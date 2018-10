Die Welt zu Gast: Aussteller aus 60 Ländern beim Bazaar Berlin unterm Funkturm

Berlin (ots) -- 7. bis 11. November: Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Design,Naturwaren und Fair-Trade-Produkte- Rund 40.000 Besucher werden auf dem Berliner Messegelände erwartet- Senkung der EintrittspreiseÄgypten, Vietnam, Indien und Peru in fünf Tagen? Das funktioniert nurbeim Bazaar Berlin. Vom 7. bis 11. November präsentieren beim BazaarBerlin rund 500 Aussteller aus aller Welt ihre Produkte. Obhandgenähte Schuhe aus Finnland, Körbe und Wohnaccessoires aus demSenegal oder handbemalter Weihnachtsschmuck aus der Ukraine - auf derVerkaufsmesse dreht sich wieder alles um Kunsthandwerk, Design,Naturwaren und Fair-Trade-Produkte. "Unsere Besucher bekommen hieretwas, was es nicht überall zu kaufen gibt - ein besonderes Geschenkmit einer besonderen Geschichte", sagt Barbara Mabrook,Projektleiterin des Bazaar Berlin.Geschenke mit GeschichteEin Beispiel sind die Bolga Körbe von TradeAID. In Bolgatanga,eine der ärmsten Städte Ghanas, stellen die Bolga Körbe von TradeAIDeine Art Hoffnungssymbol dar. Denn mit dem Flechten und Verkaufen derKörbe können die Frauen in der Region den Lebensunterhalt für ihreFamilien bestreiten. Auch die Lampen von Design e Arte aus Portugalerzählen eine besondere Geschichte: Inhaberin Rita Maia Tigre De Raizverwandelt Reste von Edelhölzern und hunderte Jahre alten Bäumen zueinzigartigen Lampen und Wohnaccessoires. "Um Möbel herzustellen,muss ein Baum nicht immer gefällt werden", so Rita Maia Tigre DeRaiz. "Wir nutzen auch Äste von lebenden Bäumen, ohne dass der BaumSchaden nimmt." Die Pashmina Schals von Kashmir Treasuries sind nichtnur in Handarbeit aufwändig bestickt, sie sind auch extrem weich undwarm. Die Wolle stammt vom Hals und dem Bauch der Ziegen, die auf3.000 Meter Höhe in den Bergen des Himalaya-Gebirges leben.Ticketpreise gesenktDer Bazaar Berlin hat eine lange Tradition. Viele Besucher kommenjedes Jahr auf der Suche nach besonderen Dingen. Als Dank für dielangjährige Treue senkt der Bazaar Berlin die Eintrittspreise: Statt12,50 EUR kostetet der Eintritt nun 9,50 EUR an der Tageskasse und 8EUR im Online Shop. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren haben anallen Messetagen freien Eintritt. Jugendliche bis 14 Jahren bekommenfreien Eintritt am Wochenende.Über Bazaar BerlinAls "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet dieinternationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck,Textilien und Wohnaccessoires seit 2013 unter dem Namen "BazaarBerlin" statt. Rund 40.000 Besucher kommen alljährlich im November indie Messehallen unter dem Berliner Funkturm, um Außergewöhnliches,Nachhaltiges und Schönes aus aller Welt zu erwerben. Veranstalter desBazaar Berlin ist die Messe Berlin GmbH.Mehr unter www.bazaar-berlin.de sowie auf Facebook und Instagram(@BazaarBerlin).Druckfähige Pressefotos finden Sie hier:http://www.bazaar-berlin.de/de/Presse/Fotos/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta WoltersPressereferentinMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038 2279wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell