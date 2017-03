Welt-Parkinson-Tag: Pressekonferenz am 3. April in Berlin - Parkinson an der Wurzel packen

Berlin (ots) - Die Parkinsontherapie steht am Beginn einer neuenÄra. Jüngste Erfolge der Forschung rücken Therapien in sichtbareNähe, die nicht nur die Symptome lindern, sondern denKrankheitsprozess beeinflussen. Gelingt es, das Nervensterben zuhemmen, wäre dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Heilung.Allein in Deutschland wartet eine Viertelmillion Menschen auf neueTherapien. Anlässlich des Welt-Parkinson-Tags am 11. April lädt dieDeutsche Parkinson Gesellschaft (DPG), eine Schwerpunktgesellschaftder Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), zur Pressekonferenzam 3. April 2017 nach Berlin. Führende deutsche Parkinsonexpertengeben einen Überblick über aktuelle Parkinsontherapien, neueMöglichkeiten der Früherkennung und innovative Behandlungsstrategien.Update für die Presse und Gelegenheit für InterviewsDie Parkinsonforschung in Deutschland nimmt weltweit eineSpitzenstellung ein. Beim Pressebriefing am Montag, 3. April 2017, inBerlin im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40, Raum 2, erläutern Parkinsonexperten von 11.00 bis12.00 Uhr aktuelle Fortschritte der Parkinsonbehandlung und stehenfür Interviews zur Verfügung.Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich bei derPressestelle der Deutschen Parkinson Gesellschaft formlos per E-Mailunter Angabe ihrer Kontaktdaten für das Pressebriefing zuakkreditieren.http://www.parkinson-gesellschaft.de/presse.htmlDie Deutsche Parkinson Gesellschaft (DPG) fördert die Erforschungder Parkinsonkrankheit und verbessert die Versorgung der Patienten.Organisiert sind in dieser wissenschaftlich-medizinischenFachgesellschaft erfahrene Parkinsonärzte sowie Grundlagenforscher.Die Zusammenarbeit dieser beiden Zweige ist entscheidend für dieFortschritte in Diagnostik und Therapie.www.parkinson-gesellschaft.de1. Vorsitzender: Prof. Dr. Jens Volkmann2. Vorsitzende: Prof. Dr. Daniela Berg3. Vorsitzende: PD Dr. Karla EggertSchriftführer: Prof. Dr. Georg EbersbachSchatzmeister: Prof. Dr. Manfred GerlachPressekontakt:Dr. med. Nina BuschekPressestelle der Deutschen Parkinson Gesellschaft (DPG)c/o albertZWEI mediaTel.: +49 (0) 89 46148622Fax: +49 (0) 89 46148625E-Mail: buschek@albert-zwei.deoder presse@parkinson-gesellschaft.deOriginal-Content von: Deutsche Parkinson Gesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuell