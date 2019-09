Welt-Suizid-Präventionstag: (Wie) kann man Suizide verhindern? / Stiftung Gesundheitswissen informiert zur Suizidprävention bei Depressionen

Berlin (ots) - Keiner spricht gern über das Thema, doch dieErfahrung machen zu müssen, einen Bekannten oder sogar nahestehendenVerwandten durch Suizid zu verlieren, ist hart. Besonders dramatisch:Ungefähr zehn Prozent der Suizidbetroffenen sind jünger als 30 Jahre.Anlässlich des Welt-Suizid-Präventionstags klärt die StiftungGesundheitswissen auf: Was können Anzeichen für einen geplantenSuizid sein? Und wie kann man Betroffenen im Notfall helfen?Insgesamt verzeichnete das Statistische Bundesamt für das Jahr2017 in Deutschland 9.241 Todesfälle durch Suizid, die meisten in derAltersgruppe der 50- bis 54-Jährigen (1.026 Fälle). Männer waren etwadreimal häufiger von Suizid betroffen als Frauen. Diese Zahlenzeigen, wie wichtig Information und Aufklärung bei diesem Thema sind.Anlässlich des von der Weltgesundheitsorganisation initiiertenWelttags der Suizidprävention am 10. September informiert dieStiftung Gesundheitswissen im Rahmen ihrer aktuellenGesundheitsinformation "Depressionen" unter anderem zum ThemaSuizidprävention. Denn viele Suizidfälle gehen auf psychischeErkrankungen wie Depressionen zurück. Allein 10 bis 15 Prozent allerMenschen mit Depressionen sterben, indem sie ihrem Leben selbst einEnde bereiten. In der Altersklasse der 15- bis 29-Jährigen ist nachAngaben der Europäischen Depressionsgesellschaft (EDA) Suizid sogardie zweithäufigste Todesursache. Angehörige bleiben dann zumeistschockiert und ratlos zurück. Wo haben sie möglicherweise "Fehler"gemacht und wann nicht richtig hingeschaut?Suizidabsichten - was das Erkennen so schwierig machtSuizid hat nicht immer etwas mit von außen ersichtlichen Problemenoder schwierigen Lebensumständen zu tun. Betroffen können auchMenschen sein, denen es vermeintlich gutgeht, die ausreichend Geldund intakte Familien haben oder erfolgreich im Berufsleben stehen.Der größte Teil aller Suizide wird durch Menschen mit psychischenErkrankungen begangen, beispielsweise bei Depressionen. Bei derEntstehung von Depressionen spielen aus heutiger Sicht verschiedeneFaktoren zusammen, etwa eine vererbte Neigung, die Erkrankung zubekommen, oder auch langanhaltender schwerer Stress. Bei jüngerenMenschen können zum Beispiel auch Überforderung bei derPersönlichkeitsfindung, in der Schule oder bei der Berufswahl eineRolle spielen. Oft wird die Tragweite von psychischen Erkrankungenunterschätzt. So wird die Depression nicht selten mit"Stimmungsschwanken" oder "Stimmungstief" gleichgesetzt.Depression und Suizid - Anzeichen richtig deutenMenschen mit Depressionen haben ein erhöhtes Risiko, dass infolgeder Erkrankung Suizidgedanken auftreten oder es sogar zum Suizidkommt. Deshalb ist es so wichtig, die Anzeichen richtig zu deuten.Mögliche Anzeichen für einen Suizid (Beispiele):- Völliger Rückzug aus sozialen Beziehungen und von der Außenwelt- Gefühl der Wertlosigkeit- Starke Hoffnungslosigkeit, was die eigene Zukunft betrifft- Aggressives Verhalten- Suizidgedanken werden offen ausgesprochen- Phase der "Ruhe" nach vorherigen Anzeichen für einen SuizidEine Depression kann die Persönlichkeit völlig verändern und bishin zum völligen Rückzug aus den sozialen Beziehungen führen. DerRückzug aus der "Welt" wie auch gesteigerte Selbstwertprobleme undeine totale Hoffnungslosigkeit, was die eigene Zukunft betrifft,können akute Warnsignale für Suizidabsichten sein. Vor allem, wenndie Betroffenen diese Zustände ansprechen oder direkt Suizidgedankenäußern, ist die Situation oft ernst. Solche Äußerungen könnenHilferufe sein. Sind Betroffene fest zum Suizid entschlossen, kannauch eine gewisse Ruhephase eintreten, weil ein vermeintlicher Ausweggefunden ist. Dies kann von anderen Menschen als Besserung derDepression missverstanden werden.Im Not- und Zweifelsfall - Betroffenen helfenVerständnis zeigen, sich dem Betroffenen zuwenden, ohne mit gutgemeinten Ratschlägen Druck aufzubauen, kann die Situationentspannen. Werden Suizidgedanken geäußert, können Freunde undAngehörige dabei unterstützen, dass professionelle Hilfe gesuchtwird, indem man zum Beispiel einen Kontakt zum Arzt herstellt oderTermine vereinbart. Es gibt verschiedene Behandlungs-möglichkeiten,die der Arzt in Betracht ziehen kann, wenn sich der Verdachterhärtet, dass Suizidgefahr besteht. Die Betreuung von Betroffenenund die Schaffung eines schützenden Rahmens sind eine davon. Das kannauch eine Einweisung in die Klinik sein. Im Zweifelsfall könnenAngehörige auch den Notarzt (112) rufen. Denn akute Anzeichen füreinen Suizid sind genauso ein Notfall wie eine akute körperlicheErkrankung. Wenn sie sich unsicher sind, wie sie weiter vorgehensollen, können sich Angehörige auch an den sozialpsychiatrischenDienst wenden.Weiterführende Informationen:- Mögliche Phasen: Wie kann sich ein Suizid ankündigen?- Expertinnensicht: Dr. Iris Hauth, Berlin, sagt im Interview, woraufAngehörige achten und was sie im Notfall tun können- Risikofaktoren: Welche Umstände begünstigen einen Suizid?- Prävention: (Wie) kann man einem Suizid vorbeugen?- Nützliche Adressen: Was sind wichtige Anlaufstellen beiDepressionen und Suizidgefahr?