Die Welt der Ski-Clubs zu Gast im Alpbachtal - BILD

Internationale Ski-Clubs lieferten sich beim "10. AmateurInter-Club Championship" spannende Rennen am Wiedersbergerhornim Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau.Alpbach (ots) - Ein Mal im Jahr treffen sich die renommiertestenSki-Clubs Europas, um sich bei den"Amateur-Schiclub-Meisterschaften", kurz AICC zu messen. Erstmalsfand der Event im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau statt. Damit reihtsich das Skigebiet in die Liga bekannter Skiorte, wie Wengen, Zermattoder etwa Cortina d´Ampezzo, wo die Rennen bereits große Traditionhaben. Acht Ski-Clubs aus vier Nationen reisten für drei Tage in dasTiroler Bergdorf Alpbach, um dort ihren Meister im Skilauf zu küren.160 Teilnehmer verwandelten die Piste in eine Rennstrecke, die es insich hatte. Dass es bei den sogenannten "Amateuren" aber alles andereals amateurhaft zugeht, bewiesen die Starter selbst. BeimRiesentorlauf am Freitag und dem Super-G am Samstag staunten dieZaungäste über die teils schnittigen Fahrten der Rennläufer. KeinWunder, denn wer bei den großen Traditionsclubs, wie etwa Europasältesten Skiclub, dem britischen "Kandahar SC" Mitglied ist - wiebeispielsweise der Präsident des Tiroler Skiverbandes WernerMargreiter - der beherrscht die zweit Bretter unter seinen Füßen.Auch vom traditionsreichen Alpbach Visitors Ski Club, der die Rennenorganisierte, waren viele Sportler vertreten.Das weitläufige Skigebiet beeindruckte aber nicht nur durch seinetollen Pisten. Rund herum nichts als beeindruckende Berge und vielNeuschnee. "Andere gehen auf Therapie, wir entspannen hier in denBergen mit Spaß und Sport", sagte einer der Teilnehmer. Das Ski JuwelAlpbachtal Wildschönau zählt zu einem der beliebtesten SkigebieteTirols. Zum dritten Mal in Serie wurde das Gebiet von seinen Gästenzum Top-Skigebiet gewählt. "Der Ort und das Skigebiet eignen sich mitihrem Angebot und ihrer Geschichte bestens für diese traditionelleVeranstaltung und sind prädestiniert für solche Rennen",unterstreicht Reinhard Wieser, der Geschäftsführer der AlpbacherBergbahnen.Auch wenn die Rennen im Vordergrund standen, so kam der geselligePart natürlich nicht zu kurz. Abends im Congress Centrum Alpbachfanden die internationalen Teilnehmer ausreichend Zeit, um ingemütlicher Runde über ihre Erlebnisse auf der Piste zu plaudern."Was gibt es schöneres, als nach einem sportlichen Tag in geselligerRunde neue Gäste begrüßen zu dürfen", freute sich Markus Kofler, derGeschäftsführer von Alpbachtal Seenland Tourismus.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Alpbachtal Seenland TourismusZentrum 1, 6233 Kramsach,Tirol/ÖsterreichTel: +43 (0) 5337 21200Fax: +43 (0) 5337 21200 100Mail: info@alpbachtal.atwww.alpbachtal.atwww.skijuwel.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4076/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus, übermittelt durch news aktuell