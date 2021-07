'Welt am Sonntag' jetzt schon am Samstag

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Welt am Sonntag" ("WamS") erscheint künftig schon einen Tag früher und ersetzt damit auch die Samstagsausgabe der "Welt".



Das berichtete das Medienhaus Axel Springer am Dienstag in Berlin. "Von Montag bis Freitag begleitet "Die Welt" künftig die Woche mit hochverdichteter Information und Debatte in einem schlankeren Blatt, am Samstag und Sonntag bietet die "Welt am Sonntag" so viel Lesestoff und -vergnügen, dass sie an mindestens zwei Tagen gelesen werden kann", heißt es in der Mitteilung.

Die "WamS" erscheint samstags als Frühausgabe. Diese ist mit dem Werbespruch "Zeitung von morgen" gekennzeichnet. Die Sonntagsausgabe wird auch künftig erst Sonntag früh angeliefert und ist über den Handel sowie zur Lieferung an die Haustür verfügbar.

Der Chefredakteur der "Welt"-Gruppe und Sprecher der Geschäftsführung, Ulf Poschardt, sagte: "Für "Welt" ist Print ebenso wie Digital, TV und Audio eine wichtige Säule unseres journalistischen Angebotes. Mit der Mission "5+2" spielen wir die besonderen Stärken unserer gedruckten Zeitungen noch gezielter aus und können die veränderten Print-Lesegewohnheiten in einer digitalisierten Zeit noch besser berücksichtigen. Damit stellen wir unser Print-Geschäft für die Zukunft gestärkt auf." Die Umsetzung ist bis zum Herbst 2021 geplant.

"Die "Wams" ist und bleibt eine Sonntagszeitung", so "WamS"-Chefredakteur Johannes Boie. "Wir werden das Hauptprodukt der Zeitung am Samstag ein zweites Mal er- oder mindestens überarbeiten."

"Welt"-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld erläuterte: "Unter der Woche wünschen sich unsere Leser eine Schneise in der Informationsflut. Wir liefern künftig von Montag bis Freitag eine Zeitung, die gewichtig ist, ohne schwer zu sein. Unser Versprechen: Die Tageszeitung fürs Wesentliche." Rosenfeld fügte hinzu: "Gleichzeitig bleiben wir in allen Ressorts, von der Politik über die Wissenschaft bis hin zur Wirtschaft, der Vielfalt und Exklusivität unserer Berichterstattung treu und werden zugleich noch präziser, prägnanter und schneller."/bok/DP/jha