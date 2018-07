Welt-Hepatitis-Tag 2018 / Auf Hepatitis testen lassen - rechtzeitige Diagnose kann Leberschäden verhindern und Leben retten (FOTO)

München (ots) -Der Welt-Hepatitis-Tag steht dieses Jahr unter dem Motto'Hepatitis: Findet die fehlenden Millionen'. Die Initiatoren möchtendamit erreichen, dass mehr Menschen, die unwissentlich an einerHepatitis B oder C leiden, auf ihre Erkrankung aufmerksam werden -weltweit viele Millionen (1), in Deutschland schätzungsweise 100.000alleine mit Hepatitis C (2). Die Initiative pro Leber engagiert sichmit der Aufklärungskampagne zur Hepatitis C "Bist du Chris?" seitrund einem Jahr für dieses Ziel und hat zu einem erheblichenBewusstseinswandel beigetragen. Dies ist eine der Voraussetzungen, umdie Chance auf Eindämmung oder Elimination der Erkrankungwahrzunehmen.Durch Viren hervorgerufene Leberentzündungen - zum Beispiel dieHepatitis B und C - verursachen weltweit großes Leid. Unbehandeltkönnen sie zu schweren Leberschäden, Leberzellkrebs und zum Todführen. (2) Das Problem: Die Erkrankungen verlaufen oft lange Zeitunauffällig, sodass infizierte Menschen nichts von ihrer Erkrankungahnen. (2) "Ich war oft müde und abgeschlagen und konnte meinenAlltag nicht mehr bewältigen", erzählt Ulrike, eine ehemaligeHepatitis-C-Patientin. "Und obwohl ich mich mit der Zeit immerkränker fühlte, dauerte es 20 Jahre, bis ich endlich die Diagnosehatte.Menschen, die wie Ulrike nichts von ihrer Hepatitis wissen, habenkeine Chance auf eine Behandlung. Auf diesen Zusammenhang macht derWelt-Hepatitis-Tag am 28. Juli aufmerksam. Die Organisatoren rufendie Bevölkerung dazu auf, sich auf Hepatitis B und C testen zulassen. Dies unterstützt auch das Ziel, die Hepatitis C bis 2030massiv einzu-dämmen oder sogar zu eliminieren, wie es sich dieBundesregierung beziehungsweise die Weltgesundheitsorganisation WHOvorgenommen haben. (3) (4)Diesem Ziel hat sich auch die Aufklärungskampagne "Bist du Chris?"verschrieben. Sie informiert Menschen über dieHepatitis-C-Virus-Infektion, eine Online-Checkliste unterwww.bist-du-chris.de hilft, das eigene Infektionsrisikoeinzuschätzen. Wer dann denkt, er könnte ebenfalls erkrankt sein,sollte einen Hepatitis-C-Test durchführen lassen. "Ich war froh,endlich eine Ursache für meine Beschwerden zu haben, zumal manHepatitis C heute gut behandeln kann", erinnert sich Daniela, eineehemals betroffene Patientin. Tatsächlich können heute - anders alsnoch vor wenigen Jahren - die meisten Patienten mit Hepatitis Cgeheilt werden. (5)Das Wissen um die Hepatitis C nimmt zuSeit dem Start vor gut einem Jahr hat "Bist du Chris?" vieleMenschen erreicht. Über 640.000 User haben die Kampagnen-Websitebesucht, 124.000 füllten die Online-Checkliste komplett aus. (6) ElfMillionen Mal wurden Facebook-Beiträge zur Kampagne angesehen, und 40Patienten berichteten dort von ihrer Hepatitis-C-Erkrankung. (7) Unddieses Engagement trägt offenbar Früchte.Laut einer Analyse der Gesellschaft für Konsumforschung GfK stiegim Kampagnenzeitraum das Risikobewusstsein gegenüber der Erkrankungund es wissen heute mehr Menschen, dass es einen Test auf Hepatitis Cgibt. Parallel dazu hat auch die Bereitschaft zuge-nommen, mit demArzt über Hepatitis C zu sprechen und sich einem Bluttest zuunter-ziehen. (8)Das spiegelt sich auch in der gesteigerten Zahl der durchgeführtenHepatitis-C-Bluttests wider. (9) Ein weiteres erfreuliches Ergebnisder GfK-Umfrage: Eine von vier Personen, die an der Umfrageteilnahmen, hat Kampagnen-Informationen an andere weitergegeben (8)und so das Wissen um die Erkrankung vermehrt.Die Initiative pro Leber hofft, dass dadurch viele bislang nichterkannte Hepatitis-C-Patienten eine Chance auf Heilung erhalten. Sieermuntert die Öffentlichkeit, sich weiter mit der Hepatitis Causeinander zu setzen, zum Beispiel, indem sie die Online-Checklistenutzt. Zudem könnten weitere Patienten als Fürsprecher auftreten undihr Wissen um die Erkrankung und die Therapie mit anderen teilen -wie zum Beispiel auf Facebook. "Ich bin dank der neuen Therapienwieder gesund und möchte auch andere dazu ermutigen, sich testen undgegebenenfalls behandeln zu lassen", begründet Prakash, einer derFürsprecher der Kampagne, sein Engagement. Weitere Informationen und Interaktionsmöglichkeiten unterwww.presse.bist-du-chris.dewww.bist-du-chris.dewww.facebook.com/bistduchris