"Welt-Recycling-Tag": Recyclingfähigkeit und Einsatz von Rezyklaten verpflichtend festlegen

Berlin (ots) - Mindeststandards zur Recyclingfähigkeit vonVerpackungen dürfen nicht nur freiwillig sein - Für Produkte wieElektrogeräte, Teppichböden und Spielzeug muss es ebenfalls Regelnzur Recyclingfähigkeit geben - Mindesteinsatzquote vonRecyclingmaterial für stabile Nachfrage und Schließung vonStoffkreisläufen notwendig - Noch besser als Recycling ist dieVermeidung von AbfällenZum "Welt-Recycling-Tag" am 18. März 2019 fordert die DeutscheUmwelthilfe (DUH) von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, dieRecyclingfähigkeit von Verpackungen und Produkten ebensoverpflichtend festzulegen wie den Einsatz von Recyclingmaterial. Nurso werden recycelte Materialien stärker genutzt und Stoffkreisläufegeschlossen. Noch besser als Recycling ist allerdings die Vermeidungvon Abfällen. Der "Welt-Recycling-Tag" wurde im letzten Jahr insLeben gerufen, um auf den verschwenderischen Umgang mit natürlichenRessourcen aufmerksam zu machen.Eine Voraussetzung für das Recycling ist die Recyclingfähigkeit.Doch die ist insbesondere bei Verpackungen häufig nicht mehr gegeben,weil sie kompliziert aufgebaut sind und aus unterschiedlichenMaterialien bestehen. Solche Verpackungen landen zumeist in derVerbrennung, wobei die Rohstoffe verloren gehen. "Nach dem neuenVerpackungsgesetz dürfen Hersteller noch immer nicht recyclingfähigeVerpackungen in Verkehr bringen. Es fehlen ausreichend starke Anreizefür die Markenhersteller und Händler, wirklich etwas besser zumachen. Damit alle Verpackungen recyclingfähig werden, müssenMindeststandards zur Recyclingfähigkeit verbindlich festgelegtwerden", sagt die Stellvertretende DUH-BundesgeschäftsführerinBarbara Metz.Damit zukünftig mehr recycelt wird, müssen neben Verpackungen auchProdukte, wie beispielsweise Elektrogeräte, Teppichböden,Kunststofftextilien und Spielzeuge recyclingfähig sein. Allerdingsenthalten diese Produkte häufig Schadstoffe oder nicht trennbareKomponenten aus unterschiedlichen Materialien. Deshalb müssen auchfür Produkte Mindeststandards zur Recyclingfähigkeit erarbeitet undverbindlich festgelegt werden."Verpackungen und Produkte werden noch viel zu selten ausRecyclingmaterial hergestellt, weil Neumaterial häufig günstigerangeboten wird. Um eine stabile Nachfrage und Investitionssicherheitfür moderne Recyclinganlagen zu schaffen, müssen Mindestquoten fürden Einsatz von Rezyklaten in Verpackungen und Produkten festgelegtwerden. Wenn dauerhaft mehr Recyclingmaterial nachgefragt wird, dannsinken auch deren Preise", sagt Thomas Fischer, Leiter derDUH-Kreislaufwirtschaft. Ein vom Umweltbundesamt verwaltetesFondsmodell könnte weitere finanzielle Anreize schaffen, um denpositiven Effekt einer Mindestquote zum Einsatz von Recyclingmaterialnoch deutlich zu übertreffen. Zudem sollte die Bevorzugung vonProdukten mit Rezyklatanteil in der öffentlichen Beschaffungverpflichtend sein.Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell