Welt aus - Wald an

Bad Hofgastein (ots) - Die Kraft der Natur im DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL erlebenAuszeit vom Alltag - Entdecken Sie die Heilkraft der NaturZeit zum Auftanken. Zeit, die Natur mit allen Fasern des Körpers zu genießen undden eigenen Atem aktiv wahrzunehmen - die wirklich wichtigen Dinge kommen imhektischen Alltag oft zu kurz.Im DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL entdecken Gäste bei Wander-, Berg- undKlettertouren, beim Mountainbiken oder Golfen, bei Yogakursen unter freiemHimmel oder bei eigens entwickelten Alpen.Kraft.Selfness-Seminaren von TinaMaria Verdi, General Managerin der Alpenhäuser, den Weg zurück zum eigenenSelbst.Mit allen SinnenDie von Tina Maria Verdi entwickelten Alpen.Kraft.Selfness-Seminare haben dasZiel, die Ruhe und Gelassenheit des Urlaubes mit in den Alltag zutransportieren. Ein nachhaltiges Mitbringsel, inspiriert von der Kraft derBerge. Die Geheimnisse der Region und Einblicke in die Natur der Pongauer Alpenteilt das Gasteiner Original und Wildnispädagoge Alfred Silbergasser mit denGästen vom DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL: Auftanken kann man bei einer Chakren-oder Kraftplatzwanderung zu den mythischen Plätzen des Gasteinertals. DieWildnispädagogik- und Kraftortfinderseminare im DAS ALPENHAUS GASTEINERTALschärfen die Sinne und wecken die Intuition. Im Zeitraum von 27.06. bis 30.06.kann man mit dem Angebot "Werde Kraftortfinder mit Alfred Silbergasser" neueEnergie schöpfen. Dort lernt man das Finden, Erkennen, Erleben, Spüren undNützen von Kraftorten. Weitere Termine sind auf Anfrage möglich!Die naturverbundenen Alpen.Kraft.Selfness-Seminare, Yogakurse und Workshops mitAlfred Silbergasser unterstreichen das Besondere des Vier-Sterne-Hotels DASALPENHAUS GASTEINERTAL. Im 2.000 Quadratmeter großen Alpen.Veda.Spa mitPanorama-Hallenbad, Saunen, Ruheräumen und einer Sonnenterrasse mit weitläufigerLiegewiese spielt neben der geistigen natürlich auch die körperliche Entspannungbeim Wellness eine entscheidende Rolle.Entdecken Sie MEHR und lassen Sie sich inspirieren auf der NEUENWebsitewww.alpenkraft-selfness.atDAS ALPENHAUS Hotels & Resorts Unter dem Motto "... vom Leben nahe den Bergen"bieten die DAS ALPENHAUS Hotels & Resorts mit den Häusern in Kaprun, Katschbergund Bad Hofgastein regionale Authentizität, zeitgemäß und unkompliziertinterpretiert. Ihr Alpenzuhause - gemütlich, bodenständig und regional echt.BuchungskontaktDAS ALPENHAUS GASTEINERTAL, Kurgartenstraße 26,5630 Bad Hofgastein, ÖsterreichT +43 (0) 6432 6356 , F +43 (0) 6432 8454, willkommen@alpenhaus-gastein.atwww.alpenhaus-gastein.atwww.alpenkraft-selfness.atKontakt:PressekontaktOBERHAUSER CONSULTING GmbHGabriele Oberhauser,Tivoli Office, Olympiastraße 17/6, 6020 Innsbruckoberhauser@oberhauser-consulting.atwww.oberhauser-consulting.atOriginal-Content von: OBERHAUSER CONSULTING GmbH, übermittelt durch news aktuell