Die Welt zu Gast - Bazaar Berlin lädt zur Weltreise auf das Berliner Messegelände (FOTO)

Berlin (ots) -- 6. bis 10. November: Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Design,Naturwaren und Fair-Trade-Produkte- Rund 500 Aussteller aus über 60 Ländern verwandeln dasMessegelände in einen exotischen Basar- Premiere: Modenschau "Faire Mode"Vom 6. bis zum 10. November verwandelt sich das Berliner Messegelände wieder ineinen exotischen Basar. Rund 500 Aussteller aus über 60 Ländern präsentierenbeim Bazaar Berlin in den Messehallen unter dem Funkturm ihre landestypischenWaren. Sie alle verbindet dabei Kreativität und Leidenschaft für ihr Handwerkund ihre Produkte. Nachhaltige und faire Ethnomode aus Kambodscha, handgewebteSeide aus der Türkei, einzigartige Kerzen und Duftbilder aus Bulgarien, bunteStoffe aus Lateinamerika, einzigartige Taschen aus Teakbaumblättern ausThailand, hochwertige Alpaka-Kinderstrickware aus Lettland und ausgefalleneHolz-Accessoires aus Estland. Auf dem Bazaar Berlin findet zusammen was zusammengehört: nachhaltige Ideen, internationale Kreativität, Leidenschaft undBegeisterung für das Einzigartige, für das Besondere."Unsere Besucher bekommen auf dem Bazaar Berlin unter dem Funkturm etwas, was esnicht überall zu kaufen gibt - ein besonderes Geschenk für die Liebsten oder fürsich selbst mit einer ganz besonderen Geschichte. Hier bei uns gibt es Schönesund Nachhaltiges aus aller Welt", erzählt Barbara Mabrook, Projektleiterin desBazaar Berlin.Modenschau "Faire Mode" feiert PremiereErstmalig wird es in diesem Jahr auf dem Bazaar Berlin eine Modenschau geben,die ausschließlich faire Mode präsentiert. Am Freitag und Samstag (8. und 9.11.)jeweils um 14 und 17 Uhr werden zwischen den Hallen 10.1 und 11.1 im "GroßenStern" Kollektionen aus ausschließlich fair hergestellter und gehandelter Modegezeigt. Auf dem Programm stehen dabei zum einen die ausgezeichnetenKollektionen, die im Laufe des letzten Jahres am Modern Ethnic Design Center(MEDC) in Kambodscha entstanden sind. Zum anderen werden faire Textilien aus demWeltladen A Janela gezeigt. Am Freitag findet im Anschluss an die 14Uhr-Modenschau zudem ein Talk rund um das Thema "faire Mode" statt. DieModenschau wird unterstützt durch die Landesstelle fürEntwicklungszusammenarbeit in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe.Exotische Shoppingmeile und Marktplatz der KulturenWer schicken Schnickschnack für sich oder originelle Weihnachtsgeschenke fürseine Lieben sucht, der wird auf dem Bazaar Berlin fündig. Ein Blick auf denGeländeplan bestätigt: Hier ist für jeden etwas dabei. Wie auf einem echtenBasar können die Besucher in fünf Themenwelten entdecken, stöbern, staunen undnatürlich kaufen. Das Angebot reicht vom World Market mit exotischen Waren undlandestypischem Kunsthandwerk aus allen Kontinenten (Hallen 8.1, 8.2, 10.2, 18)über Art & Style mit ausgefallener und individueller Mode, Schmuck undAccessoires (Halle 8.1) bis zu Natural Living mit vielen Produkten rund um eingesundes Leben (Halle 11.1). Wer die Ausstellungshalle Living Africa sucht, mussnur dem Ruf der Trommeln folgen (Halle 11.2) und in der Themenwelt Winter athome (Halle 10.1) erwartet die Besucher ein stimmungsvolles vorweihnachtlichesAmbiente.Spannende Geschichten zu Ausstellern und Produkten des Bazaar Berlin 2019 stehenonline unter www.bazaar-berlin.de/Presse/Ausstellergeschichten/ zur Verfügung.Das Wichtigste in Kürze:ÖffnungszeitenMittwoch bis Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-19 UhrOrtDer Bazaar Berlin belegt in diesem Jahr die Hallen 8.1, 8.2, 10.1,10.2, 11.1, 11.2 und die Halle 18. Diese Hallenbelegung ermöglichteinen Rundlauf auf zwei Ebenen. Eingänge sind der Eingang Nord (Halle19) und der Eingang Kleiner Stern (Halle 11.1), beide zu erreichenüber den Hammerskjöldplatz.Ticketpreise 2019Eintrittskarte* (Tageskasse) 9,50 EUR, Eintrittskarte* ermäßigt fürSchüler und Studenten (Tageskasse) 8,00 EUR, Eintrittskarte * (onlineoder Coupon) 8,00 EUR, Schulklassen (Preis pro Schüler, einmaligerEintritt - kein Comeback-Ticket) 4,00 EURFreier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre an allen fünf Messetagen. Samstag undSonntag haben Kinder bis 14 Jahre in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt.*Jede der o.g. mit Sternchen markierten Eintrittskarten (Erstbesuch Mittwoch bisSamstag) ist ein Comeback-Ticket und berechtigt zu einem Zweitbesuch an einemweiteren Tag ab 15 Uhr.Änderungen vorbehalten.Mehr Informationen finden Sie unter www.bazaar-berlin.de sowie auf Facebook undInstagram (@BazaarBerlin).Druckfähige Pressefotos finden Sie hier: www.bazaar-berlin.de/Presse/Fotos/.Akkreditieren Sie sich für den Bazaar Berlin online unterwww.bazaar-berlin.de/Presse/Akkreditierung.Bitte beachten Sie, dass es keine Möglichkeit geben wird sich an den SchalternVorort zu akkreditieren.Über Bazaar BerlinAls "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet dieinternationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck, Textilien undWohnaccessoires seit 2013 unter dem Namen "Bazaar Berlin" statt. Rund 40.000Besucher kommen alljährlich im November in die Messehallen unter dem BerlinerFunkturm, um Außergewöhnliches, Nachhaltiges und Schönes aus aller Welt zuerwerben. Veranstalter des Bazaar Berlin ist die Messe Berlin GmbH.