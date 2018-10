Welt-Mädchentag: Deutschland zeigt Farbe / Bundesweite Beleuchtungsaktion in Pink für die Gleichberechtigung von Mädchen

Hamburg (ots) - In Deutschland wird es wieder Pink: Bundesweitleuchten Rathäuser, Kirchtürme, Schlösser, Fernsehtürme, Marktplätzeund andere Wahrzeichen in kräftigem Magenta. Mit der Illuminierungzum Welt-Mädchentag am 11. Oktober macht die KinderhilfsorganisationPlan International Deutschland darauf aufmerksam, dass es noch vielzu tun gibt, bis Mädchen und Frauen auf dieser Welt gleichberechtigtsind. Auf Initiative der ehrenamtlichen Unterstützerinnen undUnterstützer von Plan International strahlen dieses Jahr unteranderem der Funkturm in Berlin, die St.-Petri-Kirche in Hamburg, derWeser Tower in Bremen, die St.-Pantaleon-Kathedrale in Köln, das NeueRathaus am Marienplatz in München sowie viele weitere exponierteStätten in Pink und zeigen Farbe für die Rechte von Mädchen."Nur wenn Mädchen überall die gleichen Chancen haben wie Jungen,hat unsere Welt eine Zukunft", sagt Maike Röttger, Geschäftsführerinvon Plan International Deutschland. "Bis dahin müssen wir noch vielÜberzeugungsarbeit leisten. Mir unserer Beleuchtungsaktion wollen wirdarauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass auch Mädchen undjunge Frauen führende Rollen übernehmen und mitmischen in allenBereichen, die sie betreffen. In Deutschland - und überall auf derWelt. Denn Gleichberechtigung trägt zur nachhaltigen Bekämpfung vonArmut bei - und zu einer sicheren Welt."Parallel zu Plans Beleuchtungsaktion am Welt-Mädchentag werdenMädchen weltweit für einen Tag Führungspositionen in Politik undGesellschaft übernehmen und sich in diesen Schlüsselrollen Gehör fürihre Belange verschaffen. Mädchen sollen darin bestärkt werden, aktivan gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen und auf Themen Einflusszu nehmen, die sie betreffen. Mit rund 1.000 sogenanntenTakeover-Aktionen in 70 Ländern macht Plan International daraufaufmerksam.Die Vereinten Nationen (UN) riefen den Welt-Mädchentag am 11.Oktober auf Initiative von Plan International aus. Seit 2012 setztPlan International an diesem Tag mit der Farbe Pink ein Zeichen fürbessere Chancen von Mädchen. "Wir sind begeistert, dass zumWelt-Mädchentag auch dieses Jahr wieder so viele Städte und Gemeindengemeinsam mit uns Farbe zeigen für die Rechte von Mädchen", sagtMaike Röttger. "Unser besonderer Dank gilt unseren lokalen undehrenamtlichen Aktionsgruppen. Wir sind sehr beeindruckt, was sie inihren Heimatstädten bewegt haben."Zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober 2018 werden in Deutschland inrund 30 Städten fast 60 bekannte Gebäude, Wahrzeichen und Denkmälerin kräftigem Pink leuchten. In einigen Städten leuchtet es an gleichmehreren Orten - wie beispielsweise in Hamburg, in Lübeck, in Bochumoder in dem Ostseebad Sellin auf Rügen. Außerdem finden in vielen derbeteiligten Städte Veranstaltungen und Aktionen zum Welt-Mädchentagstatt, begleitend dazu informieren die lokalen Plan-Aktionsgruppenüber die Arbeit von Plan International.Im Norden:der Weser Tower und die Kunsthalle in Bremen; das Kühlhaus vonFrosta in Bremerhaven; das Kunstmuseum und die Stadtkirche in Celle;das Rathaus Altona, das Holthusenbad und die St.-Petri-Kirche sowiedas Büro von Plan International Deutschland in Hamburg; dasHolstentor, das Europäische Hansemuseum, das Buddenbrookhaus und dieMusik- und Kongresshalle in Lübeck sowie das Schloss und dasStaatstheater in Oldenburg.In Mitteldeutschland:die Evangelische Kirche in Beverungen; die Hochzeitsmühle inGifhorn; das Theater für Niedersachsen in Hildesheim; das Stadthausin Höxter sowie das Rathaus und das Phæno in Wolfsburg.Im Osten:der Berliner Funkturm, das Büro von Plan International Deutschlandund das Büro der Deutschen Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ) in Berlin; das Stadthaus in Halle; die Brunnenbeim EKZ "Höfe am Brühl" in Leipzig; der Katharinenturm in Magdeburgsowie das Ostseebad Sellin auf Rügen.Im Westen:das Atrium der Stadtwerke, das Musische Zentrum derRuhr-Universität, das Historische Rathaus und sieben Beratungsstellendes Bündnisses für Mädchenarbeit in Bochum; das Rathaus und derWasserturm in Brühl; das Stauwehr des Baldeneysees in Essen; dasDenkmal am "Alter Markt", die Kathedrale St. Pantaleon und dasLVR-Horion-Haus in Köln; das Kulturzentrum "Alte Weberei" inNordhorn, die St.-Lamberti-Kirche in Ochtrup sowie dieSt.-Petri-Kirche in Versmold.Im Süden:die Rathaustür, der Königsplatz und das Verwaltungsgebäude 1 inAugsburg; das Regierungspräsidium, der Luisenplatz und das CollegiumMusicum Vocale in Darmstadt; das Rathaus und die Stadtgalerie inHeilbronn; die Hugenottenkirche in Erlangen sowie das Neue Rathaus amMarienplatz in München.Hintergrundinformationen zum Download:https://www.plan.de/presse/pressematerial-zum-welt-maedchentag.htmlPlan International ist eine religiös und weltanschaulichunabhängige Hilfsorganisation, die sich weltweit für die Chancen undRechte der Kinder engagiert: effizient, transparent, intelligent.Seit 80 Jahren arbeiten wir daran, dass Mädchen und Jungen ein Lebenfrei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Dabei binden wirKinder in über 70 Ländern aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein.Die nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung derLebensumstände in unseren Partnerländern ist unser oberstes Ziel. Wirreagieren schnell auf Notlagen und Naturkatastrophen, die das Lebenvon Kindern bedrohen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele derVereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement für dieGleichberechtigung von Mädchen und Frauen.Fotos und weitere Informationen:Plan International Deutschland e.V.,Kommunikation,Bramfelder Str. 70,22305 Hamburg- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 61140-204,presse@plan.de