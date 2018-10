Welt-Rheuma-Tag 2018: Begleiterkrankungen bei Rheuma müssen gesehen und behandelt werden / Deutsche Rheuma-Liga veröffentlicht Aufklärungsfilm (VIDEO)

Bonn (ots) -Zum Welt-Rheuma-Tag am 12. Oktober 2018 ruft die DeutscheRheuma-Liga Ärzte und Patienten dazu auf, die Begleiterkrankungen beiRheuma ernst zu nehmen. "Rheuma kommt selten allein!" heißt dieaktuelle Kampagne und rückt die Begleiterkrankungen stärker in denMittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Neben einer bundesweitenTelefon- und Chat-Aktion startet die Rheuma-Liga unter anderem eineSerie mit Aufklärungsvideos. Zum Welt-Rheuma-Tag 2018 wird aufwww.youtube.com/rheumaliga der Clip "Begleiterkrankungen beiRheumatoider Arthritis" erstmalig zu sehen sein. Das Projekt wird vomBundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert.Rheuma-Experte Prof. Stefan Schewe: "Die Therapie wird oft nichtvoll ausgeschöpft!"Bis zu 80 Prozent der Patienten mit einer Rheumatoiden Arthritisleiden an mindestens einer Begleiterkrankung, wie zum Beispiel einerHerz-Kreislauferkrankung, Osteoporose, Depressionen, Erkrankungen derNieren, der Lunge, des Magen-Darmtrakts sowie Diabetes und Krebs."Die Aufklärung über Komorbiditäten ist uns sehr wichtig, da sichRheuma-Patienten trotz vielfältiger Informationen oft mit einerTherapie zufrieden geben, die das therapeutische Spektrum nicht vollausschöpft", sagt der Münchner Rheumatologe Prof. Stefan Schewe.Dabei würden sie u.a. mit einer optimierten Auswahl und Einstellungder Medikamente sowie durch Sport und gesunde Ernährung diekrankheitsbedingten Einschränkungen minimieren können.Rheuma-Liga fordert mehr Aufmerksamkeit für KomorbiditätenNeben den Patienten haben aber auch oftmals die behandelnden ÄrzteBegleitkrankheiten nicht genug im Blick. "Wenn bis zu 80 Prozent derBetroffenen an einer Begleiterkrankung leiden, ist es doch nur einelogische Folge, dass wir uns auch für die Erkennung und Behandlungvon Komorbiditäten einsetzen. Wir fordern deshalb Ärzte undKrankenkassen dazu auf, Begleiterkrankungen bei Rheuma-Patienten mehrAufmerksamkeit zu widmen und die damit verbundenen Kosten zu tragen.Außerdem halten wir es für dringend erforderlich, dass Hausärzte undFachärzte wie Rheumatologen, Kardiologen oder Nephrologen ihreZusammenarbeit intensivieren, um Komorbiditäten früher zu erkennenund gemeinsam zu behandeln", sagt Rotraut Schmale-Grede, Präsidentinder Deutschen Rheuma-Liga.Deutsche Rheuma-Liga:Die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsweseninformiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellenInteressen, bietet praktische Hilfen und unterstütztForschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Der Verband mitrund 300.000 Mitgliedern tritt für die Interessen rheumakrankerMenschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.Eine Infografik und Aktionen zum Welt-Rheuma-Tag gibt es unter:https://www.rheuma-liga.de/welt-rheuma-tag/Pressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMaximilianstr. 1453111 BonnTel.:0228-766 06-11Original-Content von: Deutsche Rheuma Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell