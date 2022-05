Der Welt ein Fenster zu den Diskussionen in Davos öffnen

Finanztrends Video zu Palladium



London (ots/PRNewswire) -TBD Media Group traf auf dem Weltwirtschaftsforum die Vordenker, die unsere Zukunft beeinflussenDiese Woche fand das Weltwirtschaftsforum in Davos statt; die einflussreichsten Menschen der Welt trafen sich, um Ideen auszutauschen, und die Entscheidungen, die sie trafen, werden letztendlich uns alle betreffen.Die diesjährige Konferenz stand unter dem Motto „Geschichte an einem Wendepunkt". Nach Covid sind wir in eine Welt des beschleunigten digitalen Wandels eingetreten, haben unsere Beziehung zur natürlichen Welt neu bewertet und stehen vor dem Risiko einer neuen Rezession. Wir erwarten von den Branchenführern, dass sie den Wandel vorantreiben, doch die Unternehmen stehen unter starkem Druck, angefangen bei der Geschwindigkeit des Wandels über die sich verändernde Kundennachfrage bis hin zu Problemen in der Lieferkette, die durch internationale Konflikte noch verschärft werden.Das Forum war noch nie so wichtig wie heute, und die diskutierten Ideen müssen mit der ganzen Welt geteilt werden.Die anerkannte Produktionsfirma TBD Media Group (https://www.tbdmediagroup.com/) kehrte 2022 mit einer Reihe von Fallstudien und kurzen Dokumentarfilmen über die Wirtschaftsführer, die in die Schweizer Stadt kamen, um ihre Rolle bei der Bewältigung dieses kritischen Moments zu spielen, nach Davos zurück.TBD Media festigt seinen hervorragenden Ruf bei der Berichterstattung über weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Innovation und Digitalisierung, indem es denjenigen eine Plattform bietet, die sich mit den Problemen der Welt befassen. TBD Media geht über die Denker und Redner hinaus und trifft die Menschen, die diese Ideen in die Praxis umsetzen - die Führungskräfte der Wirtschaft, die sich mit den Problemen auseinandersetzen und echte Lösungen für dringende Bedürfnisse finden.Andrew Wilson, ehemaliger Auslandskorrespondent von Sky, und Tina Dauster, professionelle Fernsehjournalistin und Moderatorin, sprachen mit Mobilitätsexperten, Energieversorgern und Fachleuten des Gesundheitswesens und stellten ihre Erkenntnisse einem weltweiten Online-Publikum vor.Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, sagt: „Davos ist der Ort, an dem Entscheidungen über das Heute und Morgen unseres Planeten getroffen werden. TBD Media ist stolz darauf, dazu beizutragen, die Philosophien und die Menschen dahinter der globalen Gemeinschaft auf ansprechende und aufschlussreiche Weise zugänglich zu machen."Zanini sagt, dass wir die Motivation der Menschen, die den Wandel vorantreiben, verstehen müssen, um positive Veränderungen zu bewirken: „Die Geschichte steht wirklich an einem Wendepunkt: Die Schockwellen von Covid, dem Konflikt in der Ukraine und der Klimakrise sind zu spüren, und wir haben mit den Menschen gesprochen, die die Kontrolle über die Hebel des Handelns haben. Wir haben herausgefunden, was sie zu tun gedenken, wie sie es zu tun gedenken und vor allem, warum sie die Entscheidungen treffen, die sie treffen. Wir alle wollen eine sauberere, gerechtere und friedlichere Welt. Um das zu erreichen, müssen wir die Menschen kennen, die an der Umsetzung beteiligt sein werden."Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie hierhttps://www.davosinterviews.comAfrica Finance Corporation (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/africa-finance-corporation) , ATOSS (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/atoss), AXA Investment Managers (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/axa-investment-managers), Borussia Dortmund (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/borussia-dortmund), Boson Energy (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/boson-energy), Cambridge Associates (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/cambridge-associates), CyberVerse Advisors (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/cyberverse-advisors), Eventide Asset Management (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/eventide), Geopolymer Solutions (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/geopolymer), Harvard Management Company (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/harvard-management-company), Henkel (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/henkel), IAR Systems (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/iar-systems), Straumann Group (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/straumann), IWC Schaffhausen (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/iwc-schaffhausen), Li-Cycle (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/li-cycle), Palladium Equity Partners (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/palladium-equity-partners), Provivi, (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/provivi) Schoeller Allibert (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/schoeller-allibert), Svante (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/svante), Toom Baumarkt (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/toom), Yokoy (https://www.davosinterviews.com/video-and-article/yokoy-group)Informationen zur TBD Media Group:Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. 