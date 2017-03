Welt-Tuberkulose-Tag am 24. März / Täglich sterben 4.900 Menschen an Tuberkulose

Hannover (ots) - Jeden Tag sterben weltweit rund 4.900 Menschen anTuberkulose - insgesamt 1,8 Millionen Menschen jährlich. Damit istTuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit weltweit. Im Jahr 2015erkrankten 10,4 Millionen Menschen an Tuberkulose, das waren 28.500Menschen pro Tag. Darauf weist die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung(DSW) anlässlich des Welt-Tuberkulose-Tages am 24. März hin.Dazu erklärt Renate Bähr, Geschäftsführerin der DSW:"Die meisten Tuberkulose-Todesfälle wären vermeidbar, wenn mehr indie Forschung und Entwicklung von wirksamen Impfstoffen, verbessertenDiagnosetechniken und Medikamenten investiert würde. VermehrteInvestitionen sind auch deshalb dringend nötig, weil dieStandardmedikamente gegen Tuberkulose häufig nicht mehr wirken:Allein im Jahr 2015 gab es 580.000 Fälle von antimikrobiellenResistenzen. Für viele von ihnen bedeutet das den Tod.Pro Jahr wären für die Forschung und Entwicklung zurTuberkulose-Bekämpfung rund zwei Milliarden US-Dollar erforderlich -derzeit steht jedoch mit nur 0,7 Milliarden US-Dollar noch nichteinmal die Hälfte der Mittel zur Verfügung. Die benötigtenForschungsinvestitionen sind verschwindend, wenn man die durchTuberkulose erwarteten volkswirtschaftlichen Kosten bedenkt: DieWirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG prognostiziert, dass derWeltwirtschaft bis zum Jahr 2050 durch Tuberkulose ein Schaden von16,7 Billionen US-Dollar entstehen wird. Der Großteil dieses Schadens- 10,5 Billionen US-Dollar - entsteht innerhalb der G20-Staaten. DieBundesregierung sollte dieses globale Risiko ernst nehmen.Tuberkulose gehört auf die Agenda des G20-Gipfels in Hamburg."Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, allen Menschen - insbesondere jungenMenschen - den Zugang zu Sexualaufklärung und Verhütung zuermöglichen. Durch unsere Projekte in Afrika wissen Jugendliche, wiesie ihre Gesundheit schützen und ihre Lebensperspektiven selbstverbessern können. In Deutschland, in Europa und in Afrika begleitenwir politische Entscheidungsprozesse in Fragen der Familienplanungund Gesundheit.Pressekontakt:Ute StallmeisterPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 2530175 HannoverTelefon: 0511 94373-31E-Mail: ute.stallmeister@dsw.orgInternet: www.dsw.orgSpendenkontoIBAN: DE56250400660383838000 I BIC: COBADEFFXXXOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbev?lkerung, übermittelt durch news aktuell