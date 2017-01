Welt-Lepratag am 29. Januar: Neue Hoffnung für alte Krankheit / Leprazahlen sinken nicht - DAHW erforscht Prophylaxe

Würzburg (ots) - Trotz aller Bemühungen gegen Lepra wird jährlichbei mehr als 220.000 Menschen weltweit eine Neuerkrankungfestgestellt. Das könnte sich bald ändern: Die DAHW und ihre Partnerin der Lepra-Forschungs-Initiative (LRI) erforschen gerade eineProphylaxe, die viele Menschen vor einer Ansteckung bewahren kann.Bei Reihenuntersuchungen in Indien haben Mitarbeiter derGesundheitsdienste mehr als 31.000 neue Leprafälle entdeckt. Auslöserwar eine Kampagne zur Polio-Impfung: Die Mitarbeiter, die in 20Bundesstaaten fast jeden Haushalt besucht haben, waren zuvor aufAnzeichen von Lepra geschult worden.Die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe begrüßt diese Aktionder indischen Gesundheitsbehörden: Lepra ist einfach zu heilen undjeder, dessen Erkrankung frühzeitig entdeckt wird, hat die Chance,diese Krankheit ohne später folgende Behinderung zu überwinden. Undmit Beginn der Therapie kann ein Patient andere Menschen nicht mehranstecken. Mittelfristig werden dadurch die Zahlen sinken, da esweniger Menschen gibt, die andere anstecken können.Forschung für eine langfristige Lösung des Problems LepraDie häufigste Übertragung von Lepra findet im direkten Umfeld derErkrankten statt. Das Risiko einer Ansteckung ist fürHaushaltsmitglieder achtfach erhöht, für weitere soziale Kontakteimmerhin noch vierfach. Daher setzt die DAHW bereits lange aufUntersuchungen dieser Kontaktpersonen.Diese Untersuchungen sind zeit- und kostenaufwendig, fürDAHW-Geschäftsführer Burkard Kömm daher ein Grund, in Forschung zuinvestieren: "Die DAHW wird im Jahr 2017 wieder 480.000 Euro in sechsForschungsprojekte investieren, darunter ist auch einvielversprechende Prophylaxe Projekt."Das Projekt "Leprosy Post-Exposure Prophylaxis"(LPEP) verfolgt dieTheorie, dass die Einnahme des Antibiotikums Rifampizin (eines vondrei Medikamenten, die kombiniert in der Lepra-Therapie eingesetztwerden) eine Ansteckung der besonders gefährdeten Kontaktpersonenverhindern kann. Der Lepra-Forschungs-Initiative LRI ist es gelungen,Geldgeber für diesen Forschungsansatz zu finden, die DAHW setzt dieseStudien in Tansania um."Sollten wir hier erfolgreich sein, könnte dies ein weitererMeilenstein im Kampf gegen Lepra sein", betont Kömm mit Blick auf dieGeschichte: "Schon an der Entwicklung der Lepra-Therapie vor fast 40Jahren war die DAHW maßgeblich beteiligt." Mit Einführung der ausdrei Antibiotika bestehenden Kombinationstherapie MDT als weltweitemStandard ist Lepra seit 1983 heilbar, die Patientenzahlen sind danachdeutlich gesunken.Die Ergebnisse der Studien werden frühestens Ende 2018 vorliegen,DAHW-Chef Kömm ist aber schon zuversichtlich: "Selbst, wenn es keinhundertprozentiger Schutz vor Ansteckung sein wird, können wir mitdieser Methode die Zahl der Infektionen und damit ein paar Jahrespäter auch die der Patienten deutlich reduzieren." Die DAHW wird imJahr 2017 insgesamt 151 Projekte und Programme in 20 Ländern mit 12,2Mio. Euro unterstützen.Pressekontakt:DAHW-PressestelleJochen Hövekenmeier(0 93 1) 79 48-130(0 17 2) 54 53 014presse@dahw.dewww.dahw.de/presseOriginal-Content von: Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., übermittelt durch news aktuell