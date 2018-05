Neu-Isenburg (ots) -Multiple Sklerose (MS) gilt als die "Krankheit der 1.000Gesichter". Einige der zahlreichen Symptome erkennt man alsAußenstehender nicht auf den ersten Blick. "Das sieht man doch garnicht", "Das bildest Du Dir ein" - mit solchen Aussagen werdenMenschen mit MS häufig konfrontiert. Die Aktion "Echt MS" von SanofiGenzyme thematisiert zum diesjährigen Welt MS Tag am 30. Mai vorallem die "unsichtbaren", aber trotzdem echten (Begleit-)Symptome. Sotreten bei vielen MS-Patienten kognitive Beeinträchtigungen - alsoStörungen der Denkprozesse oder eine Fatigue, eine abnormeErschöpfung - auf. Beide Symptome sind gravierend und beeinträchtigensowohl Berufs- als auch Privatleben der Betroffenen immens; sind aberfür Außenstehende nicht sichtbar und damit für sie auch nicht "echt".Gezielte Bewegung trainiert Kopf und KörperUmfangreiche Aufklärung über unsichtbare Symptome hilft sowohl demUmfeld der Betroffenen, deren Verhalten besser zu verstehen, als auchden Betroffenen selbst. Zusätzlich gibt es eine wirkungsvolleMöglichkeit für Patienten, die unliebsamen Begleitsymptomeeinzudämmen: Speziell abgestimmte Übungen können sowohl Kopf als auchKörper aktivieren und durch die Bewegung das Gehirn mittels nichtalltäglicher koordinativer, kognitiver und visueller Aufgabenfordern.Anlässlich des Welt MS Tages 2018 zeigt der zertifizierte LifeKinetik®-Coach Mathias Schiele im Rahmen der Aktion "Echt MS" ineinem Video unter www.echt-ms.de sehr anschaulich, wie sich dieBewegungsübungen seines eigens entwickelten Kognitionstrainingssowohl im Haus als auch im Freien umsetzen lassen. Schiele istüberzeugt von den positiven Ergebnissen des Trainings: "Durch dieÜbungen bilden sich neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen. Daserhöht die Leistungsfähigkeit, Flexibilität undVerarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns. Für mich ist esfaszinierend zu sehen, wie sich damit beispielsweise Aufmerksamkeitund Handlungsschnelligkeit verbessern und Stress reduzieren lässt."Und liefert direkt noch ein unschlagbares Argument: "Für Sportmuffelund alle, die unter chronischer Zeitknappheit leiden: Schon 15Minuten pro Tag fordern Sie so, dass sich in kurzer Zeit positiveVeränderungen einstellen!"Die Video-Reihe mit Mathias Schiele bietet unterschiedlichsteBewegungsübungen, die auch von untrainierten Personen einfachdurchgeführt werden können und wird in den kommenden Monatenkontinuierlich unter dem oben angegebenen Link ergänzt. Reinschauenlohnt sich also immer wieder - nicht nur am Welt MS Tag!Übungsheft zum BestellenWer nicht so gerne im Internet unterwegs ist und lieber etwas inder Hand halten möchte, kann eine Auswahl der Bewegungsübungen auchals Print-Ausgabe bestellen. Anhand diverser Fotos lässt sich derTrainingsablauf gut nachvollziehen. Das Heft kann kostenfrei bestelltwerden:- telefonisch unter 0800 9080333,- per E-Mail an service@ms-begleiter.de,- über die Webseite www.echt-ms.de oder- per Post unter MS-Begleiter,c/o Atlantis Healthcare Deutschland GmbHPostfach 18024160083 Frankfurt.Über SanofiSanofi ist ein weltweites Gesundheitsunternehmen, das Menschen beiihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unserenImpfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativenArzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Über Sanofi
Sanofi ist ein weltweites Gesundheitsunternehmen, das Menschen bei
ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren
Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen
Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns
gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um die
Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung.
Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit
übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen
Fortschritt.
Sanofi, Empowering Life.
Sanofi Genzyme, die globale Specialty Care Business Unit von
Sanofi, konzentriert sich auf die Entwicklung von wegweisenden
Behandlungen bei seltenen und komplexen Erkrankungen, um Patienten
und ihren Familien neue Hoffnung zu geben. 