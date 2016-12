"Die Welt aus erster Hand" / "Kleines Fernsehspiel" des ZDF startet vierteilige Reihe mit Komödie "Love Island" (FOTO)

Mainz (ots) -Überraschende, bewegende und unterhaltsame Einblicke in andereWelten: Zum Jahresauftakt präsentiert "Das kleine Fernsehspiel" desZDF herausragende sowie preisgekrönte Kinokoproduktioneninternationaler Nachwuchsregisseurinnen und -regisseure. Dievierteilige Reihe "Die Welt aus erster Hand" bietet Spielfilme ganzunterschiedlicher Genres und führt in diesem Jahr nach Kroatien,Indien, Israel und Bosnien-Herzegowina. Die Komödie "Love Island" derBerlinale-Gewinnerin Jasmila Zbanic bildet am Montag, 2. Januar 2017,0.10 Uhr, den Auftakt und führt an die kroatische Küste. Dieschwangere Liliane (Ariane Labed) und ihr Mann Grebo (Ermin Bravo)verbringen einen "All inclusive"-Urlaub auf einer Badeinsel, um vorder Geburt ihres ersten Kindes noch einmal die Zweisamkeit zugenießen. Doch als die schöne Tauchlehrerin Flora (Ada Condeescu)dort erscheint, gerät die Idylle mächtig ins Wanken. Nicht nur Grebofühlt sich zu ihr hingezogen, auch Liliana entdeckt in Flora ihreverloren geglaubte große Liebe wieder.In eine andere Welt und auch in eine andere Zeit taucht AnupSinghs Familiendrama "Qissa - Eine Geistergeschichte" am Montag, 9.Januar 2017, 0.05 Uhr, ein. Der Sikh Umber Singh (Irrfan Khan) fühltsich vom Schicksal betrogen. Durch die Teilung Indiens 1947 wird ermit seiner Familie zum Verlassen seiner Heimat gezwungen. Da auch einmännlicher Erbe ausbleibt, entscheidet Umber, seine vierte Tochter(Tillotama Shome) als Mann groß zu ziehen. Die Situation eskaliert,als der Sikh die Hochzeit zwischen seinem "Sohn" Kanwar und Neeli(Rasika Dugal), einem Mädchen aus niederer Kaste, arrangiert."Willkommen in Israel" heißt es am Montag, 16. Januar 2017, 0.50Uhr. Mit großer Leichtigkeit verwebt Regisseur Eyal Halfon dieSchicksale dreier Arbeitsmigranten, die in Israel einen Neuanfangwagen. Die Ukrainerin Jana (Evelyne Kaplun), der Philippino Eddie(Raymond Bagatsing) und der Thailänder Vissit (Cherdpong Laoyont)versuchen als "Fremde" im Land trotz ihrer sozialen Missachtung ihreWürde zu behalten und verändern dadurch auch das Leben ihrerisraelischen Arbeitgeber.Srdjan Vuletics Tragikomödie "Ein richtig gutes Leben" am Montag,23. Januar 2017, 0.50 Uhr, führt ins heutige Sarajewo. Dort, inseiner Heimatstadt, möchte der Taxifahrer Fudo (Sasa Petrovic) einehrliches und anständiges, aber auch ein gutes Leben leben. Doch dasist gar nicht so einfach und, wie er feststellen muss, manchmal sogarsehr gefährlich.http://daskleinefernsehspiel.zdf.dehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/DaskleinefernsehspielAnsprechpartnerin: Güngör Öztürker, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dieweltausersterhandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell