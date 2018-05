Welt-MS-Tag 2018: Mehr Neugier, mehr Verständnis (FOTO)

Darmstadt (ots) -- Start von #MSInsideOut für ein besseres Verständnis vonMultipler Sklerose (MS)- Jetzt twittern: Merck spendet bis zu 20.000 EUR an die MSInternational Federation (MSIF)*- Dokumentarfilm mit einzigartigen Perspektiven der MS-CommunityMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,unterstützt den Welt-MS-Tag und die MS International Federation(MSIF) mit dem Hashtag #MSInsideOut: Jedes Mal, wenn auf Twitter#MSInsideOut genutzt wird, spendet Merck einen Euro für dasStipendienprogramm des MSIF - bis zum 8. Juni, bis zu 20.000 EUR.Damit soll ein größeres Verständnis für MS-Patienten und ihreAngehörigen und die Erkrankung im Allgemeinen gefördert werden.Mit https://shift.ms, dem sozialen Netzwerk für Menschen mit MS,produziert Merck einen Dokumentarfilm: Die einzigartigen Perspektivender Patienten werden einfühlsam und eindrücklich beleuchtet. DieDokumentation wird im Oktober beim Kongress des European Committeefor Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) in BerlinPremiere haben."Um weitere Fortschritte zu erzielen, ist es enorm wichtig, dasswir immer wieder Fragen stellen, zuhören und lernen", betont RehanVerjee, Chief Marketing und Strategy Officer im Biopharma-Geschäftvon Merck. "Wir von Merck wollen die Multiple Sklerose durch unddurch verstehen und, was noch wichtiger ist, wir möchten anderendabei helfen, dasselbe zu tun.""Wir freuen uns, als Produzenten an dieser neuenMerck-Dokumentation zu arbeiten, um die bislang unerzähltenGeschichten der Mutiplen Sklerose einem größeren Publikum zugänglichzu machen", so George Pepper, Mitbegründer und Geschäftsführer vonShift.ms. "Es entspricht dem Ziel unseres Netzwerks, die positivenGeschichten unserer Mitglieder zu erzählen und dabei auch jeneElemente der MS, die immer noch unterrepräsentiert sind, zubeleuchten. Wir wollen diese Herausforderungen angehen undInnovationen vorantreiben, um Barrieren zu überwinden."Bei den meisten Menschen wird MS im Alter von 20 bis 40 Jahrendiagnostiziert (1), und bei mehr als 30% der Patienten verursacht MSinnerhalb von 20 bis 25 Jahren erhebliche körperliche Behinderungen(2). Trotz der Fortschritte in der Versorgung stehen Patienten undPflegepartner vor einzigartigen Herausforderungen, die noch besserverstanden werden müssen.Im vergangenen Jahr hat Merck in Zusammenarbeit mit derInternational Alliance of Carer Organizations (IACO) die bislanggrößte weltweite Studie zu MS-Pflegepartnern aufgesetzt. FrühereUntersuchungen haben gezeigt, dass auch die Pflegepartner leiden,u.a. unter Angstzuständen, Depressionen, Schlaflosigkeit undSchmerzen sowie Sorgen hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen derKrankheit auf die Familien (3). Die Daten der neuen Studie, dieebenfalls auf dem ECTRIMS veröffentlicht werden, zeigen, wie wichtiges ist, ein tieferes Verständnis der familiären Belastungen durch dieMS zu erreichen.Darüber sponsert Merck die Initiative "MS im 21. Jahrhundert" undderen Website www.msinthe21stcentury.com, die den Austausch zwischenPatienten und medizinischem Fachpersonal erleichtern soll.Weitere Informationen zur Kampagne #MSInsideOut erhalten Sie aufunserer Website (https://www.merckgroup.com/de). Folgen Sie ab demWelt-MS-Tag @MerckHealthcare auf Twitter und dem Healthcare Businessof Merck auf LinkedIn, um Geschichten kennenzulernen, zu "liken" undzu teilen, die anderen helfen, ein besseres Verständnis für MS zuentwickeln.Merck, ein Unternehmen, das 2018 sein 350-jähriges Firmenjubiläumfeiert, spielt seit mehr als zwei Jahrzehnten eine wichtige Rolle inder Innovation und der Unterstützung der MS-Community. Neugierde warschon immer die treibende Kraft von Merck und wird auch dasUnternehmens weiterhin motivieren, seine Kompetenzen in Wissenschaftund Technologie für die Menschen und den Fortschritt einzusetzen.* Merck wird für jede Nutzung des Hashtags #MSInsideOut bis zum 8.Juni jeweils 1 EUR an das laufende Forschungsstipendienprogramm vonMSIF spenden (bis max. 20.000 EUR) - um damit ein Zeichen für dasEngagement von Merck in Sachen MS über die letzten zwei Jahrzehnte zusetzen.Alle Pressemitteilungen von Merck werden gleichzeitig mit derVeröffentlichung auf der Merck-Website per E-Mail versandt. Aufwww.merckgroup.com/subscribe können Sie sich online anmelden, IhreAuswahl ändern oder diesen Service beenden.Über Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Über den Welt-MS-Tag 2018Der Welt-MS-Tag wird offiziell am letzten Mittwoch im Maibegangen. Veranstaltungen und Kampagnen finden im Laufe des gesamtenMonats Mai statt. Dieser Tag bringt die globale MS-Gemeinschaftzusammen, um Geschichten auszutauschen, das Bewusstsein zu schärfenund mit und für Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind,ein öffentliches Forum zu schaffen. Die MS International Federation(MSIF) und ihre Mitglieder riefen den Welt-MS-Tag im Jahr 2009 insLeben. Seither finden die Kampagnen, die sich jedes Jahr auf einanderes Thema konzentrieren, weltweit statt. Das Thema desWelt-MS-Tags 2018 lautet "Bringing Us Closer".Über Shift.msShift.ms - www.Shift.ms - ist das soziale Netzwerk für Menschenmit Multipler Sklerose. Diese von MS-Patienten für MS-Patientengegründete Wohltätigkeitsorganisation verfügt über Wissen aus ersterHand und unterstützt viele Tausende von Menschen auf der ganzen Welt,die erst kürzlich ihre Diagnose erhalten haben. Das Netzwerk istunabhängig und kostenlos.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,0 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in
Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.
Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD
Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.
(1) Nationales Institut für neurologische Störungen und
Schlaganfälle. Multiple Sklerose: Hoffnung durch Forschung.
http://ots.de/ahpdr3. Abgerufen am 3. Mai 2016
(2) Luzzio C, Dangond F. Multiple Sclerosis. Medscape.
http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview. Abgerufen am
Mittwoch, 22. Februar 2017
(3) Kantar Health. Mai 2017. NATIONAL HEALTH AND WELLNESS SURVEY,
2016 [EU]. New York, NY