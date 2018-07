Welt-Hepatitis-Tag: Deutschland drückt sich vor der Dunkelziffer

München (ots) - Das große Ziel lautet: Bis ins Jahr 2030 sollHepatitis C weitgehend vom Planeten radiert sein. Darauf haben sichim Jahr 2016 194 Länder geeinigt. Aber erst zwölf Länder sind "ontrack". Deutschland gehörte auch mal zu diesem Kreis, wurde abergestrichen. Der Grund: zu geringe Behandlungszahlen in Folge von zuwenig Diagnostik, so die Weltgesundheitsorganisation.http://ots.de/Mjd6FJWeitere Artikel zum Thema Hepatitis finden Sie auf Pharma Fakten:Hepatitis C-Eliminierung: Ein Schritt nach vorne, zwei zurückBei den Experten der World Hepatitis Alliance galt Deutschlandeine Zeit lang als eine Art Musterknabe. Gelobt wurde, wiehierzulande die verschiedenen Interessengruppen zusammengebrachtwurden, um das WHO-Ziel der Eliminierung von Hepatitis C bis zum Jahr2030 zu erreichen. Doch nun regen sich Zweifel, ob das auch alleseffektiv ist. Was fehlt, ist der politische Wille, erklärt AchimKautz, geschäftsführender Gesellschafter der Leberhilfe Projekt imPharma Fakten-Interview.http://ots.de/OakcrlPharma Fakten-Grafik: Hepatitis C - Was Heilung kostetDas Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) hatsich die Hepatitis C-Verordnungen seit der Einführung der neuestenGeneration direkt wirkender antiviraler Medikamente angeschaut. Dabeizeigt sich: Gesamtgesellschaftlich könnten die Ausgaben eine guteInvestition in die Zukunft sein. Komischerweise rechnet niemand so.http://ots.de/vTs7iEPressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell