vom Praktikanten bis zur Abteilungsleiterinsind sich alle auf Augenhöhe begegnet und haben gemeinsamzukunftsweisende Ideen entwickelt", so Michael Busch. "Für mich zeigtdas, wie sehr die Mitarbeiter für das Thema Lesen brennen - und dasssie an die Zukunft des Unternehmens Thalia glauben." Die gesamteOrganisation hat davon profitiert, dass Thalia im Zuge derMarkenentwicklung neue agilere Arbeitsweisen eingeführt hat, die zumehr Transparenz führen und die Eigenverantwortung des einzelnenMitarbeiters stärken.Mit der Neupositionierung will Thalia Menschen ermutigen, wiedertiefer in Geschichten einzutauchen - statt nur daranvorbeizuscrollen. "Unser Ziel ist ganz klar: Lesen muss wiederpopulär werden und darf nicht nur Luxushobby des Bildungsbürgertumssein", so Michael Busch: "Auch wenn neue Medien in diesem Kontext oftverteufelt werden, lässt sich aus der User Experience, die Dienstewie Netflix und Spotify bieten, viel lernen. Denn Mechanismen wieindividuelle Empfehlungen erreichen offensichtlich die breite Masse -und können ohne Probleme auch in der Welt der Bücher zum Einsatzkommen." Zukünftig stellt das Redaktionsteam von Thalia Geschichtenganz systematisch mit Lesern, Experten-Autoren, Bloggern,Journalisten und, allen voran, den Buchhändlern selbst modernpräsentiert zusammen. Autoren, die als Kuratoren den Anfang machen,sind unter anderem Hape Kerkeling und Sebastian Fitzek. Mit derInitiative "Mittwoch ist Lesetag", die am 5. September gestartet ist,möchte Thalia dem Lesen zudem einen festen Platz im Alltag derMenschen sichern.Ein weiteres Ziel der Neupositionierung: Thalia Buchhandlungensollen noch stärker als bisher zu einfach zugänglichen undinspirierenden Treffpunkten werden, an denen Menschen eine anregendeAtmosphäre sowie Raum zum Nachdenken und Eintauchen in Inhaltefinden. Zum Angebot gehören auch regelmäßige Veranstaltungen, die dasLesen erlebbar machen und Möglichkeiten des Austauschs bieten. ImKampagnenzeitraum bis Ende November 2018 wird es deutschlandweitallein 450 Veranstaltungen geben.Die persönliche Beratung sieht Michael Busch weiterhin alsstärksten Vorteil gegenüber reinen Online-Anbietern: "UnsereBuchhändler sind besonders nah dran an aktuellen Trends, sie sindleidenschaftliche Geschichtenentdecker und finden gute Inhalte oftschon, bevor ein Hype um sie entsteht. Dieses Potenzial wollen wirkünftig noch besser nutzen - vor Ort sowie auch online." Durch engeVerknüpfung des Offline- und Online-Angebots will Thalia den Einkaufso einfach und intuitiv wie möglich machen: Neben der eigenen App,die es Kunden erlaubt, dem Lieblingsbuchhändler zu folgen und derkürzlich eingeführten Beratungs-App mit Bezahlfunktion, wird eszukünftig weitere Innovationen geben, etwa eine 24/7-Abholstation fürbestellte Bücher.Die Neupositionierung von Thalia wurde von rund 100 Mitarbeiternaus allen Unternehmensbereichen erarbeitet.Projektleitung: Anne Talke, UnternehmensentwicklungBeratung: Strategische Transformations-Beratung LeistungswandlerTM,Alex Pesjak Consulting: Alex Pesjak, Clemens BruggerCorporate Design / Visual Identity System: Peter Gregson StudioMarketing: Sven Klenner, Director Sales eCommerce & Marketing /Sandra Riesenbeck, Head of Campaigning & WebsiteKampagnenentwicklung: Agentur Wynken, Blynken & NodWeiteres Material finden Sie im Thalia Newsroom:https://unternehmen.thalia.de/newsroom/medien/Über Thalia:Für das Omni-Channel-Unternehmen Thalia stehen in den klassischenBuchhandlungen, im Online-Shop und in der Thalia App, die Bedürfnisseder Kunden im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Mit annähernd 300Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist Thalia imdeutschsprachigen Raum Marktführer im Sortimentsbuchhandel. BeiThalia verbinden sich buchhändlerische Tradition und innovativedigitale Services, die das Einkaufserlebnis inspirierend und zugleicheinfach machen. Gemeinsam mit Partnern hat Thalia 2013 den eReadertolino auf den Markt gebracht und gehört seither zu den führendenAnbietern beim digitalen Lesen. Auch B2B geht das Unternehmen neueWege, bietet Dienstleistungen für die Buchbranche an und fördertStartups, die zur Marke passen. Seit 2009 ist Thalia exklusiverBuchpartner des größten internationalen Literaturfestivalslit.COLOGNE und, seit 2017, Partner der lit.RUHR. Mit rund 3.000Veranstaltungen im Jahr, ist Thalia einer der großen Lese- undLiteraturförderer in Deutschland. Thalia wurde 1919 in Hamburg imGebäude des gleichnamigen Thalia-Theaters gegründet. 