Welt MS Tag 2019: Aufmerksamkeit und Verständnis für die unsichtbaren Aspekte der Multiplen Sklerose (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -Sanofi Genzyme informiert über die neurologische ErkrankungMultiple Sklerose (MS), damit Menschen mit MS und deren alltäglicheHerausforderungen im Umgang mit der Erkrankung #sichtbarwerdenAm 30. Mai ist es soweit: Zum elften Mal machen diverse Aktionenanlässlich des Welt MS Tages auf die Multiple Sklerose (MS), derenBegleiterscheinungen und die Belange Betroffener aufmerksam. Indiesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto #Sichtbarwerden:"Keine(r) sieht's. Eine(r) spürt's. MS - vieles ist unsichtbar". ObFatigue, kognitive Einschränkungen, Koordinations- undGleichgewichtsprobleme oder Blasenstörungen - die MS kann tausendGesichter haben. Viele Begleiterscheinungen sind für Außenstehendeunsichtbar. Sie können daher nur schwer nachvollziehen, wie sichBetroffene fühlen und wie die Erkrankung den Alltag beeinträchtigenkann.#Sichtbarwerden: Was bedeutet MS eigentlich?#Sichtbarwerden mit MS bezieht sich neben den unsichtbarenSymptomen auch auf die vielen Irrtümer und Vorurteile, die rund umdie Multiple Sklerose bestehen. Etwa, dass MS Muskelschwund sei oderdass MS und Kinderwunsch nicht miteinander vereinbar sind - beideAnnahmen sind falsch. Die Multiple Sklerose ist eine chronischentzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, an der inDeutschland etwa 240.000 Menschen erkrankt sind.(1) Frauen sind dabeidoppelt so häufig betroffen wie Männer.(1) Charakteristisch für dieErkrankung sind Entzündungsherde in Gehirn und Rückenmark, in denenkörpereigene Immunzellen die Isolierschicht der Nervenfasern(Myelinscheide) angreifen. Wird die Isolierschicht beschädigt, kanndie Erregungsleitung in den Nerven gestört werden. Signale könnennicht mehr korrekt übertragen werden. Daraus können unterschiedlicheneurologische Störungen resultieren, wie zum Beispiel Sehstörungen,motorische Störungen, Lähmungserscheinungen oder auch Fatigue undkognitive Einschränkungen.#Sichtbarwerden: Wie kann MS behandelt werden?Multiple Sklerose ist nicht heilbar, kann aber dank modernerTherapien gut behandelt werden. Ziel der MS-Behandlung ist dieFreiheit von Krankheitsaktivität - also keine neuen MS-Schübe, keinFortschreiten bestehender Behinderungen und keine Aktivität im MRT(Magnetresonanztomographie). "Die Behandlung der Multiplen Sklerosesollte möglichst früh und möglichst effektiv erfolgen. Wirkt dieverordnete Therapie nur unzureichend, sollte der Patient zudemfrühzeitig auf eine andere Behandlungsoption umgestellt werden. Nurdann kann das Therapieziel Freiheit von Krankheitsaktivität erreichtwerden.", so Dr. Ulrich Engelmann, medizinischer Leiter MultipleSklerose Deutschland bei Sanofi Genzyme.Neben der Freiheit von Krankheitsaktivität zielt die MS-Behandlungauf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Patienten und denErhalt von Lebensqualität. Ob Karriere, Kinderwunsch oder eineWeltreise - die modernen MS-Therapien passen sich an die Bedürfnisseund den Lebensstil an und ermöglichen ein nahezu normales Leben mitallem, was dazugehört. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen immerwieder, dass sich auch körperliche Aktivität positiv auf dieErkrankung und die Lebensqualität Betroffener auswirken kann. Durchgezieltes Training können Leistungsfähigkeit, Gleichgewicht undMobilität verbessert werden. Bewegung kann außerdem die Fatiguereduzieren und Depressionen erfolgreich entgegenwirken.(2)#Sichtbarwerden: Ein Radrennen für Menschen mit MSMitarbeiter von Sanofi Genzyme nahmen den Welt MS Tag zum Anlass,um selbst aktiv zu werden: Sie traten am 1. Mai beim RadrennenEschborn-Frankfurt in die Pedale und radelten für den guten Zweck.Ihr Ziel: Aufmerksamkeit für die Multiple Sklerose und die BelangeBetroffener, damit die Erkrankung und ihre Begleiterscheinungen#sichtbarwerden. Mit ihrer Teilnahme generierten die Mitarbeiter desin der Neurologie tätigen Gesundheitsunternehmens eine Spende in Höhevon 5.000,00 EUR. "Wir freuen uns über die rege Teilnahme derKolleginnen und Kollegen. Sie sind mit ihrem sportlichen Einsatz fürMS-Betroffene eingetreten. Ebenso stehen auch bei Sanofi Genzyme derPatient und seine Wünsche und Bedürfnisse im Fokus", kommentierte Dr.Jochen Thiele, Public Affairs Sanofi und selbst Teilnehmer desRadrennens. 