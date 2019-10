Welt-Rheuma-Tag: Im Kampf gegen Rheima keine Zeit verlieren (FOTO)

München (ots) -- Moderne Versorgungskonzepte: Rheuma früher, schneller,konsequenter behandeln- Symptom- und Beschwerdefreiheit: Lebensqualität vonRheumapatienten verbessern- Welt-Rheuma-Tag am 12. Oktober: Neue Therapiechancen fürRheumapatienten nutzenRund 1,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland anentzündlich-rheumatischen Erkrankungen.(1) Mehr als hundertverschiedene Krankheitsformen gibt es.(2) Heilbar ist Rheuma nicht,aber durch Fortschritte in der Forschung und eine frühe Behandlungkönnen entzündlich-rheumatische Erkrankungen aufgehalten undgelindert werden. Anlässlich des Welt-Rheuma-Tags am 12. Oktoberunterstreichen Experten die Chancen der Früherkennung und derschnellen Behandlung im Kampf gegen Rheuma.Rheuma steht als Oberbegriff für eine Vielzahl an Erkrankungen undumfasst entzündlich-rheumatische Erkrankungen sowie denVerschleißrheumatismus, die Arthrose. Die häufigsteentzündlich-rheumatische Erkrankung ist die rheumatoide Arthritis.(3)An der Autoimmunerkrankung leiden in Deutschland rund 550.000Menschen.(4) Sie befällt die Innenhaut von Gelenken und führt je nachSchwere der chronischen Entzündung zur Zerstörung von Knorpeln undKnochen.Moderne Versorgungskonzepte: Chancen für RheumapatientenDank Früherkennung und innovativen Therapiemöglichkeiten könnenentzündlich-rheumatische Erkrankungen heute gut behandelt werden.Zwar kann die chronische Gelenkerkrankung nicht geheilt werden,jedoch kann eine frühe Behandlung zur Remission, also zum Nachlassender Symptome, bis hin zur Beschwerdefreiheit führen. "ModerneVersorgungskonzepte haben daher zum Ziel, keine Zeit zu verlieren,die Behandlung früh zu starten, die Therapie konsequent zu überwachenund wenn nötig umzustellen", sagt Prof. Dr. Hendrik Schulze-Koops vomKlinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München und Präsident derDeutschen Gesellschaft für Rheumatologie. "Denn wird die Remissionnicht erreicht, muss die Behandlungsstrategie zeitnah verändertwerden."Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel erweitern dieTherapiemöglichkeiten und nutzen neue Ansatzpunkte. Sie greifen beichronisch-entzündlichen Erkrankungen gezielt in das Immunsystem undin den Entzündungsprozess ein. "Biopharmazeutika können dabei helfen,das fehlgeleitete körpereigene Immunsystem zu korrigieren,entzündungsfördernde Botenstoffe zu blockieren und somit dieEntzündungsreaktion einzudämmen", sagt Dr. Stefan Kropff, ExecutiveMedical Director der Amgen GmbH.Studien zeigen, dass entzündlich-rheumatische Erkrankungen heuteimmer noch oft zu spät erkannt werden, die Therapie nicht rechzeitigbegonnen und nicht konsequent durchgeführt wird.(5) "Werdenrheumatische Erkrankungen zu spät diagnostiziert, kann das verheerendsein", so Prof. Dr. Schulze-Koops. "Denn bereits nach sechs bis zwölfWochen kann die Krankheit chronisch sein und beispielsweise Gelenkezerstört haben. Ein zerstörtes Gelenk kann selbst die moderne Medizinnicht wiederherstellen."Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängigesBiotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 21.000 Mitarbeitern infast 100 Ländern weltweit seit fast 40 Jahren vertreten ist. InDeutschland arbeiten wir an verschiedenen Standorten mit über 750Mitarbeitern jeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweitprofitieren jährlich Millionen von Patienten mit schweren oderseltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittelwerden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie,Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungeneingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auchBiosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline.http://www.amgen.deFolgen Sie Amgen Deutschland auf:Twitter https://twitter.com/amgengermany?lang=deYouTube https://www.youtube.com/channel/UCeC6oqHqLe4X5z0jbaWrtQwReferenzen1. http://ots.de/x6z49W, letzter Abruf: Oktober 20192. https://www.drfz.de/themen/rheuma/, letzter Abruf: Oktober 20193. http://ots.de/HY7lT4, letzter Abruf: Oktober 20194. http://ots.de/MXhdC5, letzter Abruf: Oktober 20195. Albrecht K et al. Z Rheumatol 75:90-96, 2016Zukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf denaktuellen Erwartungen und Einschätzungen von Amgen basieren. AlleAussagen, mit Ausnahme von Aussagen über Fakten aus derVergangenheit, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt auch fürAussagen über Ertragsprognosen, Betriebsergebnismargen,Investitionsaufwendungen, liquide Mittel oder andereFinanzkennzahlen, erwartete gerichtliche, schiedsgerichtliche,politische, regulatorische oder klinische Ergebnisse oder Praktiken,Verhaltensmuster von Kunden und Verschreibern,Entschädigungsaktivitäten und -ergebnisse sowie andere ähnlichePrognosen und Ergebnisse.Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken undUnwägbarkeiten behaftet, einschließlich der nachfolgend genannten undin den von Amgen eingereichten Security and ExchangeCommission-Berichten näher beschriebenen. Dazu gehört auch unserjüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowie nachfolgendePeriodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofernnichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zumvermerkten Datum und verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokumententhaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neueInformationen vorliegen, Ereignisse eintreten oder aufgrund andererGründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommenwerden und tatsächliche Ergebnisse können von den erwartetenabweichen. Unsere Ergebnisse werden dadurch beeinflusst, wieerfolgreich wir neue und bestehende Produkte im In- und Auslandvermarkten. Sie hängen von klinischen und regulatorischenEntwicklungen ab, die aktuelle und zukünftige Produkte betreffen, vonder Umsatzsteigerung bei kürzlich eingeführten Produkten, vomWettbewerb mit anderen Produkten (einschließlich Biosimilars), vonProblemen oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produktesowie von globalen Wirtschaftsbedingungen. Darüber hinaus wird derVertrieb unserer Produkte vom Preisdruck, der Wahrnehmung in derPolitik und der Öffentlichkeit und von den Erstattungsrichtlinien derprivaten und gesetzlichen Krankenkassen sowie Regierungsbehörden undManaged Care Provider beeinflusst und kann zudem von Entwicklungenbei gesetzlichen Bestimmungen, klinischen Studien und Richtliniensowie nationalen und internationalen Trends zur Eindämmung von Kostenim Gesundheitswesen beeinflusst werden. Überdies unterliegen unsereForschungs- und Testarbeit, unsere Preisbildung, unser Marketing undandere Tätigkeiten einer starken Regulierung durch in- undausländische staatliche Aufsichtsbehörden. Wir oder andere könntennach der Markteinführung unserer Produkte und MedizinprodukteSicherheits- oder Herstellungsprobleme oder Nebenwirkungenfeststellen. Unser Unternehmen könnte von behördlichenUntersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsklagenbetroffen sein. Darüber hinaus könnte unser Unternehmen von neuenSteuergesetzen betroffen sein, die zu erhöhtenSteuerverbindlichkeiten führen. Für den Fall, dass wir unserenVerpflichtungen aus der mit den US-Regierungsbehörden geschlossenenVereinbarung zur Unternehmensintegrität nicht nachkommen, drohenbeträchtliche Sanktionen. Außerdem könnte der Schutz für unsereProdukte und Technologie, der durch angemeldete und erteilte Patentesichergestellt wird, von unseren Mitbewerbern angegriffen, außerKraft gesetzt oder unterlaufen werden. Zudem könnten wir in aktuellenoder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten unterliegen. Wir führen einenGroßteil unserer kommerziellen Fertigung in wenigenSchlüsselbetrieben, unter anderem in Puerto Rico, durch und sinddarüber hinaus bei unseren Herstellungsaktivitäten teilweise vonDritten abhängig. Lieferengpässe können den Vertrieb bestimmteraktueller Produkte und die Entwicklung von Produktkandidatenbeschränken. Für die Entwicklung mancher unserer zukünftigen Produkteund für die Vermarktung und den Vertrieb mancher unsererHandelsprodukte setzen wir auf die Zusammenarbeit mit Dritten. Zudemstehen wir bezüglich vieler der von uns vermarkteten Produkte sowiein Bezug auf die Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte inKonkurrenz zu anderen Unternehmen. Die Entdeckung oderIdentifizierung neuer Produktkandidaten und dieIndikationserweiterung für bestehende Produkte kann nicht garantiertwerden, und der Schritt vom Konzept zum Produkt ist nicht gesichert.Daher kann nicht dafür garantiert werden, dass ein bestimmterProduktkandidat oder die Indikationserweiterung eines bestehendenProduktes erfolgreich sein und vermarktet werden wird. Des Weiterenwerden manche Rohstoffe, Medizinprodukte und Komponenten für unsereProdukte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. Einige unsererVertriebspartner, Kunden und Kostenträger haben erheblichen Einflussauf ihre Verkaufsverträge mit uns. Die Entdeckung signifikanterProbleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnelt, kannauf eine gesamte Produktklasse zurückfallen und den Vertrieb derbetreffenden Produkte, unser Unternehmen und unser Betriebsergebnisstark beeinträchtigen. Die Akquisition anderer Unternehmen oderProdukte unsererseits sowie unsere Anstrengungen zur Eingliederungaufgekaufter Betriebe kann fehlschlagen. Wir sind immer stärker vonIT-Systemen, Infrastruktur und Datensicherheit abhängig. TechnischeAusfälle, Cyberangriffe oder Verstöße gegen Datensicherheit könnendie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme undunserer Daten beeinträchtigen. Unser Aktienkurs schwankt und kann vonunterschiedlichsten Ereignissen beeinflusst werden. UnserGeschäftserfolg kann die Zustimmung unseres Verwaltungsrats zurAusschüttung einer Dividende sowie unsere Fähigkeit zur Zahlung einerDividende oder zum Rückkauf unserer Stammaktien beschränken.Möglicherweise gelingt es uns nicht, Geld zu günstigen Konditionen amKapital- und Kreditmarkt aufzunehmen oder überhaupt Geld aufzunehmen.DE-C-NPS-0319-072728jPressekontakt:Bettina Jödicke-BraasE-Mail: communication@amgen.deTelefon: 089-149096-1627Original-Content von: Amgen GmbH, übermittelt durch news aktuell