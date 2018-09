Welt-Herz-Tag: Herzgesundheit im Focus des BKK-Dachverbandes

Berlin (ots) - Jährlich zum 29. September wird der "Welt-Herz-Tag"rund um den Globus zum An-lass genommen, die Herzgesundheit in denFokus zu nehmen. Dabei sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufigsterGrund für Krankenhausbehandlungen auch für die BKK Versicherten. Mitknapp über 14 Prozent geht der größte Anteil aller Behandlungsfälleim Krankenhaus laut aktueller Statistik der Betriebskrankenkassen aufHerz-Kreislauf-Erkrankungen zurück, darunter fallen insbesonderesolche schweren Vorfälle wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Zu dieserErkrankungsart zählen aber auch vermeintlich leichtere Erkrankungenwie etwa Bluthochdruck. Dieser ist in der Bevölkerung weit verbreitet(etwa jeder vierte Versicherte war deshalb im vergangenen Jahr beimniedergelassenen Arzt in Behandlung), ist aber für sich alleingenommen selten Ursache einer Behandlung im Krankenhaus. Aber schoneine solche vermeintlich harmlose Diagnose sollte nicht unterschätztwerden, schließlich ist Bluthochdruck einer der Hauptrisikofaktorenfür Herzinfarkt und Schlaganfall! Grund genug also, sich nicht erstim Ernstfall mit der eigenen Herzgesundheit zu beschäftigen.Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Seniorenkrankheiten ... oder?Laut Statistischem Bundesamt sind Herz-Kreislauf-ErkrankungenTodesursache Nummer eins in Deutschland: Rund 39 Prozent allerTodesfälle gehen darauf zurück, deutlich mehr noch als Todesfälleinfolge von Krebs (mit ca. 25 Prozent zweithäufigste Todesursache).Schwere, potentiell tödliche Vorfälle wie Herzinfarkt oderSchlaganfall kommen mit steigendem Alter häufiger vor, so steigt auchdie Anzahl der stationär behandelten Fälle deutlich an: Von allenBehandlungsfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind beifast zwei Drittel der Fälle die Patienten schon im Rentenalter. Indieser Altersgruppe wird durchschnittlich etwa jeder Zehnte aufgrundeiner solchen Erkrankung stationär behandelt, bei Menschen ab 80Jahren ist es sogar fast jeder Sechste. Aber auch schon ab 50 Jahrensteigt die Zahl der durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingtenKrankenhausaufenthalte merklich an: Immerhin ist jeder viertestationäre Herz-Kreislauf-Fall in der Altersgruppe der 50- bis64-Jährigen zu verorten, wobei die Fallzahlen bei den Versicherten ab50 Jahren vor allem bei den Männern in die Höhe schnellen. Diese sindfrüher betroffen und müssen stationär behandelt werden. In dieserAltersgruppe sind für Männer mehr als doppelt so viele Fälle zuverzeichnen wie für Frauen.Auch vom Risikofaktor Bluthochdruck sind bei weitem nicht nurSenioren betroffen. So zeigen zwar die BKK-Statistiken aus derambulanten Versorgung, dass rund 70 Prozent der Versicherten über 64Jahre deshalb in Behandlung sind - die mit Ab-stand häufigsteDiagnose bei dieser Altersgruppe. Aber gerade ab 50 Jahren steigt dieZahl der Erkrankten am stärksten an. Bei den 50- bis 54-Jährigen istschon fast jeder dritte Mann und etwa jede vierte Frau vonBluthochdruck betroffen. Bei den 55- bis 59-Jährigen sind es dannjeweils sogar über 10 Prozentpunkte mehr (Männer 44 Prozent; Frauen36 Prozent).Vorbeugen ist besser als heilenDie Zahl der von Bluthochdruck Betroffenen ist bedenklich.Bluthochdruck lässt sich aber durch regelmäßige Bewegung und gesundeErnährung positiv beeinflussen. Damit werden auch gleichzeitigweitere Risikofaktoren wie Übergewicht und erhöhte Blutfettwertebekämpft. Außerdem ist bekannt, dass das Risiko vonHerz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem Rauchen sowie mit Alkoholkonsumzusammen-hängt. Beides kann die Gefäße schädigen und denFettstoffwechsel negativ beeinflussen. Zudem gibt es nachweislicheinen Zusammenhang zwischen psychischer Anspannung, chronischemStress und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Oft gehen mit andauerndemStress Schlafprobleme, häufigere Infekte (wenn diese nichtvollständig auskuriert werden, kann sogar der Herzmuskel direktangegriffen werden) und Erschöpfung einher. Häufig verhalten sichgestresste Menschen auch ungesünder - für Bewegung fehlt Zeit undLust, es wird ungesünder gegessen und gegebenenfalls mehr geraucht.Entsprechend ist es auch hier sinnvoll, lieber vorzubeugen, als durchandauernden Stress krank zu werden.Gut für beide Seiten: Gesundheitsförderung im BetriebMaßnahmen zur Vorbeugung wie zum Beispiel Bewegung, gesundeErnährung und ein bewussterer Lebensstil sind eigentlich kein"Hexenwerk" - man muss nur selbst aktiv werden. Das ist natürlichleichter gesagt als getan, fehlt vielen doch neben all den anderenVerpflichtungen im Alltag Zeit und Motivation dazu. Gerade da spieltaber die Arbeitswelt eine große Rolle, ist doch die eigeneArbeitsstelle gerade der Ort, wo Menschen einen großen Teil ihrerZeit verbringen. Dabei zahlt sich Vorbeugung und Gesundheitsförderungauch für die Arbeitgeber aus: Durchschnittlich wer-den - konservativgerechnet - für jeden in Gesundheitsförderung investierten Euroallein durch die Reduktion von Fehlzeiten 2,70 Euro eingespart.Schwerer wiegt aber oftmals noch, dass bei dauerhaftem Ausfallwichtiges Know-How der betroffenen Beschäftigten im Unternehmenabhandenkommt. Daher rücken mittlerweile verstärkt - besonders, abernicht ausschließlich beim Thema Herzgesundheit - die Beschäftigtenjenseits der 50 Jahre in den Fokus, können doch gerade diese auf eineenorme berufliche Erfahrung zurückblicken. 