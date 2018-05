Welt-MS-Tag: Multiple Sklerose - Eine Krankheit im Wandel

München (ots) - Die Zahl der Menschen mit der Diagnose MultipleSklerose (MS) nimmt in Industrieländern stetig zu. Allein inDeutschland sind es 240.000 - eine Verdopplung in den vergangenen 40Jahren. Die neurologische Erkrankung ist zwar immer bessertherapier-, aber immer noch nicht heilbar. Die Behandlung der MS hatsich seit den 1990er Jahren stark verändert. Die Gründe: Bessere undfrühere Diagnosen und Medikamente, die den Krankheitsverlaufverändern können. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG)begeht den diesjährigen Welt-MS-Tag am 30. Mai unter dem Motto"Unheilbar optimistisch".http://ots.de/QhicXeWeitere Artikel zum Thema "Multiple Sklerose" finden Sie aufPharma Fakten:Pharma Fakten-Grafik - Multiple Sklerose: Je früher in dieTherapie, desto besserWie gut die Langzeitprognose eines Patienten mit einer MultiplenSklerose (MS) ausfällt, hängt zu einem großen Teil auch vomBehandlungsbeginn ab. Laut des Berichts "Brain health - Time mattersin multiple sclerosis" haben mehrere Studien gezeigt, dass einefrühzeitig eingeleitete verlaufsmodifizierende Therapie bessereBehandlungsergebnisse verspricht als eine zu einem späteren Zeitpunktbegonnene Therapie.http://ots.de/XrL0A2Multiple Sklerose - Fast 13.000 NeuerkrankteDie Erkrankung Multiple Sklerose (MS) tritt deutlich häufiger aufals bisher angenommen. Das geht aus einem Bericht desVersorgungsatlas, eine Einrichtung des Zentralinstituts für diekassenärztliche Versorgung (Zi), hervor.http://ots.de/RO3MckPressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell